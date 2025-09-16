Paski awansowały z pozycji dodatku podkreślającego talię lub biodra na najmodniejszy dodatek sezonu. Jesienią 2025 są wszechobecne. Zobaczyć je możesz zarówno na ulicy jak i na wybiegach u projektantów. Zatem jak nosimy pasek w tym sezonie? Inspiracji szukam w najnowszych kolekcjach najlepszych domów mody.

Kilka pasków do spodni

Tu nie liczy się minimalizm. W trendzie z paskami w roli głównej stawiamy na maksymalizm. Lubisz przyciągać spojrzenia? Zainspiruj się lookiem z pokazu Schiaparelli i noś kilka pasków ze złotymi klamrami do skórzanych spodni. Przy wyborze pasków kieruj się ilością zdobień na klamrach — im więcej, tym lepiej. Pamiętaj, że w tym trendzie najmilej widziane są paski w kowbojskim stylu.

Pokaz Schiaparelli - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Warkocz z pasków do sukienki

Jeśli uważasz, że sposób noszenia pasków jeden nad drugim jak na pokazie Schiaparelli będzie dla ciebie niewygodny, może przypadnie ci do gustu sposób, który lansuje dom mody Christopher Esber. Na pokazie jesienno-zimowej kolekcji modelki miały na sobie dwa paski poprzeplatane niczym niedbały warkocz. Taki sposób noszenia tych dodatków pasuje do super modnych spódnic i sukienek z dołem w kształcie bombki.

Pokaz Esber - Fot. spotlight.launchmetrics.com/

Pasek z saszetkami

Pasek z saszetkami to powracający sprzed kilku sezonów trend. Jeśli już jakiś czas temu zaopatrzyłaś się w pasek z małą torebeczką, nie musisz kupować nowego. Pamiętaj, że looki z pokazów są jedynie inspiracją — nie musisz szukać paska z saszetką w wersji XXL możliwie najbardziej przypominającego ten z pokazu Ferragamo. Do czego nosić pasek z przywieszonymi gadżetami? Ten model sprawdzi się w każdej codziennej stylizacji. U Ferragamo jest to szary total look zbudowany z leginsów, swetra i płaszcza.

Pokaz Ferragamo - Fot. spotlight.launchmetrics.com/

"Paskowy trend" w delikatnej odsłonie

Żaden z pokazowych looków cię nie przekonał? Spokojnie, nie ominie cię "paskowy trend" tylko dlatego, że nie lubisz maksymalizmu. Przygotowałam dla ciebie także pomysły na bardziej delikatne stylizacje z paskami w roli głównej. Spójrz poniżej.