Termin "slouchy boots" brzmi ci obco? Tak świat mody nazywa kozaki i botki z szeroką, marszczoną cholewką. Kilka sezonów temu wylansowała je Isabel Marant. Jesienią 2025 to najmocniejszy trend obuwniczy. Chciałabyś spróbować nosić buty typu slouchy, ale kompletnie nie wiesz, z czym je łączyć, aby nie wyglądać karykaturalnie? Podpowiadamy.

Slouchy boots od marki Zara

Jeśli słyszysz termin: "słouchy boots" najczęściej chodzi o kozaki na szpilce z marszczoną cholewką, dokładnie takie jak te od marki Zara. Obuwie z szeroką górą w tym stylu najczęściej produkowane jest z zamszu, który jest miękki i pięknie wygląda pofałdowany.

Kupując swoje slouchy boots zwracaj uwagę na materiał, z jakiego zostały wykonane. Sztuczna skóra może wyglądać bardzo tandetnie. Kozaki w obłędnym czekoladowym kolorze marki Zara kosztują 449 zł.

Zamszowe kozaki - Fot. zara.com

Kowbojki z marszczoną cholewką marki Reserved

Nie lubisz butów z wysoką cholewką? Postaw na krótką "kowbojską" wersję slouchy boots. Ta ciekawa hybryda dwóch trendów naprawdę zdaje egzamin celująco. Do gustu mogą ci przypaść kowbojki marki Reserved.

Mają wygodny niski obcas, a marszczona cholewka sięga tylko niewiele za kostkę. Ten model także wykonany jest z zamszu, co gwarantuje, że będzie się fantastycznie układał na nodze. Buty marki Reserved kosztują 299, 99 zł. Są tańsze, a przez to bardziej przystępne niż model z Zary.

Zamszowe botki - Fot. reserved.com

Buty z marszczoną, szeroką cholewką marki Stradivarius

Ani kozaki na szpilce, ani kowbojki? Spójrz zatem na buty z marszczoną cholewką, które mają charakter jednocześnie nieco zbliżony do bikerów i kowbojek. To, co je wyróżnia to podwójna cholewka — zawinięta na górze swobodnie opada na obcas. Te model na pewno wyróżni cię z tłumu. Buty marki Stradivarius kosztują 399 zł.

Zamszowe kozaki - Fot. stradivarius.com

Slouchy boots - do czego nosić?

Slouchy boots, wbrew pozorom, są bardzo łatwe do stylizacji. Aby nie zaliczyć modowej wpadki, trzymaj się tej zasady — buty z marszczoną cholewką nosimy do szortów lub do minispódnic i sukienek. Jeśli jednak lubisz eksperymentować, zestaw slouchy boots z rozkloszowaną spódnicą midi lub jeansami (nogawkę zawsze wkładaj w cholewkę).