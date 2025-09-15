Już nie kojarzy się z babciną garderobą. Jedwabna apaszka to jeden z najbardziej pożądanych dodatków w sezonie jesień-zima 2025/2026. Modnych sposobów jej noszenia jest aż 6. Dużą apaszkę możesz prezentować na głowie, na szyi, w pasie, przy torebce i jako wieczorową torebkę. Jedna rzecz, a tyle możliwości. Znalazłam 3 modele chust, które nie tylko są piękne, ale przede wszystkim idealnie nadają się do noszenia we wszystkich hitowych wariantach.

Wzorzysta apaszka marki Zara

Ta apaszka świetnie sprawdzi się w codziennych stylizacjach. Ze względy na swój symetryczny wzór świetnie będzie wyglądać na głowie i w pasie. Na głowie możesz ją wpleść np. w warkocz lub pokusić się o uwielbiany przez it-girls sposób, na tak zwaną: "babuszkę". Apaszka od marki Zara ma najmodniejszy wzór sezonu — paisley. Jej cena to 65,90 zł.

Apaszka - Fot. zara.com

"Dzika" apaszka marki H&M

Szukasz dodatku, który z jednej strony jest klasyczny i ponadczasowy, a z drugiej "pokazuje pazury"? Właśnie go znalazłaś. Postaw na apaszkę marki H&M, która zdobiona jest pięknym, zwierzęcym printem w nieco geometrycznym wydaniu. Ten model świetnie sprawdzi się przywiązany do torebki. Ale możesz nosić go też na szyi jak krawat lub w przepasaną w pasie np. na marynarce. Ta apaszka doskonała jest również do ozdobienia wieczorowej torebki. Nie wiesz jak? Zwiąż ze sobą przeciwległe rogi, tak aby powstał niewielki woreczek. Pamiętaj, że torebka z apaszki nie wytrzyma dużego obciążenia, dlatego wkładaj do niej tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Cena apaszki marki H&M to 39,99.

Apaszka - Fot. hm.com

Elegancka apaszka od & Other Stories

Mam też coś dla miłośniczek elegancji — czekoladowo-beżowa apaszka doda smaczku klasycznym outfitom. Asymetryczny wzór na apaszce pozwala na to, aby nosić ją w każdy możliwy sposób. Elegancka apaszka to must have, który musisz mieć w szafie. Łącz ją z marynarkami i koszulami, a zobaczysz, jak te proste rzeczy nabierają charakteru. Zwracaj uwagę na materiał, z jakiego wykonana jest apaszka. Najlepiej prezentują się te z jedwabiu. Jedwabna apaszka to dobra inwestycja, która będzie ci służyć wiele sezonów. Apaszka marki & Other Stories kosztuje 220 zł.

Apaszka & Other Stories - Fot. stories.com

