Mokasyny z cienką podeszwą coraz częściej zastępują sportowe trampki, zwłaszcza wśród osób ceniących styl smart casual i wygodę za kierownicą. Zarówno skórzane mokasyny penny, jak i zamszowe loafersy czy klasyczne wsuwane modele oferują lekkość, przewiewność i dopracowany wygląd. Cienka podeszwa zapewnia doskonałe czucie pedałów w aucie, a jednocześnie sprawdza się w bardziej oficjalnych stylizacjach.

1. Skórzane mokasyny penny z cienką podeszwą z Zary

Skórzane mokasyny penny z cienką podeszwą to propozycja dla osób, które cenią klasykę i elegancki wygląd. Wyróżnia je charakterystyczny pasek z otworem na przyszwie oraz starannie wykonana cholewka ze skóry naturalnej. Tego typu mokasyny są niezwykle wygodne dzięki cienkiej podeszwie, która ułatwia prowadzenie samochodu, a jednocześnie podkreśla formalny charakter obuwia.

Zaokrąglony nosek nadaje im uniwersalności, dzięki czemu pasują zarówno do garnituru, jak i do jeansów czy chinosów. To świetny wybór do pracy, na spotkania biznesowe lub ważne okazje. Minusem może być konieczność regularnej pielęgnacji skóry naturalnej, ale za to użytkownik zyskuje ponadczasowy design i trwałość. Ich cena to 179,00 zł, a dostępne rozmiary – 35-42.

Skórzane mokasyny penny z cienką podeszwą z Zary, fot. mat. prasowe Zara

2. Zamszowe mokasyny z cienką podeszwą z Reserved

Zamszowe mokasyny z cienką podeszwą to idealny kompromis między elegancją a codziennym komfortem. Ich miękka cholewka wykonana z wysokogatunkowego zamszu zapewnia nie tylko atrakcyjny wygląd, ale także wyjątkową miękkość i lekkość. Gumowa podeszwa, choć cienka, daje świetną przyczepność i trwałość, dzięki czemu buty nadają się zarówno na formalne, jak i codzienne okazje.

Zamszowa struktura doskonale komponuje się z różnymi teksturami ubrań – od jeansów po lekkie sukienki i garnitury. Oddychająca wyściółka gwarantuje komfort przez cały dzień, a klasyczny pasek penny dodaje im stylowego akcentu. Loafersy tego typu to propozycja dla tych, którzy chcą łączyć wygodę noszenia z niebanalnym wyglądem. Wadą może być podatność zamszu na zabrudzenia i wilgoć, dlatego warto je odpowiednio impregnować. Kosztują 169,99 zł i dostępne są w rozmiarach 35-42.

Zamszowe mokasyny z cienką podeszwą z Reserved, fot. mat. prasowe Reserved

3. Klasyczne wsuwane mokasyny z H&M

Klasyczne mokasyny wsuwane z cienką podeszwą łączą w sobie praktyczność, wygodę oraz wyrafinowany styl. Dzięki wsuwanej konstrukcji są bardzo łatwe do zakładania i zdejmowania, co docenią osoby żyjące w ciągłym biegu. Cienka podeszwa daje dobre czucie podłoża i komfort podczas prowadzenia auta, a klasyczny, zaokrąglony nosek sprawia, że buty świetnie prezentują się zarówno w stylizacjach casualowych, jak i bardziej eleganckich.

Wsuwane mokasyny pasują do wielu ubrań – od spodni chino po letnie sukienki. Jego uniwersalność czyni go niezastąpionym elementem stylu smart casual, a minimalistyczny design pozwala na łatwe dopasowanie do indywidualnych preferencji. Zapłacisz za nie 147,99 zł, a kupisz je w rozmiarach od 35 do 42.

Klasyczne wsuwane mokasyny z H&M, fot. mat. prasowe H&M

Czytaj także: