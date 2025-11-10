Eveline zaskakuje – podkład z niacynamidem wyprzedaje się błyskawicznie

Eveline Cosmetics wprowadziło na rynek produkt, który w krótkim czasie zdobył status bestsellera – podkład z niacynamidem w dropperze z linii Liquid Control HD. Ten kosmetyk szturmem podbił serca klientek, szczególnie kobiet po 60. roku życia. Zaledwie w kilka dni po premierze, produkt otrzymał oznaczenie „Kosmetyk Wszech Czasów”, a jego popularność nie słabnie.

Obecnie na stronie eveline.pl dostępny jest w promocyjnej cenie 23,29 zł, a najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła 24,28 zł. Nic więc dziwnego, że kobiety wykupują po dwie buteleczki, bo standardowa cena kosmetyku jest 2 razy wyższa i wynosi 49,99 zł.

Podkład z niacynamidem Eveline za 23 zł, Fot. materiały promocyjne, eveline.pl

Dlaczego kobiety po 60. roku życia pokochały ten produkt?

Podkład Eveline Liquid Control HD zawdzięcza swoją popularność nie tylko przystępnej cenie. Kobiety po 60. roku życia, które zmagają się z problemami skórnymi typowymi dla wieku dojrzałego, doceniły jego wielofunkcyjność. Produkt przeznaczony jest do cery tłustej, mieszanej oraz z niedoskonałościami. Zapewnia matowe wykończenie oraz trwałość aż do 24 godzin. Jego formuła jest lekka, nie zatyka porów i pozwala skórze oddychać, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób potrzebujących nie tylko makijażu, ale także pielęgnacji.

W recenzjach klientki często podkreślają, że podkład doskonale wtapia się w skórę, nie podkreśla zmarszczek i nie tworzy efektu maski. To „efekt baby face”, jak określają go zadowolone użytkowniczki, które zamawiają produkt po kilka buteleczek na zapas.

Skład i działanie – co znajdziemy w buteleczce Eveline?

Podkład Eveline Liquid Control HD to połączenie kosmetyku kolorowego z pielęgnującymi składnikami aktywnymi. W składzie znajdziemy:

niacynamid – wspiera regenerację skóry, redukuje przebarwienia i rozjaśnia cerę,

kwas hialuronowy – intensywnie nawilża,

roślinny kolagen – poprawia jędrność i elastyczność skóry,

ferment z rzodkwi – działa antybakteryjnie,

gliceryna – nawilża i wygładza cerę.

Dzięki tym składnikom podkład nie tylko tuszuje niedoskonałości, ale jednocześnie działa pielęgnacyjnie. To ważna cecha, szczególnie dla cery dojrzałej, która wymaga kompleksowej opieki. Produkt dostępny jest w trzech odcieniach i oferuje możliwość budowania krycia – od średniego po pełne.

