Zimą czapka, szalik i rękawiczki są nieodłącznym elementem każdego outfitu. Taki niezbędnik zabieramy ze sobą przy każdym wyjściu na dłuższy spacer i dobrze by było, żeby być to zestaw nie tylko estetyczny, ale i praktyczny. Jeśli więc marzysz o mięciutkiej jak chmurka i ciepłej jak kocyk czapce, koniecznie zajrzyj do Sisnaya, bo właśnie tam teraz można znaleźć model z alpaki w wyjątkowej cenie. Ta czapka nie tylko genialnie grzeje, ale i pięknie prezentuje się na głowie, więc świetnie dopełni każdą zimową stylizację.

Niektórzy krzywią się na samą myśl o zimowych czapkach, a one też mogą być modowym elementem zimowego looku. Wystarczy nieco bardziej poszperać w ofercie sklepów i postawić na model o nietypowym designie, taki jak ten z kokardkami. Cieplutka czapka z alpaki z uroczymi zdobieniami w stylu Coquette Core nie tylko wygląda przeuroczo i od razu przyciąga spojrzenia, ale przy tym także grzeje i komfortowo otula nawet w najchłodniejsze dni.

Drobne aksamitne kokardki to absolutny hit ostatnich miesięcy i pojawiały się zarówno na odzieży, obuwiu, dodatkach, jak i akcesoriach do włosów. Dodanie ich na zimową czapkę jest więc kwintesencją zimowej odsłony stylu Coquette Core, czyli subtelnej i kobiecej estetyki.

A jak wybrać czapkę z kokardkami pod swoje potrzeby? Najlepiej dobrać ją kolorem do kurtki i wcale nie mówimy tu tylko o total looku w jednym kolorze, ale i o kontrastowych wariacjach we współgrających razem barwach. Takimi świetnie dobranymi duetami może być na przykład brąz z błękitem czy czerwień z beżem.

Czapka z alpaki na każdą kieszeń w Sinsay

Taką czapkę w stylu można znaleźć w Sinsay i to w dwóch modnych kolorach: bieli i brązie. W składzie ma aż 52% alpaki, a urocze kokardki w stylu Coquette Core sprawiają, że nawet najnudniejsza kurtka zimowa nabiera od razu modowego pazura.

czapka z alpaki, fot. materiały prasowe sinsay.com

Cena regularna to 29,99 zł co jak na wełnę z alpaki i tak jest bardzo okazyjną ceną, ale teraz można dorwać ją nawet za 22,99 zł. Tyle na przecenie kosztuje wariant brązowy, natomiast biały kolor jest już w podstawowej cenie i na jego obniżkę trzeba jeszcze zaczekać. Nie zmienia to jednak faktu, że oferta ta to absolutny hit wśród czapek z dodatkiem alpaki, bo w sklepach innych marek potrafią one kosztować około 100 zł, a czasem nawet i dwa razy tyle.

