Jesienne stylizacje bez spódnicy dla ciebie nie istnieją? I dobrze, bo w trendach na ten sezon jest plisowany model. Kojarzy ci się on z tenisistkami lub szkolnym mundurkiem? Słusznie, ale wcale nie musisz grać w tenisa, ani chodzić do szkoły, aby go nosić. W tym artykule pokażę ci, jak stylizować plisowaną spódnicę na co dzień.

Ciekawostka. Wiesz skąd wywodzi się współczesna plisowana spódnica? Jest ona dziełem hiszpańskiego projektanta Mariano Fortuny, który w 1907 roku opracował metodę tworzenia trwałych plis na jedwabiu. Nazwa "solejka" (czyli plisowana spódnica) pochodzi od francuskiego słowa "słońce" ze względu na podobieństwo plis do promieni słonecznych.

Plisowana spódnica w kratkę marki Mango

Plisowana spódnica w kratkę to kwintesencja dziewczęcości. Lubisz delikatne, ale stylowe looki? Model w kratę możesz nosić np. do koszuli i żakietu w stylu Chanel. Jeśli lubisz się bawić modą i nie chodzisz utartymi szlakami, plisowaną spódnicę w ten klasyczny wzór łącz z bluzą i sneakersami lub skórzaną ramoneską oraz kowbojkami. Spódnica w kratkę marki Mango kosztuje 139,99 zł.

Spódnica - Fot.mango.com

Plisowana spódnica od marki Benetton

Szara plisowana spódnica to klasyka sama w sobie, dlatego warto ją mieć w swojej szafie. Jak ją stylizować? Właściwie czego byś nie założyła, model ten będzie prezentował się doskonale. Ja połączyłabym ją z oversizową marynarką i loafersami (oczywiście z białymi skarpetkami) tak jak robią to londyńskie it-girls. Zwróć uwagę na materiał, z jakiego wykonana jest spódnica, którą planujesz kupić. Na jesień i zimę polecam opcję wełnianą. Szara spódnica marki Benetton kosztuje 209 zł.

Spódnica - Fot. benetton.com

Żółta plisowana spódnica od Zary

Szare i kraciaste plisowane spódnice za bardzo kojarzą ci się ze szkolnym mundurkiem? Co powiesz na żółty, dzianinowy model ze sportową nutką, który doda życia każdej jesiennej stylizacji? Świetnie będzie prezentował się z supermodnymi w tym sezonie czekoladowymi swetrami i oficerkami. Jeśli chcesz dodać stylizacji dziewczęcego charakteru, załóż podkolanówki lub zakolanówki. Pamiętaj o biżuterii. Bransolety XXL będą świetnie pasować. Spódnica od marki Zara kosztuje 115 zł.

Plisowana spódnica — do czego nosić?

Plisowana spódnica to prawdziwy hit jesieni 2025. Potrzebujesz więcej pomysłów na to, jak ją nosić? Proszę. Poniżej znajdziesz ciekawe inspiracje.