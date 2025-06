Po latach, kiedy królował minimalizm, powoli znów zaczynamy szaleć ze stylizacjami. Dopiero, co pisałyśmy, że nowa it-bag kradnie show i wszystkie kobiety będą chciały na nią stawiać, choć jest dość ekstrawagancka. Teraz okazuje się, że inny dodatek również będzie rzucać się w oczy. A wszystko za sprawą niepozornego paska. W jaki sposób go nosić, aby stworzyć hitową stylizację na jesień 2025?

Jesień 2025 będzie należała do tego trendu

Na wybiegach i ulicach europejskich miast, gdzie króluje moda, ten trend już jest widoczny. Nic więc dziwnego, że jesienią 2025 wszystkie będziemy chciały na niego stawiać. Okazuje się, że jeden pasek przy spodniach lub spódnicy jest ju passe. Teraz koniec z minimalizmem w dodatkach.

W najbliższych miesiącach im więcej pasków tym lepiej. O ile wydawać się może, że przesyt nie jest najlepszą opcją, nie w tym przypadku. Teraz klasyczne stylizacje będziemy przepasać różnymi rzucającymi się w oczy dodatkami.

Zapomnij o jednym pasku - im więcej, tym lepiej

Moda od czasu do czasu lubi zaskoczyć. Jakiś czas temu zamiast pasków chętnie nosiłyśmy różnego rodzaju łańcuszki, które miały urozmaicić naszą stylizację. Tego lata idziemy o krok dalej i w szlufki wkładamy apaszki, które prezentują się niezwykle kobieco, podkreślają biodra i dodają kolorytu outfitom, na które się decydujemy. Jesienią przyjdzie jednak czas na całkowitą rewolucję.

Nie jeden, nie dwa, a nawet trzy lub cztery cienkie paski to absolutny must have nadchodzących miesięcy. Niezależnie od tego, w jakim miejscu je nosisz - czy na biodrach, czy może w pasie, koniecznie zdecyduj się na taki zestaw. Wówczas będziesz prezentować się modnie i stylowo. A poniżej znajdziesz inspiracje na stylizacje, które ci to ułatwią.

Stylizacje z kilkoma paskami - inspiracje

Koszule, marynarki i sukienki od lat przepasamy paskami, które mają podkreślić talię i zapewnić nam zjawiskową stylizację. Teraz jednak czas na kilka pasków, które jeszcze bardziej zachwycą ludzi wokół ciebie.

Spodnie i koszula z kilkoma paskami

Na początek klasyka. Wystarczy, że jeden pasek włożysz w szlufki spodni, a drugi zapniesz ponad nimi - na wysokości brzucha. Taka stylizacja świetnie będzie prezentować się np. w zestawieniu z elegancką koszulą. Jeszcze ciekawiej będzie to wyglądać, jeśli pobawisz się odcieniami i złotą sprzączkę zestawisz ze srebrną.

Paski na koszuli lub marynarce

Kilkoma paskami możesz przepasać też koszulę lub marynarkę - w zależności od tego, na jaki outfit się decydujesz. Pamiętaj jednak, żeby to były cienkie paski, które nie zakryją całkowicie stylizacji, a jedynie urozmaicą ją jako wyjątkowy detal.

Paski luźno zwisające na biodrach

Niezależnie od tego, czy wybierasz spodnie, czy spódnicę, absolutnym hitem będą paski luźno zwisające na biodrach. Możesz wybrać kilka takich samych lub pomieszać - np. skórzane z rzemykami oraz łańcuszkami. Wszystko zależy od twojej wyobraźni.

Trencz przepasany paskami

A na koniec coś dla naprawdę odważnych. Jeśli chcesz urozmaicić swoją stylizację np. podczas jesiennego spaceru, koniecznie postaw na skórzane paski na trenczu lub innym płaszczu. Wówczas będziesz prezentować się naprawdę stylowo i oryginalnie.