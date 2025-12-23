Moda uwielbia ewaluować, a dodatki wraz z nią. Już kilka lat temu hitem były pojedyncze kolczyki - nałożone tylko na jedno ucho. Później byliśmy świadkami trendu wielu kolczyków na jednym uchu, ale do tego trzeba było mieć więcej niż jedną dziurkę. Później te dwie mody się połączyły w jedną. Tak oto powstała ona - królowa wśród kolczyków, czyli nausznica. W 2025 roku wyraźnie było widać trend powrotu tego dodatku. A w 2026 na dobre wyprze on inne biżuterie. Tylko ona będzie uzupełniać nasze stylizacje - niezależnie od okazji. Dowiedz się więcej na ten temat.

Nausznica to biżuteryjny HIT 2026 roku

Nausznica to ozdoba noszona na uchu, która nie wymaga przekłuwania. Pierwsze modele to były kolczyki i zakładką na chrząstkę, która dodatkowo miała ozdobny łańcuszek. Później już same nausznice stały się ozdobami, po które chętnie sięgałyśmy. W 2026 roku znów wracają do łask.

Tego typu "kolczyk" można nosić bez przekłuwania ucha. Nie ściaska jednak go tak jak klipsy. Dodatkowo możemy przymocować go w różnych miejscach na uchu - w zależności od tego, gdzie najbardziej się nam podoba i w danym momencie pasuje.

Pojedyncza nausznica pozwala się wyróżnić i jednocześnie podkreśla charakter stylizacji. Może być drobna lub sporych rozmiarów - rzucająca się w oczy. Wszystko zależy od nas i naszej stylizacji. Świetnie pasuje na co dzień, jak i do eleganckich stylizacji.

Wybrałam 3 eleganckie nausznice - idealne na co dzień i na ważne wydarzenia

Wybrałam 3 nausznice, które znalazłam, przeglądając sieć. To produkty znanych marek - w różnicej cenie i w różnym stylu. Wystarczy jeden taki drobiazg, aby mieć najmodniejszy dodatek do stylizacji w 2026 roku. Żadna inna biżuteria nie będzie już potrzebna.

1. Nausznica Row Gold - Berries and co. Cena: 250 zł

Pleciona nausznica Row Gold to pozłacany model markie Barries. Ma gładką, lustrzaną powierzchnię i pięknie się błyszczy. Doskonale pasuje do marynarki, kiedy będziemy chciały stworzyć stylizację do biura, ale to też elegancki model idealnie komponujący się np. z suknią wieczorową.

Jest to świetny wybór dla kobiet, które cenią sobie minimalistyczne, ale wyraziste dodatki i ponadczasową klasykę. Żadna inna biżuteria nie będzie ci potrzebna, jeżeli zdecydujesz się na taką nausznicę od Berries.

Nausznica Row Gold - Berries and co, Fot. materiały prasowe, Berries and co

2. Nausznik Silver Leaf - Bijou Brigitte. Cena: 54,95 zł

W sieci sklepów Bijou Brigitte znajdziemy z kolei srebrną nausznicę. Jest ona bardziej sportowa niż ta złota, ale również pasuje do eleganckich stylizacji. To przepiękna biżuteria w kształcie liścia. Na uchu prezentuje się niezwykle subtelnie i będzie świetnym uzupełnieniem niemal każdego outfitu.

Taką nausznicę warto zestawić z klasyczną koszulą czy marynarką. Świetnie też będzie wyglądać w połączeniu z golfem oraz jeansami wide leg. To zatem opcja uniwersalna, którą warto mieć w swojej kolekcji w 2026 roku.

Nausznik Silver Leaf - Bijou Brigitte, Fot. materiały prasowe, Bijou Brigitte

3. Nausznica kaskada z łańcuszków - Stradivarius. Cena: 39,90 zł

Na koniec opcja z popularnej sieci sklepów. Stradivarius ma w swojej kolekcji nausznicę w stylu Y2K. To bowiem posrebrzana kaskada. Jedną część z rubinowym oczkiem mocujemy na dole ucha, a srebrną nausznicę nakładamy na chrząstkę.

Mnie ta nausznica od razu skojarzyła się z modelem, który nosiłam w liceum. Pasowała niemal do wszystkiego - od eleganckich stylizacji, przez casual z chinosami i marynarką, aż po bluzy dresowe. To dla mnie sentymentalny model, który posłuży przez wiele lat, jeśli tylko o niego zadbamy. Chyba ponownie się na niego zdecyduję.

Nausznica kaskada z łańcuszków - Stradivarius, Fot. materiały prasowe, Stradivarius

