W 2026 roku czeka mnie zakup nowych sneakersów na wiosnę i właśnie dlatego zaczęłam przeglądać sieciówki w poszukiwaniu fajnego i wygodnego modelu. Wraz z każdym kolejnym przewertowanym sklepem moja konsternacja rosła coraz bardziej. Wszędzie, gdzie nie spojrzałam, znalazłam przynajmniej jeden fason hybrydy sportowych butów i balerin. Kiedy w 2025 roku zobaczyłam, że wracają, miałam je tylko za chwilowy mikrotrend, jednak wygląda na to, że sneakeriny na dobre zagościły w naszych szafach i wiosną 2026 znów są hot. Inspirowane modą sentymentalną, wprost z lat 00., smukłe lekkie buty w 2026 nosimy w stylu quiet luxury, a także stanowią doskonały dodatek do szafy kapsułowej.

Czym są sneakeriny?

Sneakeriny to modowa hybryda butów sportowych i balerin. Mają smukłą sylwetkę i lekką konstrukcję. Ich cechą charakterystyczną jest cienka podeszwa, która sprawia, że wyglądają subtelnie, a jednocześnie zapewniają wygodę klasycznych sneakersów. Stanowią trafną odpowiedź na naszą rosnącą potrzebę dobierania ubrań minimalistycznych, ale estetycznych i funkcjonalnych. W sneakerinach przechodzisz cały dzień i nie będziesz musiała się obawiać o ból stóp czy odciski.

Jak wyglądają sneakeriny? Wszystko zależy od fasonu. Niektóre mają charakterystyczne dla balerin wycięcie i rzep przy podbiciu, inne wiązanie wokół kostki, a jeszcze inne wykonane są z satyny, zupełnie jak pointy baletnicy. Każda opcja jest dozwolona, pod warunkiem, że trzyma się jednej głównej zasady: wygoda butów sportowych, estetyka eleganckich. Flagowym fasonem mogą być Adidas Samba Jane lub jeszcze subtelniejsze w swojej formie Adidas Barreda Mary Jane.

Jak stylizować sneakeriny wiosną 2026?

Sneakeriny są cenione nie tylko za sentymentalną podróż do lat 00. i wygodę, ale również za swoją uniwersalność. Stanowią doskonałe uzupełnienie stylizacji quiet luxury. Możesz je śmiało zestawiać z jakościowymi sweterkami i spódnicami z lnu. Nie będą zbyt ciężkie i zbyt kontrastowe dla lżejszych wiosennych krojów i materiałów, a jednocześnie mają bardziej kobiecy vibe niż cięższe sneakersy.

Wersja casual? Nie ma problemu. Jeansy, biała katana lub krótki trencz i dopasowany top to zestaw wręcz stworzony dla sneakerin. To wydanie dla kobiet w każdym wieku: modnych 20-latek, przebojowych 30-latek i szukających wygody i komfortu kobiet po 40., a nawet 50. Taki outfit założysz na zakupy, do pracy (o ile nie masz ścisłego dress code'u), na spacer z psem czy do paczkomatu.

Snekeriny to także doskonały element stylizacji w duchu athleisure, czyli połączenia wygodnych sportowych elementów odzieży z casualowymi. Czy istnieje obuwie, które lepiej oddaje klimat tej estetyki niż taka hybryda butów? W takim wydaniu połącz je ze sportową bluzą i spódnicą. Takie kontrasty stworzą idealną stylizację jak z lookbooka topowej fashionistki.

Gdzie kupić sneakeriny?

Sneakeriny są obecne w kolekcjach topowych marek sportowych. Swoje fasony mają Adidas, Puma, a w tym roku premierę ma również model Nike. Możliwości interpretacji tego trendu jest całe mnóstwo, a znajdziesz je również w sieciówkach. Wybrałam trzy najciekawsze fasony, które mogą zainspirować cię do zakupu lub dalszych poszukiwań. Pierwsza z propozycji to Zara. Ich krój najbardziej przypomina sneakersy. Buty nadal wyglądają mocno sportowo, ale mają cienkie wiązanie, które zbliża ich kształt do balerin oraz wykonane są z dziewczęcej satyny. Ich cena to 109 zł, a dostępne są w rozmiarach od 35 do 42.

Sneakeriny Zara, fot. mat. prasowe Zara

Druga opcja to H&M. To fason wykonany z miękkiego materiału i z gumką przy pięcie, która sprawia, że obuwie jest idealnie dopasowane do stopy i nie zsuwa się w trakcie chodzenia. Kosztują 127,99 zł i możesz wybrać z rozmiarów od 35 do 42.

Sneakeriny H&M, fot. mat. prasowe H&M

Trzecia interpretacja sneakerin pochodzi z Reserved. To połączenie kształtu balerin i materiałów typowych dla sneakersów, jak oddychająca siateczka. Te buty wyglądają futurystycznie, a jednocześnie będą wyglądać genialnie do spódnic i sukienek. Cena? 199,99 zł, a dostępne rozmiary to 36-41.

Sneakeriny Reserved, fot. mat. prasowe Reserved

