Sezon jesień-zima 2025/2026 przynosi ekskluzywne połączenie granatu i brązu, które odważnie pojawia się zarówno w kolekcjach światowych domów mody, jak i na ulicach modowych stolic. Ta harmonijna i ponadczasowa kombinacja zachwyca subtelnością, oferując ogrom możliwości stylizacyjnych w duchu paryskiej elegancji. Sprawdź, jak wykorzystać granat i brąz w codziennych i wyjątkowych stylizacjach, by wyglądać luksusowo i modnie przez całą jesień oraz zimę.

Najmodniejsze połączenie sezonu – granat i brąz na wybiegach jesień-zima 2025/2026

Stylizacje z kolekcji Hermès, Fendi i Gabrieli Hearst – inspiracje z pokazów

W sezonie jesień-zima 2025/2026 granat i brąz pojawiają się jako przodujący trend w kolekcjach największych światowych domów mody. Hermès prezentuje minimalistyczne, acz luksusowe zestawienia, gdzie granatowe płaszcze komponują się z kaszmirowymi brązowymi szalami. Fendi stawia na warstwowość: granatowe marynarki łączone są z karmelowymi spodniami oraz dodatkami w odcieniu gorzkiej czekolady. Z tego domu mody pochodzi też zjawiskowa torebka w odcieniach brązu, granatu i bieli. Gabriela Hearst natomiast eksponuje granat w postaci swetrów i golfów, które zestawia z brązowymi, miękkimi w dotyku płaszczami i torbami. Stawia też na akcenty kolorystyczne w tych odcieniach w minimalistycznym, francuskim stylu.

Torebka Fendi (z lewej) i sukienka Gabriela Hearst (z prawej), Fot. spotlight.launchmetrics.com

Takie połączenie jest synonimem wyrafinowania i subtelnej elegancji. Trend ten nie jest zatem przypadkowy, a zestawienia neutralnych i szlachetnych barw, takich jak granat i brąz, mają szczególnie pozytywny wpływ na percepcję luksusu i jakości ubioru.

Luksusowe materiały i dodatki – jak zestawiać granat i brąz w eleganckim stylu

Ważnym elementem wyrafinowanych stylizacji są materiały. W kolekcjach na 2025/2026 dominują naturalne tkaniny: kaszmir, zamsz, wełna i jedwab. Granatowe garnitury świetnie współgrają z brązowymi skórzanymi akcesoriami. Brązowe płaszcze o klasycznym kroju, na przykład z alpaki czy mieszanki wełny, zyskują na lekkości dzięki granatowym apaszkom lub butom. Projektanci podkreślają też rolę detali – kontrastowe przeszycia, guziki i wykończenia w drugim kolorze dodają całości luksusowego sznytu.

Przykłady stylizacji:

Kaszmirowy sweter w kolorze głębokiego granatu + spodnie z brązowej skóry licowej + granatowe botki.

Brązowy płaszcz oversize + granatowy golf + torebka w kolorze ciemnej czekolady.

Granatowa marynarka o męskim kroju + spodnie palazzo w odcieniu orzecha włoskiego + apaszka z printem łączącym oba kolory.

Francuski styl w modzie – jak nosić granat i brąz na co dzień?

Klasyczne płaszcze, marynarki i swetry – przepis na paryską elegancję

Francuski styl opiera się na prostocie, wysokiej jakości materiałach i subtelnych dodatkach. Paryscy projektanci lansują granat i brąz w klasycznych elementach garderoby, takich jak płaszcze typu trencz, dwurzędowe marynarki czy swetry z golfem. Kluczem jest niewymuszona elegancja i dbałość o szczegóły:

Brązowy płaszcz trenczowy w połączeniu z granatowym swetrem z kaszmiru,

Granatowy garnitur z drobnej wełny, przełamany brązowymi skórzanymi mokasynami lub botkami,

Sukienka midi w kolorze granatu z brązową torebką typu baguette i paskiem z cienkiej skóry.

Dodatki w odcieniach granatu i brązu – klucz do luksusowej stylizacji

Nie mniej istotne są dodatki. Francuski styl uwielbia detale: skórzane rękawiczki, kaszmirowe szale, filcowe kapelusze czy minimalistyczne torebki. Brązowe dodatki do granatowych ubrań (lub odwrotnie) tworzą spójną i luksusową całość. Popularnością cieszą się także botki na niewysokim obcasie w kolorze orzechowego brązu oraz granatowe torebki o prostym fasonie.

W codziennych stylizacjach można z powodzeniem wykorzystać również apaszki ze wzorami łączącymi oba kolory, subtelną biżuterię z bursztynem czy paski z naturalnej skóry. To właśnie odpowiednio dobrane akcesoria przesądzają o paryskim charakterze stylizacji.

Inspiracje z ulic Paryża – nowoczesne podejście do ponadczasowego duetu kolorów

Trendy z wybiegów a codzienna moda – jak przemycić granat i brąz do szafy

Ulice Paryża inspirują nie mniej niż pokazy haute couture. Influencerki i stylistki chętnie eksperymentują z warstwami, fakturami i proporcjami. Połączenie granatu i brązu widoczne jest zarówno w eleganckich, jak i codziennych lookach: od oversize'owych marynarek, przez trapezowe spódnice, po sportowe kurtki w odcieniach navy blue i camel.

Must-have na jesień i zimę 2025/2026 – wybrane elementy garderoby

Aby zbudować modną i ponadczasową szafę na chłodniejsze miesiące, warto zainwestować w:

Wełniany płaszcz w kolorze brązowym lub granatowym. Kaszmirowy sweter w odcieniu navy blue. Brązowe botki na niewysokim obcasie lub eleganckie mokasyny. Torebkę typu shopper lub baguette w odcieniach czekolady, orzecha włoskiego lub granatu. Marynarkę o męskim kroju w jednym z modnych kolorów. Apaszkę łączącą motywy granatu i brązu, najlepiej wykonaną z jedwabiu. Skórzane paski i rękawiczki w obu kolorach.

Przy kompletowaniu stylizacji warto kierować się zasadą: mniej znaczy więcej. Lepiej postawić na jakość i prostotę, a efekt końcowy będzie zgodny z francuską elegancją oraz najnowszymi trendami z wybiegów.

Czytaj także: