TikTok to prawdziwa skarbnica urodowych polecajek. Influencerki stale testują bowiem nowości kosmetyczne i wyszukują wśród nich najlepsze perełki, którymi dzielą się z obserwatorami. Wiele produktów stało się już viralowymi właśnie w taki sposób, a teraz wszystko wskazuje na to, że dołączy do nich kolejny ulubieniec. Ten drogeryjny podkład nie kosztuje wiele, a na twarzy daje efekt jak po wyjściu od makijażystki. Dodatkowo jest nie do zdarcia przez calutki dzień. Dowiedz się o nim więcej, a od razu nabierzesz ochoty na samodzielne testy w domowym zaciszu.

Podkład, który od razu stał się hitem TikToka

Podkład Miss Sporty Perfect To Last 30H Skin Protector 5in1 to jedna z największych zaskończeń drogeryjnych ostatnich miesięcy. Wyróżnia go mocne krycie i wyjątkowa trwałość, ale przy tym też bardzo lekkie i naturalne wykończenie. Nie zostawia efektu maski, a trzyma się calutki dzień i jest wodoodporny. Przy tym wszystkim jest łatwodostępny i niedrogi, więc musiało się to skończyć viralem. Na TikToku zaczęły masowo pojawiać się kolejne wideo z testami tego produktu, a każdy filmik zbiera mnóstwo wyświetleń.

Jedną z użytkowniczek, która przetestowała i poleciła ten hitowy produkt była Kasia Żurawska z profilu @kasiazurawskamakeup.

Potem jednak zrobiło się jeszcze ciekawiej, bo TikTokerki zaczęły testować ten produkt w ekstremalnych warunkach. Jedna z użytkowniczek stanęła pod prysznicem i skierowała strumień wody wprost na twarz. Z jej pełnego make-upu poległa pomadka i tusz do rzęs, ale fluid został na miejscu.

Formuła nafaszerowana cennymi składnikami

Oprócz pięknego wyglądu na skórze, krycia i rozświetlenia, podkład ten zapewnia również pielęgnację. Wszystko to za sprawą bogatego składu, w którym znajdziemy między innymi niacynamid czy kwas hialuronowy. Pierwszy z nich pomaga niwelować przebarwienia, wyrównać kolor skóry i zmniejszać widoczność porów. Z kolei drugi głęboko nawilża skórę, sprawiając, że jest bardziej jędrna i elastyczna. Do tego dochodzi jeszcze SPF 20 i mamy już wszystko, czego oczekuje się od dobrego fluidu.

Brzmi dobrze? Sam opis to jedno, ale opinie TikTokerek sprawiają, że ma się ochotę od razu przetestować ten produkt. Nie będzie to problemem, bo można go dostać bez problemu w Rossmannie i to za jedyne 31,99 zł. Do wyboru jest aż 6 odcieni, więc każdy powinien znaleźć taki, który będzie idealnie stapiał się ze skórą.

podkład Perfect to last 30 h, fot. materiały prasowe rossmann.pl

