Koreański krem BB Tirtir w wersji Mask Fit Red Cushion plasuje się pomiędzy klasycznym podkładem a tradycyjnym kremem BB. Z jednej strony oferuje znacznie wyższe krycie niż standardowe produkty BB, z drugiej zachowuje charakterystyczną dla cushionów lekkość aplikacji. Jego głównym zadaniem jest ujednolicenie cery, zakrycie niedoskonałości i stworzenie gładkiej, uporządkowanej powierzchni skóry bez efektu ciężkiej maski. Teraz dorwiesz go w Hebe w wyjątkowej promocji, gdzie druga sztuka kosztuje 80% taniej. Jeśli jesteś jego fanką, warto skorzystać z takiej oferty.

Jak wygląda na skórze koreański krem BB Tirtir?

Po aplikacji koreański krem BB Tirtir Mask Fit Red Cushion daje efekt półmatowej, wyraźnie wygładzonej cery. Krycie można stopniować, jednak już cienka warstwa skutecznie neutralizuje zaczerwienienia i drobne przebarwienia. W ciągu dnia formuła stopniowo „osiada” na skórze, zwiększając swoją trwałość i odporność na ścieranie.

Formuła Mask Fit Red Cushion została opracowana z myślą o trwałości i stabilności makijażu. Zawiera składniki filmotwórcze, które pomagają utrzymać pigment w jednym miejscu i ograniczają jego przemieszczanie się w ciągu dnia. Koreański krem BB Tirtir nie jest jednak produktem pielęgnacyjnym w ścisłym tego słowa znaczeniu. Owszem, zawiera składniki nawilżające, które wspierają kondycję skóry, ale nie zastąpi on dobrego serum czy kremu. To przede wszystkim propozycja skoncentrowana na dawaniu nam efektu wizualnego, a nie na długofalowej pielęgnacji skóry.

Tirtir Mask Fit Red Cushion, fot. mat. prasowe Hebe

Dla kogo koreański krem BB Tirtir będzie odpowiedni?

Ten koreański krem BB najlepiej sprawdzi się u osób poszukujących produktu o wyraźnym kryciu, który dobrze radzi sobie w ciągu intensywnego dnia, a jednocześnie ma na tyle lekką konsystencję, że jest niewyczuwalny na skórze.

Jest szczególnie odpowiedni dla cer mieszanych i tłustych oraz dla tych, którzy chcą uzyskać efekt gładkiej, jednolitej cery bez konieczności używania korektora. Może nie spełnić oczekiwań osób z cerą bardzo suchą, wrażliwą lub preferujących bardzo naturalne, niemal transparentne wykończenie.

Jak aplikować koreański krem BB, by uzyskać najlepszy efekt?

Koreański krem BB Tirtir najlepiej aplikować cienkimi warstwami, delikatnie wtłaczając produkt w skórę za pomocą dołączonej gąbeczki. To bardzo ważny krok. Dodany do produktu aplikator został stworzony z myślą o jego formule, więc jeśli chcesz wykorzystać jego pełen potencjał, to konieczność. Odpowiednie przygotowanie cery – zwłaszcza nawilżenie – ma kluczowe znaczenie dla komfortu noszenia i wyglądu makijażu po kilku godzinach. To produkt, który nie lubi nadmiaru: umiejętna, oszczędna aplikacja pozwala wydobyć jego największy atut, czyli trwały i "czysty" efekt na skórze.

Czytaj także: