Dlaczego DROP OF PERFECTION to więcej niż krem BB?

Veoli Botanica we współpracy z Sandrą Kubicką zaprezentowała nową odsłonę wygładzająco-kryjącego kremu BB DROP OF PERFECTION SPF 20. To nie tylko kosmetyk, ale kompleksowe rozwiązanie dla cery tłustej i mieszanej, która wymaga szczególnego podejścia. Ten krem BB łączy w sobie trzy funkcje: pielęgnację, makijaż i ochronę przeciwsłoneczną, dzięki czemu może zastąpić kilka różnych produktów.

Produkt zawiera aż 98,00% składników pochodzenia naturalnego. Jego formuła została stworzona tak, by jednocześnie wygładzać skórę, zapewniać naturalne krycie oraz chronić ją przed promieniowaniem UV dzięki mineralnemu filtrowi SPF 20. Co ważne, jest to krem BB bez efektu maski — jego lekka konsystencja pozwala na budowanie krycia zgodnie z potrzebami użytkowniczek.

Krem BB Veoli Botanica DROP OF PERFECTION, Fot. materiały promocyjne, veolibotanica.pl

Stworzony z myślą o cerze tłustej i mieszanej

Krem BB DROP OF PERFECTION to odpowiedź na potrzeby osób z cerą tłustą, mieszaną oraz skłonną do niedoskonałości i zaskórników. Jego receptura została wzbogacona o składniki aktywne takie jak Effipulp® – koncentrat peptydów wegańskich o działaniu detoksykującym. To właśnie dzięki nim krem wspiera naturalne funkcje skóry i nie zapycha porów.

Zawarte w formule ekstrakty z oczaru wirginijskiego, skrzypu, rozmarynu, szałwii i sosny wpływają na regulację wydzielania sebum oraz pomagają zachować równowagę skóry. Wąkrota azjatycka działa łagodząco i wspiera procesy regeneracyjne, a cytryna i awokado dostarczają energii i odżywienia.

Naturalny skład i ochrona SPF 20 w jednym

Produkt zapewnia naturalne, satynowo-matowe wykończenie. Jego mineralne pigmenty i filtry są stabilne i dobrze współgrają ze skórą. Dodatkowo nie pozostawia smug ani tłustego filmu. Sama przekonałam się na własnej skórze, że ten krem nie zatyka porów, wtapia się w skórę i zapewnia efekt satin skin.

Krem jest dostępny w czterech odcieniach, które dopasowują się do różnych tonacji cery. Działa jak druga skóra – naturalnie, ale skutecznie. To także kosmetyk 3w1: krem pielęgnacyjny, lekki podkład i SPF 20.

Opinie użytkowników potwierdzają efekt satin skin

Krem BB DROP OF PERFECTION od Veoli Botanica zdobywa pozytywne recenzje użytkowniczek. Średnia ocena to 4.77 na podstawie 30 opinii. Użytkowniczki podkreślają, że produkt doskonale się wtapia, zapewnia świeży wygląd przez cały dzień, nie roluje się i daje efekt gładkiej skóry.

Często chwalona jest możliwość nakładania cienkich warstw, które skutecznie kryją niedoskonałości bez uczucia ciężkości. Wiele osób podkreśla również zapach kosmetyku oraz jego komfortową aplikację.

Krem BB DROP OF PERFECTION to idealny wybór dla osób poszukujących produktu multifunkcyjnego, który spełnia zarówno funkcję pielęgnacyjną, jak i makijażową – szczególnie w przypadku skóry tłustej i mieszanej.

