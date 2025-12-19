Ciepła czapka z alpaki robi look w stylu Coquette Core. Dorwiesz ją za 22,99 zł
Do tej pory miałaś wrażenie, że czapka to tylko element dla podtrzymania ciepła? Nic bardziej mylnego. Teraz możesz ją nosić jako najpiękniejszą ozdobę zimowych stylizacji, a w tym wydaniu jest modową perełką. Zobacz wyjątkowy model, który podbija sieć i dorwij go teraz w bardzo okazyjnej cenie.
Zimą czapka, szalik i rękawiczki są nieodłącznym elementem każdego outfitu. Taki niezbędnik zabieramy ze sobą przy każdym wyjściu na dłuższy spacer i dobrze by było, żeby być to zestaw nie tylko estetyczny, ale i praktyczny. Jeśli więc marzysz o mięciutkiej jak chmurka i ciepłej jak kocyk czapce, koniecznie zajrzyj do Sisnaya, bo właśnie tam teraz można znaleźć model z alpaki w wyjątkowej cenie. Ta czapka nie tylko genialnie grzeje, ale i pięknie prezentuje się na głowie, więc świetnie dopełni każdą zimową stylizację.
Jeden dodatek, który robi cały zimowy look
Niektórzy krzywią się na samą myśl o zimowych czapkach, a one też mogą być modowym elementem zimowego looku. Wystarczy nieco bardziej poszperać w ofercie sklepów i postawić na model o nietypowym designie, taki jak ten z kokardkami. Cieplutka czapka z alpaki z uroczymi zdobieniami w stylu Coquette Core nie tylko wygląda przeuroczo i od razu przyciąga spojrzenia, ale przy tym także grzeje i komfortowo otula nawet w najchłodniejsze dni.
Drobne aksamitne kokardki to absolutny hit ostatnich miesięcy i pojawiały się zarówno na odzieży, obuwiu, dodatkach, jak i akcesoriach do włosów. Dodanie ich na zimową czapkę jest więc kwintesencją zimowej odsłony stylu Coquette Core, czyli subtelnej i kobiecej estetyki.
A jak wybrać czapkę z kokardkami pod swoje potrzeby? Najlepiej dobrać ją kolorem do kurtki i wcale nie mówimy tu tylko o total looku w jednym kolorze, ale i o kontrastowych wariacjach we współgrających razem barwach. Takimi świetnie dobranymi duetami może być na przykład brąz z błękitem czy czerwień z beżem.
Czapka z alpaki na każdą kieszeń w Sinsay
Taką czapkę w stylu można znaleźć w Sinsay i to w dwóch modnych kolorach: bieli i brązie. W składzie ma aż 52% alpaki, a urocze kokardki w stylu Coquette Core sprawiają, że nawet najnudniejsza kurtka zimowa nabiera od razu modowego pazura.
Cena regularna to 29,99 zł co jak na wełnę z alpaki i tak jest bardzo okazyjną ceną, ale teraz można dorwać ją nawet za 22,99 zł. Tyle na przecenie kosztuje wariant brązowy, natomiast biały kolor jest już w podstawowej cenie i na jego obniżkę trzeba jeszcze zaczekać. Nie zmienia to jednak faktu, że oferta ta to absolutny hit wśród czapek z dodatkiem alpaki, bo w sklepach innych marek potrafią one kosztować około 100 zł, a czasem nawet i dwa razy tyle.
