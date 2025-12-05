Dzianinowy kaptur z Zary podbił serca miłośniczek mody w całej Polsce. Marka wprowadziła do swojej zimowej kolekcji model, który łączy modny wygląd z komfortem noszenia. W sezonie 2025/26 coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych czapek na rzecz bardziej stylowych i praktycznych rozwiązań, a nowy kaptur z Zary idealnie wpisuje się w ten trend. Stylowy, delikatnie zdobiony i w neutralnej kolorystyce – to propozycja, która przyciąga uwagę fanek stylu scandi girl.

Dzianinowy kaptur z Zary z haftem to kwintesencja stylu scandi

Dzianinowy kaptur z Zary z haftem to połączenie stylu, wygody i ochrony przed zimnem. Wyróżnia się delikatnymi haftami w kształcie serc i kwiatów, które zostały wykonane w przygaszonej, zimowej kolorystyce. Całość utrzymana jest w eleganckim, ciepłym beżowym odcieniu, który idealnie wpisuje się w estetykę stylu scandi girl.

Fason posiada praktyczne wiązanie pod brodą, co sprawia, że kaptur nie zsuwa się z głowy, nawet podczas wietrznych dni. W składzie materiałowym znajduje się dodatek wełny, który zapewnia komfort termiczny i miękkość. To sprawia, że dzianinowy kaptur Zara to nie tylko stylowy, ale również funkcjonalny dodatek na zimę 2025/26. Nie tylko skutecznie chroni przed mrozem, ale także pozwala zachować fryzurę w nienaruszonym stanie – w przeciwieństwie do wielu klasycznych czapek.

Kaptur idealnie komponuje się z płaszczami o prostym kroju, wełnianymi kurtkami i swetrami oversize. Jego subtelny wygląd i detale nadają stylizacji dziewczęcy i delikatny charakter, doskonale oddający ducha modowego minimalizmu skandynawskich ulic. Jego cena to 99,90 zł.

Dzianinowy kaptur z Zary, fot. mat. prasowe

Alternatywy dla czapek na zimę 2025/26

Zimowy sezon 2025/26 przynosi istotne zmiany wśród dodatków odzieżowych. Klasyczne czapki, które przez lata dominowały zimowe stylizacje, stopniowo odchodzą w cień. W ich miejsce pojawiają się dziergane kaptury, balaklavy oraz szale noszone na głowie. To one królują na ulicach i wybiegach, oferując nowoczesne podejście do zimowej ochrony.

Dziergane kaptury, jak dzianinowy kaptur z Zary, zyskują uznanie wśród miłośniczek mody dzięki swojej wielofunkcyjności i estetyce. Zapewniają skuteczną ochronę przed wiatrem i śniegiem, a jednocześnie nie przyklapują włosów, jak obcisłe czapki. To rozwiązanie idealne dla kobiet, które chcą zachować fryzurę w dobrym stanie, nie rezygnując przy tym z komfortu termicznego.

Modne alternatywy dla czapek oferują więcej niż tylko praktyczność – prezentują też nową jakość stylu. W przeciwieństwie do sportowego charakteru klasycznych czapek, kaptury i balaklavy wnoszą elegancję i nonszalancję. Ich charakterystyczny wygląd dodaje stylizacjom kobiecego wdzięku, idealnie wpisując się w aktualne trendy modowe.

Balaklavy, znane wcześniej głównie ze stylizacji narciarskich, dziś występują w stylowych wersjach dzianinowych i wełnianych, zdobionych splotami lub haftami. Szale noszone na głowie, przewiązane pod brodą, również przeżywają swój renesans – inspirowane ikonami stylu z lat 60., powracają w minimalistycznej, skandynawskiej odsłonie.

Dzięki temu różnorodność zimowych dodatków w sezonie 2025/26 daje możliwość wyrażenia własnego stylu i jednoczesnej ochrony przed chłodem. Dzianinowy kaptur Zara idealnie wpisuje się w ten trend jako alternatywa dla czapki, oferując połączenie mody, wygody i funkcjonalności.

