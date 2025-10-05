Francuska moda od lat wyznacza światowe trendy, a paryski beret wraca do łask i jest prawdziwym hitem jesieni 2025. W tym sezonie modne Paryżanki sięgają po 3 wyjątkowe modele: czerwony beret, beret w panterkę oraz klasyczny beret. Każdy z nich można nosić na wiele sposobów, łącząc zarówno z eleganckimi płaszczami, jak i casualowymi kurtkami. Podpowiadamy, jak dopasować je do różnych stylizacji i jakie dodatki wybrać, by stworzyć look rodem znad Sekwany. Jeśli nie lubisz beretów, zainspiruj się Włoszkami, one tej jesieni wybierają nietypowe nakrycie głowy.

Czerwony beret – klasyka paryskiego szyku na chłodne dni

Czerwony beret od lat uznawany jest za symbol paryskiego stylu i niezmiennie pojawia się w jesiennych oraz zimowych trendach. Jego intensywny kolor przyciąga wzrok i doskonale ożywia nawet najprostsze stylizacje. Czerwony beret możesz nosić zarówno z czarnymi spodniami, klasycznym trenczem, jak i białą koszulą czy eleganckim garniturem. Dodatek w postaci czerwonej pomadki idealnie podkreśli paryski charakter całego outfitu. Warto wybrać modele wykonane z wełny, które dobrze trzymają formę i zapewniają ciepło podczas chłodnych dni.

Beret w panterkę – modny wybór inspirowany stylizacjami z "Emily w Paryżu"

Beret w panterkę to propozycja dla kobiet, które lubią przyciągać spojrzenia i eksperymentować z modą. Wzór ten pojawia się w wielu paryskich stylizacjach, szczególnie za sprawą popularności serialu "Emily w Paryżu". Beret w panterkę świetnie sprawdzi się w połączeniu z jednolitymi elementami garderoby, takimi jak czarny płaszcz, klasyczna biała koszula czy proste jeansy. Dzięki niemu nawet najprostsza stylizacja zyskuje niepowtarzalny charakter i nutę ekstrawagancji. Atutem tego modelu jest możliwość szybkiego podkręcenia outfitu bez konieczności wymiany całej garderoby. Beret w panterkę wykonany z ciepłych materiałów skutecznie chroni przed chłodem i wiatrem.

Klasyczny beret – uniwersalne nakrycie głowy w jesiennej i zimowej garderobie

Klasyczny beret to ponadczasowy element, który od lat pozostaje symbolem francuskiej elegancji i minimalizmu. Doskonale sprawdza się w codziennych stylizacjach – możesz go nosić z eleganckim płaszczem, casualową kurtką czy nawet sportową bluzą. Neutralna kolorystyka klasycznych beretów (czernie, szarości, beże) sprawia, że są łatwe do dopasowania niemal do każdej stylizacji. Wykonane z wysokiej jakości wełny lub mieszanki materiałów, zapewniają komfort termiczny nawet podczas zimowych spacerów. Klasyczny beret dodaje uroku i subtelnej elegancji, podkreślając naturalny wdzięk noszącej go osoby. Jego zaletą jest również łatwość stylizacji – wystarczy prosta sukienka lub sweter, by stworzyć look rodem z ulic Paryża.

