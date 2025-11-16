To fluid za 28,90 po brzegi napakowany kwasem hialuronowym i witaminą C. Nawilża, wygładza, rozświetla
Eveline Cosmetics wypuściło nowy podkład rozświetlający Wonder Match Lumi, który za 28,90 zł oferuje spektakularne nawilżenie, rozświetlenie i ochronę SPF 20. Składniki takie jak witamina C, kwas hialuronowy i niacynamid sprawiają, że ten kosmetyk to pielęgnacja i makijaż w jednym.
Czym wyróżnia się podkład Wonder Match Lumi od Eveline?
Eveline Cosmetics zaprezentowało produkt z serii Wonder Match – podkład rozświetlający Lumi. Kosmetyk został stworzony z myślą o osobach, które poszukują nie tylko makijażu, ale także zaawansowanej pielęgnacji w jednym produkcie. Wonder Match Lumi wyróżnia się lekką, pielęgnującą formułą, która jednocześnie zapewnia średnie krycie z możliwością jego budowania. Efekt? Skóra wygląda świeżo, zdrowo i jest naturalnie rozświetlona.
Nowość marki Eveline działa na wielu poziomach – wyrównuje koloryt cery, wygładza, zmniejsza widoczność przebarwień oraz nawilża i rozświetla skórę. Jego dużą zaletą jest także ochrona przeciwsłoneczna – podkład zawiera filtr SPF 20.
Co zawiera formuła podkładu rozświetlającego Eveline?
Wonder Match Lumi opiera swoje działanie na bogatej formule pielęgnacyjnej. W składzie kosmetyku znalazły się składniki aktywne, które skutecznie poprawiają kondycję skóry:
- Witamina C – rozświetla i przywraca naturalny blask skóry,
- Kwas hialuronowy – intensywnie nawilża i uelastycznia cerę,
- Niacynamid – działa przeciwstarzeniowo, wygładza i nawilża,
- Ekstrakt z róży francuskiej – łagodzi i działa przeciwzmarszczkowo,
- Ekstrakt z pestek moringa – odświeża cerę i redukuje zmęczenie.
Połączenie tych składników tworzy kompleksową formułę, która nie tylko poprawia wygląd skóry, ale też realnie ją pielęgnuje. Dodatkowo podkład Wonder Match Lumi jest wegański i dostępny w czterech odcieniach, co pozwala dopasować go do różnych karnacji.
Dla kogo jest przeznaczony podkład Wonder Match Lumi?
Nowy podkład rozświetlający Eveline dedykowany jest szczególnie osobom, które zmagają się z przesuszoną, szarą, zmęczoną cerą. Doskonale sprawdzi się jako podkład rozświetlający do cery suchej, ale także dla posiadaczek skóry mieszanej i normalnej.
Dzięki lekkiej formule produkt idealnie wpisuje się w potrzeby osób poszukujących lekkiego podkładu na lato. Może być stosowany codziennie, jako część szybkiego i skutecznego makijażu pielęgnacyjnego.
Ile kosztuje i gdzie kupić podkład Eveline?
Podkład rozświetlający Eveline Wonder Match Lumi dostępny jest w oficjalnym sklepie internetowym marki – eveline.pl. Cena produktu aktualnie wynosi dokładnie 28,90 zł za 30 ml, co czyni go wyjątkowo korzystnym wyborem w kategorii tanich podkładów do twarzy.
Warto dodać, że najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 27,49 zł, a jego standardowa cena to 59,99 zł. To zatem idealna opcja, aby zaopatrzyć się nawet w dwie buteleczki.
Jakie są opinie o podkładzie rozświetlającym Eveline?
Wonder Match Lumi zbiera bardzo pozytywne opinie użytkowniczek. W sklepie eveline.pl produkt oceniono już w setkach recenzji. W komentarzach często pojawiają się określenia takie jak „efekt Photoshopa na twarzy”, „druga skóra”, „lekkość i blask”, „cudownie nawilżający” czy „mój letni must have”.
Użytkowniczki podkreślają, że kosmetyk nie tylko zapewnia świeży i naturalny efekt rozświetlenia, ale również długotrwale się utrzymuje i nie zapycha porów. Recenzentki chwalą również piękny zapach i łatwość aplikacji – podkład dobrze współpracuje zarówno z pędzlami, jak i gąbkami do makijażu.
