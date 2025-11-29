Metaliczne rajstopy z Zary natychmiast przyciągają uwagę fanek modowych trendów. Marka przygotowała trzy różne fasony: z połyskującą nicią w jodełkę, subtelnym srebrzystym wzorem przypominającym nocne niebo oraz wersję z cekinami, które nadają całości eleganckiego charakteru. To właśnie one stanowią idealne propozycje na świąteczny sezon, zapewniając efektowny, ale niewymuszony look. Różnorodność wzorów sprawia, że każda z nas znajdzie parę dla siebie!

Ozdobne rajstopy z Zary z metaliczną nicią w jodełkę

Zara proponuje model rajstop z eleganckim wzorem jodełki, wykonanych z metalicznej nici. Ich wyszczuplający układ optycznie wydłuża nogi i dodaje im smukłości. Rajstopy są elastyczne, mają 25 den i dostępne są w rozmiarach S, M i L. Idealnie dopasowują się do nóg, zapewniając komfort i modny wygląd. Subtelny połysk sprawia, że świetnie nadają się na świąteczne okazje, dodając każdej stylizacji nutę glamour. Dzięki charakterystycznemu wzorowi nogi prezentują się zgrabniej, co czyni ten model niezwykle atrakcyjnym wyborem na wieczorne wyjścia i uroczyste kolacje. Ich cena to 65,90 zł.

Rajstopy w jodełkę z Zary, fot. mat. prasowe

Rajstopy, które wyglądają jak rozgwieżdżone niebo

Drugi model z kolekcji Zary przyciąga wzrok wyjątkowym wykończeniem przypominającym nocne niebo. To zdecydowanie bardziej efektowna opcja, która o wiele bardziej się błyszczy niż subtelniejsza jodełka. Na czarnej bazie regularnie rozmieszczone są drobne, błyszczące plamki ze srebrnej nici, które imitują gwiazdy. Efekt wizualny jest spektakularny, a jednocześnie delikatny – rajstopy nadają sylwetce lekkości i romantycznego charakteru. Mają 25 den i można je kupić w rozmiarach S, M i L. To wybór dla kobiet, które lubią błysk, ale w eleganckim wydaniu. Rajstopy te doskonale pasują do czarnych sukienek i szpilek, tworząc niebanalny, pełen klasy look. Ich cena to również 65,90 zł.

Rajstopy, które wyglądają jak rozgwieżdżone niebo z Zary, fot. mat. prasowe

Eleganckie rajstopy z cekinami

Dla fanek intensywniejszego blasku Zara oferuje rajstopy z cekinami. To idealna alternatywa dla kobiet, które nie przepadają za metalicznymi nićmi. Cekiny są drobne, gustownie rozmieszczone na całej powierzchni rajstop, dzięki czemu pięknie odbijają światło i przyciągają spojrzenia. Model ten jest grubszy od pozostałych – ma 50 den, co sprawia, że lepiej chroni przed zimnem i jest bardziej kryjący. Rajstopy są dostępne w rozmiarach S, M i L i świetnie sprawdzą się zarówno na świąteczne spotkania, jak i sylwestrowe zabawy. W połączeniu z welurową mini i botkami tworzą wyjątkowo odważny i efektowny zestaw. Kosztują 79,90 zł.

Rajstopy z cekinami z Zary, fot. mat. prasowe

Metaliczne rajstopy z Zary w świątecznych stylizacjach

Wszystkie trzy modele doskonale sprawdzą się jako dodatek do świątecznych sukienek. Metaliczne rajstopy z Zary nadają blasku, podkreślają kobiecość i świetnie komponują się z welurem – tkaniną wyjątkowo popularną w sezonie zimowym. Ozdobne rajstopy z metaliczną nicią, błyszczącym wzorem czy cekinami są stylowym akcentem, który potrafi odmienić całą stylizację. Dodają elegancji i wyjątkowego charakteru, idealnie wpisując się w atmosferę świąt. Sprawdzą się także jako ciekawy element sylwestrowych zestawień, w których połysk i szyk są obowiązkowe.

