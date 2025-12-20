Niacynamid stoi na straży bariery hydrolipidowej skóry, rewelacyjnie nawilża cerę i potrafi wygładzić zmarszczki. Uznawany jest też za rewelacyjny składnik dodatkowy, który wspiera działanie innych składników zawartych w kosmetykach. O jego właściwościach można rozpisywać się na wiele stron. Przede wszystkim niacynamid w pielęgnacji skóry dojrzałej potrafi cudownie ujędrniać i chronić. Ale to niejedyny ogromny plus stosowania witaminy B3. Okazuje się bowiem również, ze niacynamid jest skuteczny w walce z przebarwieniami.

Aby jednak odpowiednio zadziałał na naszą skórę, warto wiedzieć, jakie kosmetyki z witaminą B3 wybrać do codziennej pielęgnacji. Tu warto zaznaczyć, że wysokie stężenie niacynamidu nie zawsze ma sens. Kluczowe jest to, z czym jest połączony i jakie ma być jego główne przeznaczenie. Najbardziej uniwersalnym kosmetykiem z witaminą B3, który możemy wprowadzić do swojej rutyny pielęgnacyjnej jest oczywiście krem. Na jaki się zdecydować? Jako redaktorka beauty wybrałam 3 kremy z niacynamidem do 60 zł, które na początek sprawdzą się idealnie. Poznaj te produkty i zobacz, jakich właściwości możesz się po nich spodziewać.

1. Krem na przebudzenie poranny shot C.B3 - Ziaja. Cena: 12,93 zł za 50 ml

Ziaja wydała całą linię kosmetyków, w których podstawowym składnikiem jest witamina B3, czyli właśnie niacynamid. Każdy z tych produktów może być stosowany w serii, ale również samoistnie. Ja wybieram krem do twarzy na dzień, który zapewnia shot witaminowy i dzięki technologii flash effect sprawia, że buzia od razu prezentuje się lepiej - przede wszystkim jest pięknie rozświetlona. To jednak nie koniec jego zalet.

Ten krem rewitalizuje i nawilża naskórek. Dodatkowo wygładza cerę, sprawiając, że pięknie prezentuje się ona przez cały dzień. Wyrównuje też jej koloryt. Zapewnia efekt satin skin, delikatnie ją matowiejąc. Świetnie sprawdza się zatem jako baza pod makijaż. Błyskawicznie się wchłania i nie sprawia, że podkład się bryluje - wręcz przeciwnie, można go łączyć z tym kolorowym kosmetykiem. Co ważne, jest to produkt w 100% wegański, więc można go stosować bez wyrzutów sumienia.

Ziaja Krem na przebudzenie poranny shot C.B3, Fot. materiały prasowe, Ziaja

2. Krem ampułka Niacynamid Therapy - Eveline Cosmetics. Cena: 19,99 zł za 50 ml

Nie oszukujmy się - która z nas nie lubi kosmetyków, które zapewniają natychmiastowy efekt. Tak jest również w tym przypadku. Krem od Eveline Cosmetics działa bowiem na zasadzie ampułki, czyli błyskawicznie wchłania się w skórę. Nie pozostawia też uczucia lepkości, które jest nam znane ze stosowania wszelkiego rodzaju kosmetyków do pielęgnacji.

Formuła kremu intensywnie nawilża cerę. Przynosi ukojenie różnym podrażnieniom i chroni ją przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. Dodatkowo silnie odżywia i wygładza skórę oraz ujednolica jej koloryt. Również świetnie się sprawdza jako baza pod makijaż. Niweluje niedoskonałości i zapewnia skórze jedwabistą gładkość.

Eveline Cosmetics Krem ampułka Niacynamid Therapy, Fot. materiały prasowe, Eveline Cosmetics

3. Krem z niacynamidem B3 - Hagi. Cena: 59,99 zł za 50 ml

Na koniec produkt, który jest oparty głównie na witaminie B3. To kompozycja składników regulujących wydzielanie sebum. Krem przeznaczony jest do skóry tłustej i mieszanej, która zmaga się z tym problemem, ale nie tylko. Stosując go z samego rana, zapewnimy sobie efekt satin skin na cały dzień.

Krem Hagi zapewnia idealny poziom nawilżenia problematycznej skóry. Koi stany zapalne i łagodzi podrażnienia. Błyskawicznie się wchłania i zapewnia komfortowe wykończenie bez uczucia lepkości, dzięki czemu również będzie doskonały jako baza pod makijaż. Jego standardowa cena wynosi 59,99 zł, ale w promocji w Douglasie można go kupić nawet za 47,99 zł.

Hagi Krem z niacynamidem B3, Fot. materiały prasowe, Douglas

