Niedawno przetestowałam 3 najlepsze kremy CC, które zaproponował mi chat GPT. Teraz postanowiłam jednak postawić na coś lżejszego. Lubię od czasu do czasu odstawić w kąt cięższe kosmetyki typu podkład czy nawet krem CC i sięgnąć po krem nawilżający, który przygotowuje odpowiednio moją skórę do makijażu. Właśnie po to powstały różne kremy BB, czyli Blemish Balm lub Beauty Balm. To produkty, które nawilżają skórę i delikatnie wyrównują jej koloryt, ale nie są aż tak kryjące jak CC, a jednocześnie dzięki temu są delikatniejsze dla cery. Przetestowałam nawilżający krem BB z SPF 50 od Dr Irena Eris, który jest nowością w portfolio marki. Jakie efekty zauważyłam?

Testuję nawilżający krem BB z SPF 50 od Dr Irena Eris

Agenity to całkiem nowa odsłona marki Dr Irena Eris. W jej ramach powstał krem BB, który ma intensywnie nawilżać skórę i wyrównywać jej koloryt. Dodatkowo posiada działanie wygładzające i zapobiegające zmarszczkom. Postanowiłam sprawdzić, jak tak naprawdę zachowuje się na skórze.

Krem BB z SPF 50 od Dr Irena Eris, Fot. archiwum prywatne

Od razu, gdy nałożyłam kosmetyk na buzię, zauważyłam, że faktycznie świetnie nawilża. To zasługa zawartego w nim kwasu hialuronowego. To mi bardzo odpowiadało, ponieważ nie lubię, gdy tego typu kosmetyki osadzają się na skórze i ostatecznie w dłuższej perspektywie ją wysuszają. W tym przypadku buzia była nawilżona nawet kilka godzin po nałożeniu produktu. To jednak nie koniec plusów tego kosmetyku.

Dr Irena Eris Agenity Hydra-Ox nawilżający krem BB - jak działa?

Ten krem BB ma bardzo przyjemną konsystencję - nie jest zbyt gęsty, dzięki czemu świetnie się rozprowadza na skórze, ani za rzadki, więc się nie leje. Dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - jasnobeżowej i średniobeżowej, więc jesteśmy w stanie dopasować odpowiedni odcień do swojej cery. Po wakacjach, gdy buzia jest opalona, warto sięgnąć po ciemniejszą opcję. Można też śmiało zmieszać obie wersje, jeśli jedna z nich jest zbyt jasna lub zbyt ciemna.

Trzeba jednak uważać, bo zbyt ciemny odcień może zostawić na skórze efekt maski podobny do tego, który osiągamy po fluidzie. Przynajmniej na początku, bo potem krem wtapia się w cerę i z jednej strony ją matowi, ale przez mocne nawilżenie zostawia też delikatny efekt glow, który prezentuje się niezwykle naturalnie.

Muszę przyznać, że z reguły nie przepadam za kremami BB i sięgam raczej po CC jako zamiennik podkładu. Ten jednak przekonał mnie do siebie i chętnie postosuję go dłużej. Szczególnie teraz, ponieważ uważam, że to produkt idealny po wakacjach - na okres przejściowy między latem a jesienią. Świetnie nawilża skórę przesuszoną od słońca i wysokich temperatur, a dodatkowo podkreśla opaleniznę, którą krem CC lub podkład by przyćmił. Dodatkowo jest to kosmetyk z SPF 50, co sprawia, że będzie chronił nas przed jesiennymi promieniami słońca.

Krem BB z SPF 50 od Dr Irena Eris - cena

Ten kosmetyk można kupić aktualnie głównie w drogeriach Super-Pharm. Do tanich nie należy, ponieważ kosztuje 92,99 zł za 30 ml. Jest jednak niezwykle wydajny, bo łatwo się rozsmarowuje, więc wystarczy niewiele kosmetyku, aby pomalować nim całą twarz.