To kosmetyk typu 2 w 1, który oszczędza czas, miejsce w kosmetyczce, a jednocześnie spełnia wymagania dojrzałej cery. Łączy w sobie cechy podkładu, serum nawilżającego i kremu z filtrem SPF – to wszystko za niecałe 55 zł, a w promocji za 32,99 zł. Dzięki temu Cashmere DD podkład-serum zyskuje coraz więcej pozytywnych opinii wśród użytkowniczek.

Co wyróżnia podkład-serum Cashmere DD?

Cashmere DD Nawilżający podkład-serum z kwasem hialuronowym SPF 30 to przełomowy kosmetyk stworzony z myślą o kobietach po 50. roku życia. Ten innowacyjny produkt łączy w sobie właściwości pielęgnacyjne i kryjące, co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących kompleksowej pielęgnacji w jednym kosmetyku.

Cashmere DD podkład-serum dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych i oferuje do 12 godzin nawilżenia, co potwierdza jego skuteczność w codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej. Aktualnie produkt jest dostępny w drogeriach Super-Pharm za 32,99 zł, a w standardowej cenie kosztuje 54,99 zł.

Podkład-serum Cashmere DD, Fot. materiały promocyjne, superpharm.pl

Jak działa efekt dust touch?

Jedną z najbardziej zachwycających cech Cashmere DD podkład-serum jest tzw. efekt dust touch – to subtelne, pudrowe wykończenie makijażu, które nadaje skórze miękkość i delikatny, naturalny wygląd. Efekt ten sprawia, że cera wygląda świeżo i promiennie przez cały dzień, bez uczucia ciężkości czy maski.

Efekt dust touch to wykończenie makijażu, które imituje delikatne przykurzenie – subtelne i matowe, ale bez przesuszenia skóry. Dla kobiet 50+, których skóra często potrzebuje wygładzenia i zmatowienia, ale jednocześnie intensywnego nawilżenia, to idealne rozwiązanie.

Składniki pielęgnujące skórę dojrzałą

Cashmere DD podkład-serum zawiera starannie dobrane składniki aktywne, które nie tylko poprawiają wygląd skóry, ale przede wszystkim dbają o jej kondycję. Kluczowym składnikiem jest kwas hialuronowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i wygładzających. Pomaga on zatrzymać wodę w skórze, co przekłada się na jej elastyczność i miękkość.

Dodatkowo formuła została wzbogacona o filtr SPF 30, który chroni skórę przed negatywnym wpływem promieniowania UV – to szczególnie istotne dla cery dojrzałej, bardziej podatnej na fotostarzenie. Ochrona przeciwsłoneczna jest nieodłącznym elementem codziennej pielęgnacji skóry, szczególnie w wieku 50+.

Jest też witamina C wspierająca kondycję skóry. Przyczynia się do uzyskania rozświetlonej, promiennej i wygładzonej cery, która będzie prezentować się młodziej nawet o 10 lat.

Dlaczego to kosmetyk idealny dla kobiet 50+?

Dojrzała skóra ma specyficzne potrzeby – wymaga intensywnego nawilżenia, ochrony przeciwsłonecznej i wygładzenia struktury. Cashmere DD podkład-serum spełnia wszystkie te wymagania dzięki unikalnej formule 2 w 1. Jego lekka konsystencja ułatwia aplikację, nie wchodzi w zmarszczki i nie podkreśla nierówności, co czyni go idealnym wyborem do codziennego stosowania.

Produkt ten stanowi połączenie makijażu z pielęgnacją – jednocześnie kryje niedoskonałości i poprawia kondycję skóry. Dla kobiet 50+, które szukają kosmetyku wielofunkcyjnego, oszczędzającego czas i dającego natychmiastowy efekt, to propozycja wręcz stworzona na miarę.

Ponadto jego działanie nawilżające utrzymuje się do 12 godzin, co oznacza komfort przez cały dzień – bez konieczności poprawek i ponownej aplikacji. Dzięki filtrowi SPF 30 użytkowniczki zyskują dodatkową ochronę przeciwsłoneczną w każdej sytuacji.

Czytaj także: