Buty chukka od kilku sezonów królują jako jedne z najpopularniejszych w stylizacjach casualowych - szczególnie w okresie przejściowym, jakim jest jesień czy zima. Niektórzy nawet decydują się na nie zimą. Jak do tego doszło, że stały się numerem jeden w damskich garderobach? Ich historia sięga przecież szafy naszych chłopaków. Moda jednak pełna jest przykładów męskich elementów garderoby, które ewoluowały do tego stopnia, że na dobre zagościły w kobiecych stylizacjach - od boyfriendów, przez ogrodniczki, a skończywszy na butach chukka, które są bohaterami tego artykułu. Zobacz, co warto o nich wiedzieć.

Reklama

Buty chukka - co to takiego?

Kojarzysz popularne Timberlandy, które od dłuższego czasu królują w męskich garderobach? Zapewne nawet nie zdajesz sobie sprawy, że to buty w stylu chukka, czyli obuwie z zamszu lub skóry charakteryzujące się cholewką do kostki oraz miękką, z reguły gumową podeszwą. To wiązana para idealna na jesienne dni, która świetnie wygląda zarówno w połączeniu z jeansami, jak i sukienkami w stylu retro.

Tego typu buty do niedawna gościły wyłącznie w szafach panów, a dziś królują również w damskich garderobach. Kobiety pokochały je za ich niezwykłą historię, ale też uniwersalny styl, który doskonale pasuje do wielu casualowych outfitów.

Buty chukka i ich historia

Buty chukka ewoluowały na przestrzeni lat, nie tylko przechodząc z męskich do damskich szaf. Swoje korzenie mają w tzw. desert boots. Były to obuwie noszone przez angielskich żołnierzy podczas II wojny światowej. Na początku były one jednak cienkie i zupełnie nie sprawdzały się w trudnych warunkach, jakie panowały na polu walki. Dlatego żołnierze zaczęli zamawiać je u lokalnych rzemieślników i tak oto powstały pierwsze egzemplarze chukka.

Pierwsza para takiego obuwia ogólnodostępnego do użytku została zaprezentowana w Wielkiej Brytanii niedługo po wojnie - w 1949 roku. Następnie prototyp trafił do Chicago, gdzie błyskawicznie zyskał sławę, a powstałe egzemplarze rozeszły się jak świeże bułeczki.

Renesans butów chukka nastąpił w latach 60. Kojarzone były w dużej mierze z artystami, a niedługo później z... motocyklistami. Tak, buty chukka były pierwszymi z tzw. biker boots, które do dziś cieszą się ogromną popularnością. Wciąż jednak królowały głównie w modzie męskiej... Jak to się stało, że zaczęły je nosić również kobiety?

Od męskiej garderoby do mody damskiej - ewolucja butów chukka

Styl unisex, choć wydaje się czymś nowym, nie jest obecny w trendach od dziś. Już w latach 40. i 50. kobiety coraz chętniej decydowały się sięgać po męskie elementy garderoby - jeansy, koszule czy marynarki. Również buty panów stały się dla nich inspiracją.

Gdy na przełomie dekad 60. i 70. popularny stał się styl androgeniczny, panie chętnie zaczęły sięgać także po buty chukka w swoich stylizacjach. Twiggy czy Jane Birkin promowały takie obuwie, zestawiając je np. z bardzo kobiecymi mini czy spodniami typu dzwony.

W latach 90. chukka na dobre wpisały się do mody damskiej. Na wybiegach taki rodzaj obuwia dla kobiet zaprezentowały m.in. takie marki jak Timberland czy Dr Martens. Dziś możemy ich szukać już niemal wszędzie - od tych marek, aż po popularne sieciówki. No i nosimy je do wszystkiego, inspirując się zarówno najnowszymi trendami, jak i vibem retro.

Komu pasują buty chukka?

Buty chukka to niesamowicie wygodny model, który jest charakterny, więc pasuje każdej kobiecie, która lubi się wyróżniać. To idealna para dla pań pewnych siebie, które cenią sobie na co dzień elegancję połączoną z wygodą. Wtedy stają się doskonałą alternatywą np. dla sneakersów.

Trzeba jednak pamiętać, że buty chukka to dość specyficzny rodzaj obuwia, który nie pasuje każdemu pod względem sylwetki. Skraca bowiem nogę i będzie najlepiej prezentował się na wysokich paniach, które mają szczupłe i dłuższe nogi. Ale jeśli jesteś niska lub masz krąglejsze kształty, nic straconego. Możesz dopasować buty chukka np. do jeansów wide leg lub spodni palazzo, które sprawią, że noga będzie wydłużona, a będą się rewelacyjnie komponować z tego typu botkami.

Reklama

Buty chukka w wersji damskiej - modne outfity

Stylizacji, jakie możemy stworzyć z dodatkiem butów chukka, jest bez liku. Przede wszystkim są to sportowe outfity z jeansami i longsleevami czy marynarkami. Świetnie jednak będą wyglądać w nieco bardziej casualowym wydaniu. To doskonały dodatek do trencza czy sukienki lub spódnicy w stylu retro. Znalazłam 3 inspiracje na stylizacje z butami chukka, które mogą posłużyć ci za wzór.