Podkład z efektem satin skin Eveline Cosmetics to prawdziwe odkrycie sezonu zimowego. W czasach, gdy od podkładu oczekujemy nie tylko trwałości, ale też lekkości, właściwości pielęgnacyjnych i naturalnego wykończenia, ten produkt spełnia wszystkie te wymagania. Co więcej, jego promocyjna cena w Rossmannie – 19,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 29,99 zł) – czyni go jednym z najbardziej atrakcyjnych kosmetyków w swojej kategorii. Oferta trwa do 4 grudnia 2025!

Podkład z efektem satin skin Eveline Cosmetics to hit na zimę

Podkład z efektem satin skin Eveline Cosmetics to kosmetyk, który zasługuje na uwagę każdej osoby szukającej trwałego podkładu do twarzy na zimowe miesiące. Formuła Better Than Perfect została stworzona z myślą o odporności na ścieranie – to oznacza, że nie przenosi się na ubrania i dodatki, jak chociażby szalik czy komin. Dzięki technologii NO TRANSFER można cieszyć się świeżym makijażem nawet do 12 godzin.

Ten nawilżający podkład kryjący wyróżnia się lekką konsystencją, która nie obciąża skóry. Jego krycie można budować, co pozwala dopasować efekt końcowy do potrzeb – od naturalnego wyglądu po pełne krycie niedoskonałości. Kosmetyk wyrównuje koloryt cery, dodając jej promiennego i świeżego wyglądu. To idealne rozwiązanie dla osób, które pragną wyglądać świeżo mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Podkład Eveline Cosmetics to połączenie makijażu i pielęgnacji. Zawiera kwas hialuronowy oraz kolagen roślinny, które zapewniają intensywne nawilżenie i regenerację. Naturalny skwalan poprawia elastyczność skóry i dodaje jej miękkości. To produkt idealny na zimę, kiedy skóra szczególnie potrzebuje ochrony i nawilżenia.

Podkład z efektem satin skin Eveline Cosmetics, fot. mat. prasowe

Czym jest efekt satin skin?

Efekt satin skin to jeden z najbardziej pożądanych efektów w makijażu twarzy. To połączenie naturalnego blasku i delikatnego matu, który sprawia, że cera wygląda świeżo, zdrowo i promiennie, ale nie błyszczy się nieestetycznie. Skóra zachowuje swój naturalny wygląd, jest wygładzona, a jednocześnie pełna życia.

Podkład z efektem satin skin Eveline Cosmetics właśnie taki efekt oferuje – bez uczucia ciężkości czy sztucznie wyglądającej suchej maski. Dzięki temu idealnie sprawdza się zarówno w codziennym makijażu, jak i podczas wyjątkowych okazji. Umożliwia również uzyskanie makijażu z efektem glow, który wygląda subtelnie i profesjonalnie.

Jak stosować podkład Eveline, by uzyskać idealny efekt?

Aby uzyskać najlepszy efekt naturalnie pięknej skóry, należy odpowiednio zaaplikować podkład Eveline. Kosmetyk można nakładać palcami, gąbeczką lub pędzlem – w zależności od preferencji. Należy równomiernie rozprowadzić podkład na skórze twarzy, rozpoczynając od środka i kierując się na zewnątrz.

Dzięki możliwości stopniowania krycia można dołożyć kolejną warstwę w miejscach, które tego wymagają – bez efektu maski. Podkład doskonale współpracuje z innymi kosmetykami – zarówno kremami pielęgnacyjnymi, jak i pudrami czy różami.

Warto przed aplikacją zadbać o odpowiednie przygotowanie skóry – nałożenie lekkiego kremu nawilżającego pozwala uzyskać jeszcze lepszy efekt satynowego wykończenia. Dzięki swojej formule podkład Eveline nie zatyka porów i sprawia, że makijaż wygląda świeżo i naturalnie przez wiele godzin.

