Dwukolorowe czółenka, znane również jako two toned heels, od lat są ikoną elegancji i stylu. Najbardziej rozpoznawalny model powstał w domu mody Chanel, gdzie kontrast beżowej cholewki i czarnego czubka zyskał status ponadczasowego klasyka. W latach 90. model ten podbił serca kobiet na całym świecie, pojawiając się w garderobie największych gwiazd. Dziś, wiosną 2026, trend powraca w wielkim stylu – zarówno w nowoczesnych odsłonach Chanel, jak i inspiracjach od innych domów mody oraz sieciówek. Dwukolorowe czółenka doskonale sprawdzają się w stylizacjach dziennych i wieczorowych, oferując wyjątkową wygodę i uniwersalność. To powrót do korzeni i wyraz tęsknoty za klasyką, która nigdy nie wychodzi z mody.

Two toned heels powracają wiosną 2026

Dwukolorowe czółenka Chanel pojawiły się po raz pierwszy w 1957 roku, a ich projekt powstał z myślą o uniwersalności i wyrafinowaniu. Kluczową cechą tych butów był kontrastowy czubek: beżowa cholewka optycznie wydłużała nogę, a czarny czubek wysmuklał stopę i chronił but przed zabrudzeniami. Model ten bardzo szybko stał się obiektem pożądania wśród kobiet ceniących sobie klasę, komfort oraz funkcjonalność. W latach 90. czółenka Chanel wróciły do łask dzięki reinterpretacjom Karla Lagerfelda. Niezmiennie były utożsamiane z luksusem, a ich charakterystyczny fason pojawiał się zarówno na wybiegach, jak i w codziennych stylizacjach największych gwiazd, takich jak Brigitte Bardot czy Lady Diana.

Współcześnie, buty z logo Chanel i charakterystycznym dwukolorowym wykończeniem stały się ikoną, która jest stale reinterpretowana przez światowych projektantów i domy mody. Ich fenomen wykracza daleko poza markę Chanel, stając się wzorem do naśladowania dla wielu innych marek obuwniczych.

Powrót dwukolorowych czółenek Chanel na wybiegi oraz do mody ulicznej obserwujemy wyraźnie w sezonie wiosna 2026. Zarówno Chanel, jak i inne domy mody, a nawet sieciówki, oferują swoje interpretacje tego ponadczasowego fasonu. Obecność tych modeli w kolekcjach największych marek potwierdza, że dwukolorowe czółenka stały się jednym z najmocniejszych trendów sezonu.

Zjawisko to nie dotyczy tylko pokazów mody – coraz więcej kobiet decyduje się na stylizacje z wykorzystaniem two toned heels zarówno na co dzień, jak i podczas ważnych okazji. W social media i na ulicach miast obserwujemy ogromny wzrost popularności tych butów, które podkreślają zarówno styl retro, jak i nowoczesną elegancję.

Dlaczego two toned heels znów są hitem wiosny 2026?

Jednym z głównych powodów powrotu dwukolorowych czółenek do modowej czołówki jest ich niezwykła uniwersalność i ponadczasowość. Łączą one w sobie klasykę i nowoczesność, a przy tym są bardzo praktyczne. Ponadto model ten świetnie komponuje się zarówno z minimalistycznymi, jak i bardziej ekstrawaganckimi stylizacjami.

Jak stylizować two toned heels na co dzień i na specjalne okazje?

Dwukolorowe czółenka były ulubionym elementem garderoby ikon stylu, takich jak Lady Diana czy Jacqueline Kennedy. Współczesne interpretacje tego trendu pozwalają na jeszcze większą swobodę w stylizowaniu. Buty świetnie komponują się z klasycznymi jeansami (np. lekko postrzępionymi na dole), garniturami, spódnicami midi czy sukienkami koktajlowymi.

W modzie codziennej dwukolorowe czółenka doskonale łączą się z minimalistycznymi krojami i neutralnymi barwami, podkreślając charakter stylizacji i nadając jej szyku. Wersje na specjalne okazje można zestawić z eleganckimi, wieczorowymi kreacjami oraz wyrazistą biżuterią, uzyskując efekt glamour w stylu retro.

Choć najbardziej ikoniczne pozostaje połączenie beżu z czernią, w kolekcjach na 2026 rok pojawiają się również dwukolorowe czółenka w innych wersjach kolorystycznych: granat z bielą, bordo z czernią, czy szarość ze srebrem. Dzięki temu każda kobieta może dopasować model do swojego stylu oraz okoliczności.

