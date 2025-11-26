Balaklava damska brzmi egzotycznie, ale to nakrycie głowy dobrze nam znane od lat. Nie zawsze miało jednak modowy wydźwięk. Do niedawna kojarzyło nam się głównie z męskimi dodatkami, a szczególnie umundurowaniem. Okazuje się bowiem, że jak wiele innych elementów garderoby, również balaklava ma swoje korzenie w odzieży wojskowej. Jak do tego doszło, że dziś jest najpopularniejszym dodatkiem sezonu jesień-zima 2025/2026? To naprawdę ciekawa historia.

Balaklava, czyli kominiarka w modzie - jaka jest jej historia?

Jeszcze nie tak dawno temu, gdy słyszałam słowo "balaklava", do głowy przychodziła mi klasyczna kominiarka. I faktycznie coś w tym jest. Damska kominiarka to bowiem dodatek stworzony na wzór dobrze nam znanego elementu wyposażenia żołnierzy oraz policjantów. To dopasowane nakrycie głowy zakrywające głowę, uszy, szyję i część twarzy. Otula o wiele lepiej niż czapka czy tradycyjny komin. A do tego sprawia, że jesteśmy w stanie zadać szyku.

Wracając jednak jeszcze na moment do jej historii, nie można nie wspomnieć o początku kominiarek. Sięga ona bowiem czasów wojny krymskiej. Wówczas brytyjscy żołnierze nosili tego typu nakrycia głowy, aby ochronić się przed mrozami panującymi na Krymie. Od tego czasu balaklava stała się popularnym nakryciem głowy wśród żołnierzy. Następnie ewaluowała do dobrze nam znanych kominiarek z wycięciami na oczy. I nie chodzi tylko o te, które znajdują się w wyposażeniu służb. Takie dodatki były popularne też np. w strojach narciarzy. A teraz historia zatacza koło.

Jak kominiarka stała się ulubionym dodatkiem it-girls?

Kominiarki do szerokiej mody na dobre przywróciła marka Balenciaga, która znana jest z nietuzinkowego podejścia do stylizacji. Pierwsze projekty ujrzały światło dzienne już w 2016 roku. Ale dopiero w sezonie jesień-zima 2024/2025 balaklava stała się na dobre popularna, zostając tym samym ukochanym dodatkiem it-girls. Mówi się, że w dużej mierze do spopularyzowania balaklavy w ramach high fashion przyczynił się także Raf Simons.

Balaklava w kolekcji Balanciagi na sezon wiosna-lato 2022 (po lewej) i Rafa Simonsa w kolekcji jesień-zima 2021 (po prawej), Fot. spotlight.launchmetrics.com

W tym samym sezonie balaklava weszła do asortymentu najpopularniejszych sieci sklepów. I została w nich do dziś. Znajdziemy ją m.in.: w Mango, Reserved czy H&M.

Balaklava to dodatek do stylizacji, które it-girls nosiły już w ubiegłym roku. Wszyscy wówczas zastanawialiśmy się, czy tak oryginalny element garderoby jest w stanie przetrwać więcej niż jeden sezon. Dziś już wiemy, że z pewnością zostanie na dłużej.

Stella McCartney, Marine Serre, Moschino, Balmain i wiele innych prestiżowych domów mody promuje balaklavę jako it-dodatek sezonu. Nic więc dziwnego, że takie nakrycie głowy było wszechobecne na ulicach podczas tegorocznych fashion weeków. I że wciąż jest widoczne w największych światowych stolicach mody - od Paryża i Mediolanu, przez Kopenhagę, aż po Tokio i Nowy Jork.

Balaklava w najnowszej kolekcji Moschino, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Balaklava to kwintesencja stylu après-ski

It-girls pokochały ten dodatek. Już rok temu nie było fashionistki, która nie miałaby balaklavy w swojej kolekcji zimowych dodatków. W tym roku tym bardziej jest to element must, który nie dość, że świetnie się prezentuje, to jeszcze nie elektryzuje i przetłuszcza włosów tak jak czapka, co jest oczywiście jego dodatkowym atutem.

W dodatku jest to element garderoby, który kojarzy się bardzo mocno ze stylem narciarskim. I właśnie dlatego jest kwintesencją après-ski - połączenia wygodnych, swobodnych elementów garderoby z casualowym wydaniem.

Rodzaje balaklavy

Klasyczna balaklava - jest dopasowana do głowy i posiada wycięcie na twarz.

Balaklava-kaptur - przypomina dopinany kaptur i jest nonszalancko zarzucona na głowę.

Balaklava oversize - szeroka, z dużym golfem.

Opięta w sportowym stylu - przypomina klasyczną, opiętą kominiarkę z wycięciem na całą twarz.

Z dodatkami - troczki, daszki, zameczki - do wyboru, do koloru.

Jak stylizować balaklavę, aby wyglądać modnie?

Kaszmirowa balaklava z Reserved, czekoladowy komin z Mango i wiele, wiele innych - sieciówki są pełne tego typu nakryć głowy i tylko czekają, aż wpadniemy na zakupy, żeby zdobyć model idealny dla siebie. Niezależnie od tego, czy wybierzesz klasyk w bieli lub szarości, modny brąz czy może zieleń podkreślającą twój kolor oczu, śmiało możesz łączyć ją zarówno z eleganckimi, jak i sportowymi elementami garderoby.

Balaklava to idealny dodatek do płaszcza lub cieplutkiej puchówki. Świetnie będzie się też prezentować wczesną jesienią w zestawieniu z trenczem, a nawet skórzaną kurtką. Do tego kozaki na słupku lub botki typu slouchy i masz najmodniejszą stylizację sezonu.

Warto dodać, że balaklava jest też idealną opcją jako dodatek do dodatku. Świetnie prezentuje się np. pod kapeluszem. Zapewnia nam wówczas ciepło w okolicy karku i uszu, a my na wierzch możemy założyć ukochany kapelusz z rondem, aby zadać szyku także w zimie.

