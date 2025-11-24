Ten taniutki fluid z efektem satin skin dosłownie znika z półek drogerii Rossmann. Marka Bielenda wypuściła produkt, który w promocyjnej cenie 10,99 zł oferuje wygładzenie, napięcie skóry i optyczne maskowanie niedoskonałości.

Produkt Bielenda Blur Effect to fluid do twarzy o jedwabistej konsystencji. Dedykowany jest każdemu typowi skóry i sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i przy wyjątkowych okazjach, gdy zależy nam na perfekcyjnym wykończeniu cery. Efekt satin skin, jaki gwarantuje, staje się dostępny bez konieczności inwestowania w drogie kosmetyki luksusowe.

Fluid - Fot. rossmann.pl

Dla jakiej skóry przeznaczony jest fluid Bielenda Blur Effect?

Wygładzająco-napinający fluid do twarzy Bielenda Blur Effect został opracowany z myślą o uniwersalnym zastosowaniu. Jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry – od suchej, przez normalną, aż po mieszaną i tłustą. Produkt ma właściwości redukujące widoczność porów oraz drobnych niedoskonałości, co czyni go praktycznym rozwiązaniem dla osób borykających się z problemami cery, takimi jak rozszerzone pory, zmarszczki mimiczne czy nierówna struktura skóry.

Jego formuła nie powoduje przesuszenia i dobrze stapia się z naskórkiem, dzięki czemu nadaje się także dla cer wrażliwych. Jednolita aplikacja bez efektu maski sprawia, że fluid Bielenda Blur Effect może być stosowany przez szerokie grono odbiorców niezależnie od wieku.

Jakie efekty zapewnia fluid do twarzy Bielenda?

Fluid Bielenda Blur Effect zapewnia efekt jedwabistej gładkości skóry, nazywany również satin skin. Jest to satynowe, zdrowe i naturalne wykończenie makijażu – bez nadmiaru błyszczenia, ale też bez przesadnego zmatowienia. Kosmetyk wygładza powierzchnię skóry, redukuje widoczność porów oraz zmarszczek, a także niweluje drobne niedoskonałości.

Dzięki swojej aksamitnej konsystencji, fluid łatwo się rozprowadza i wtapia w skórę, tworząc jednolity efekt bez smug. Cera wygląda świeżo, promiennie i młodziej. To wszystko bez uczucia ciężkości na twarzy. Właściwości napinające dodatkowo poprawiają ogólny wygląd skóry, nadając jej bardziej jędrny i sprężysty wygląd.

Składniki aktywne w fluidzie Bielenda Blur Effect

Skład fluidu Bielenda Blur Effect obejmuje szereg składników, które odpowiadają za wygładzające i pielęgnujące działanie produktu. Wśród nich znajdują się:

Cichorium Intybus Root Oligosaccharides – oligosacharydy z korzenia cykorii, znane z działania ujędrniającego i wygładzającego,

Caesalpinia Spinosa Gum – naturalna guma roślinna o właściwościach liftingujących,

Tocopherol – witamina E, czyli silny antyoksydant, który chroni skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników,

Glycerin – substancja nawilżająca i zatrzymująca wodę w naskórku,

Silica – składnik matujący i wygładzający strukturę skóry.

Dodatkowo w składzie znajdują się m.in. Dimethicone, Trimethylsiloxysilicate i Polysilicone-15, które tworzą na powierzchni skóry film chroniący przed utratą wilgoci, jednocześnie wygładzając i zmiękczając naskórek.

Jak stosować fluid Bielenda Blur Effect, by uzyskać najlepszy efekt?

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, fluid Bielenda Blur Effect należy równomiernie nałożyć na skórę twarzy. Można to zrobić za pomocą palców, pędzla do podkładu lub gąbeczki do makijażu. Ważne jest, by rozprowadzić go równomiernie, unikając nadmiaru produktu w jednym miejscu – to pozwoli uzyskać naturalny efekt satin skin.