Dlaczego krem BB Kimoco to idealny wybór na jesień i zimę?

Jesienne i zimowe miesiące to czas, gdy nasza skóra szczególnie potrzebuje ochrony i nawilżenia. Niskie temperatury, wiatr oraz suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach mogą prowadzić do przesuszenia, podrażnień i utraty blasku. W tak wymagających warunkach sprawdza się krem BB Kimoco Beauty w odcieniu naturalnego beżu, który nie tylko zastępuje podkład, ale także oferuje pielęgnację skóry i skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV dzięki filtrowi SPF 50.

To koreański krem BB, który doskonale sprawdza się jako lekki krem kryjący na chłodne dni. Łączy w sobie właściwości nawilżające i ochronne, co czyni go idealnym wyborem na okres jesienno-zimowy.

Koreański krem BB Kimoco, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Co wyróżnia krem BB Kimoco na tle innych produktów?

Krem BB Kimoco Beauty wyróżnia się wielofunkcyjnością – jest nie tylko kosmetykiem kolorowym, ale również produktem do codziennej pielęgnacji. Działa jak lekki podkład, który wyrównuje koloryt skóry, maskuje drobne niedoskonałości i jednocześnie dostarcza cennych składników aktywnych. Jego naturalne, matowe wykończenie sprawia, że skóra wygląda zdrowo i świeżo, bez efektu maski.

Formuła kremu została wzbogacona o składniki takie jak ceramidy, ekstrakty roślinne oraz pantenol, które wspomagają regenerację skóry i poprawiają jej barierę hydrolipidową. Dodatkowo krem BB Kimoco zawiera filtr SPF 50, co zapewnia skuteczną ochronę przed szkodliwym działaniem promieni UV nawet zimą.

Składniki aktywne – jak działa krem BB z ceramidami?

Jednym z kluczowych składników kremu BB Kimoco są ceramidy, które wzmacniają barierę ochronną skóry i zatrzymują w niej wilgoć. To sprawia, że krem ten świetnie sprawdza się jako krem BB na zimę, chroniąc skórę przed przesuszeniem.

Oprócz ceramidów i ich właściwości w składzie znajdziemy:

pantenol (Panthenol) – łagodzi podrażnienia i działa kojąco,

alantoinę (Allantoin) – wspomaga regenerację skóry,

olej z awokado (Persea Gratissima Oil) – głęboko nawilża i odżywia,

ekstrakt z lukrecji, hibiskusa, lawendy, rumianku i róży – wspomagają działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne,

kwas hialuronowy (Sodium Hyaluronate) – zapewnia długotrwałe nawilżenie,

filtr SPF 50 – chroni skórę przed promieniami UVA i UVB.

Tak skomponowana formuła łączy pielęgnację koreańską z funkcją kosmetyku kolorowego.

Jak stosować krem BB Kimoco dla najlepszych efektów?

Stosowanie kremu BB Kimoco jest proste i nie wymaga dużego wysiłku. Wystarczy, że po wykonaniu podstawowej pielęgnacji skóry – czyli oczyszczeniu i nałożeniu toniku lub serum – zaaplikujesz odpowiednią ilość kremu BB na twarz.

Rozprowadź go delikatnie palcami, gąbką lub pędzlem, a następnie wklep w skórę dla lepszego wchłonięcia. Krem doskonale stapia się z cerą i może być stosowany samodzielnie lub jako baza pod puder.

Dzięki lekkiemu kryciu i naturalnemu wykończeniu sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i przy bardziej wymagającym makijażu.

Gdzie kupić krem BB Kimoco?

Krem BB Kimoco Beauty o pojemności 40 ml dostępny jest wyłącznie w drogeriach Rossmann oraz na stronie internetowej rossmann.pl. Jego cena aktualnie wynosi 26,99 zł, a promocja obowiązuje od 05.11 do 17.11.2025 roku lub do wyczerpania zapasów. Standardowy koszt tego kosmetyku to 35,99 zł.

