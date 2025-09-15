Ten dodatek wystawi twoją kreatywność na próbę. Te 3 topowe modele możesz nosić na kilka sposobów
Oto ona — królowa apaszka. Tak, dobrze czytasz. Jedwabna, duża apaszka to jeden z największych hitów sezonu jesień-zima 2025/2026. Jak ją nosić? Sposobów jest aż 5.
Już nie kojarzy się z babciną garderobą. Jedwabna apaszka to jeden z najbardziej pożądanych dodatków w sezonie jesień-zima 2025/2026. Modnych sposobów jej noszenia jest aż 6. Dużą apaszkę możesz prezentować na głowie, na szyi, w pasie, przy torebce i jako wieczorową torebkę. Jedna rzecz, a tyle możliwości. Znalazłam 3 modele chust, które nie tylko są piękne, ale przede wszystkim idealnie nadają się do noszenia we wszystkich hitowych wariantach.
Wzorzysta apaszka marki Zara
Ta apaszka świetnie sprawdzi się w codziennych stylizacjach. Ze względy na swój symetryczny wzór świetnie będzie wyglądać na głowie i w pasie. Na głowie możesz ją wpleść np. w warkocz lub pokusić się o uwielbiany przez it-girls sposób, na tak zwaną: "babuszkę". Apaszka od marki Zara ma najmodniejszy wzór sezonu — paisley. Jej cena to 65,90 zł.
"Dzika" apaszka marki H&M
Szukasz dodatku, który z jednej strony jest klasyczny i ponadczasowy, a z drugiej "pokazuje pazury"? Właśnie go znalazłaś. Postaw na apaszkę marki H&M, która zdobiona jest pięknym, zwierzęcym printem w nieco geometrycznym wydaniu. Ten model świetnie sprawdzi się przywiązany do torebki. Ale możesz nosić go też na szyi jak krawat lub w przepasaną w pasie np. na marynarce. Ta apaszka doskonała jest również do ozdobienia wieczorowej torebki. Nie wiesz jak? Zwiąż ze sobą przeciwległe rogi, tak aby powstał niewielki woreczek. Pamiętaj, że torebka z apaszki nie wytrzyma dużego obciążenia, dlatego wkładaj do niej tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Cena apaszki marki H&M to 39,99.
Elegancka apaszka od & Other Stories
Mam też coś dla miłośniczek elegancji — czekoladowo-beżowa apaszka doda smaczku klasycznym outfitom. Asymetryczny wzór na apaszce pozwala na to, aby nosić ją w każdy możliwy sposób. Elegancka apaszka to must have, który musisz mieć w szafie. Łącz ją z marynarkami i koszulami, a zobaczysz, jak te proste rzeczy nabierają charakteru. Zwracaj uwagę na materiał, z jakiego wykonana jest apaszka. Najlepiej prezentują się te z jedwabiu. Jedwabna apaszka to dobra inwestycja, która będzie ci służyć wiele sezonów. Apaszka marki & Other Stories kosztuje 220 zł.
Czytaj także:
- Trendy pod lupą: Świat oszalał na punkcie biżuterii do torebek. Inspiracji jest pełno - od Birkin aż po Miu Miu
- Tym dodatkiem it-girls podkręcają jesienne stylizacje. Nie wydasz na niego więcej niż 40 zł
- Te 3 modne modele torebek to must-have na jesień 2025. Furry bag to numer 1 na wybiegach