Przeglądając zdjęcie trendsetterów oraz obserwując stylizacje z pokazów tegorocznych Fashion Weeków, wiemy jedno - perły to najmodniejsza biżuteria sezonu jesień-zima 2025/2026. To klasyka w najlepszej postaci, więc zawsze są obecne w trendach, ale tym razem projektanci i influencerzy oszaleli na ich punkcie. Dawno nie było aż takiego wysypu pereł, ale nam to zupełnie nie przeszkadza. Możemy do nich wracać za każdym razem. Pasują do każdej stylizacji i nadają jej efekt "quiet luxury". Zobacz, dlaczego perły i ich historia robią aż takie wrażenie.

Reklama

Historia pereł - od Chanel aż po dziś

Perły, ach perły. To symbol bogactwa, luksusu, statusu. Ich historia sięga starożytności. Już w antycznych Chinach perły stanowiły element kultu. Wierzono m.in. w to, że to łzy aniołów lub bogów. Później stały się symbolem statusu. Już wtedy stawały się elementem ozdób - zarówno ubrań, jak i elementów wnętrz.

W średniowieczu perły nabrały jeszcze głębszej symboliki. W chrześcijaństwie stały się symbolem narodzin Chrystusa. Z kolei w renesansowych Włoszech uznawano je za symbol męstwa i siły. Dopiero pod koniec XIX wieku perły zaczęto używać w formie przemysłowej. A w XX wieku stały się nieodłącznym elementem mody za sprawą Coco Chanel.

Francuska projektantka zaczęła zestawiać perły ze swoimi projektami - przede wszystkim legendarnymi garsonkami. Tym samym perły stały się symbolem elegancji i do dziś cieszą się dużą popularnością wśród wielu fashionistek. Zostały też nieodłącznym elementem luksusu i przepychu - np. związanego z rodzinami królewskimi.

Perły symbolem żałoby w rodzinie królewskiej

Najsłynniejsze perły dziś noszą członkinie rodzinie królewskiej. Wiele mówi się przede wszystkim o brytyjskich księżniczkach. Warto jednak podkreślić, że w rodzinie królewskiej perły są przede wszystkim symbolem żałoby. Stało się to już za panowania królowej Wiktorii, która od śmierci swojego ukochanego Alberta do własnego odejścia nosiła czarne ubrania na znak żałoby. Do tego często nosiła właśnie perły.

Później perły nosiła również królowa Elżbieta po śmierci swojego ojca. Księżna Diana miała taką biżuterię na sobie podczas pogrzebu Grace - księżnej Monako. Lady Di uwielbiała jednak nosić taką biżuterię również podczas innych, weselszych uroczystości. Z kolei później po jeden z jej perłowych naszyjników sięgnęła księżna Kate, wybierając się na pogrzeb księcia Filipa.

Księżna Kate w perłach podczas pogrzebu księcia Filipa, Fot. Chris Jackson, WPA Pool, Shutterstock, Rex Features. East News

Symbolika pereł

W związku z tym wszystkim symbolika pereł jest raczej negatywna. Kojarzą się ze łzami, smutkiem i wielu uważa, że panny młode nie powinny przywdziewać ich w dniu swojego ślubu. W tych samych przesądach zawarte zostało, że perły symbolizują również stratę i tęsknotę. Mają też jednak swoją dobrą stronę.

Warto jednak dodać, że perły mają też dobrą symbolikę. Oznaczają bowiem także czystość, niewinność, mądrość i dojrzałość życiową. Kojarzą się z wewnętrznym pięknem i wartością duchową osoby, która się na nie decyduje. Warto zatem wybierać je na co dzień.

Perły to najmodniejsza biżuteria sezonu jesień-zima 2025/2026

Perły wracają w wielkim stylu - i to nie tylko u Coco Chanel. W swoich kolekcjach ma je również m.in. Miu Miu i wiele innych domów mody. Po perły sięgają również chętnie influencerzy, którzy noszą je na milion sposobów. A my podglądamy, jak to robią, aby w taki sam sposób stworzyć modną stylizację na jesień i zimę 2025/2026.

Perły to klasyka w najlepszej postaci, dlatego warto nosić je w formie klasycznego wisiorka lub chokera. Dobrym pomysłem jest założenie kilku sznurów w różnych długościach, co doda naszej biżuterii efektowności - zwłaszcza jeśli będziemy nosić je na plecach. To jednak nie koniec możliwości.

Sznury pereł w trendach jesień-zima 2025/2026, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Perły nie tylko na szyi

Dziś perły nosimy nie tylko na szyi. Okazuje się bowiem, że stanowią one także świetny dodatek do torebek, a jak wiemy - świat oszalał na puncie biżuterii do torebek, więc wówczas łączymy dwa trendy w jeden. Ciekawym rozwiązaniem jest również propozycja Moschino - noszenie sznurków z perełek do okularów. Ogranicza cię tylko własna wyobraźnia.

Perły nie tylko na szyi - jako dodatek do torebki lub okularów, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Dziś perły nie mają płci

Choć mówi się, że perły kojarzą się z kobiecością i tajemniczością, dziś nie mają płci. Noszą je zarówno kobiety, jak i mężczyźni. W swoich projektach dla panów perły zawarł m.in. dom mody Valentino. Dyrektor kreatywny marki, Alessandro Michele, proponuje, aby zestawiać je z garniturem. W przypadku panów perły jednak doskonale komponują się również z klasycznym T-shirtem czy sweterkiem.

Perły w męskiej stylizacji na pokazie Valentino, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Czytaj także: