Nie mam pojęcia, kiedy zleciał czas od ostatnich świąt, ale to już ten moment, żeby pomyśleć o kalendarzach adwentowych na 2025 rok. Za pasem 1 grudnia, kiedy będzie można otworzyć okienko wymarzonego pudełeczka. Można postawić klasycznie na słodycze, ale ja zdecydowanie jestem zwolenniczką wersji z... kosmetykami. Nic bowiem nie cieszy tak jak nowy produkt do pielęgnacji lub makijażu każdego dnia. To z pewnością umili nam oczekiwanie na święta. Ja już nie mogę się doczekać 1 grudnia! Zobacz, jakie kalendarze adwentowe z kosmetykami 2025 wybrałam i na pewno zagoszczą w moim domu.

1. Yves Rocher

Kalendarz adwentowy marki Yves Rocher to prawdziwa skarbnica maleńkich kosmetyków zamkniętych w 24 okienkach. Całość ma przecudny design. Jest to pudełko z kartonu ozdobione motywem inspirowanym magicznym miasteczkiem La Gacilly i czerwonymi wstążkami - bardziej świątecznie się już nie da. Dzięki temu też doskonale nadaje się na prezent dla bliskiej osoby.

Zawartość kalendarza to 6 produktów w pełnym rozmiarze i 18 w wersji podróżnej, w tym 6 edycji limitowanych do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów, a także niezbędniki do makijażu. Te kosmetyki z pewnością umilą ci odliczanie do świąt. Koszt takiego kalendarza na stronie producenta to 329 zł.

Kalendarz adwentowy Yves Rocher, Fot. archiwum prywatne

2. Only Bio x Wedel

W tym roku jesteśmy świadkami wyjątkowej współpracy. Marki Only Bio i Wedel połączyły siły, aby stworzyć własny, wyjątkowy kalendarz adwentowy. Jego design jest inspirowany filmami Wesa Andersona. A zawartość jest jeszcze bardziej magiczna.

W środku kalendarza znajdziemy wyjątkową linię kosmetyków do włosów oraz perfumy od Only Bio. Dodatkowo są też gadżety do kosmyków prosto od marki Invisibobble. Oczekiwanie na święta osłodzi nam z kolei Wedel, który dołożył do tego swoje czekoladki. A wisienką na torcie jest biżuteryjna niespodzianka od Berries. Koszt tego wyjątkowego pudełka to 249,99 zł, a aktualnie na stronie Only Bio można je zdobyć za 199,99 zł.

Kalendarz adwentowy Only Bio x Wedel, Fot. archiwum prywatne

3. Lush

Marka Lush przygotowała dla nas aż 2 kalendarze adwentowe oraz niespodziankę dla tych, którzy już korzystali z kalendarzy marki.

Na początek Lush Advent Calendar, czyli coroczny klasyk, który znajduje się w jej asortymencie. Znajdziemy w nim 25 wegańskich, cudnie pachnących kosmetyków do kąpieli - sole, żele pod prysznic, olejki i wiele innych niespodzianek. Projekt pudełeczka powstał we współpracy z Shruti Gadhvi, artystką z Artbox London – organizacji charytatywnej, która wspiera artystów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Inspiracją były kolory i kwiaty, które artystka dostrzegła podczas spacerów po Londynie. Koszt całego kalendarza to 1200 zł.

Drugim kalendarzem stworzonym przez markę Lush jest 29 ½ High Street pełen różnych produktów do kąpieli - dla wszystkich, którzy kochają pluskać się w wannie. W środku znajdziemy różne kule do kąpieli oraz kostki bąbelkowe. Pudełko zaprojektowała Sherrie Tilley z zespołu sklepu Lush Meadowhall, która swoje artystyczne pasje rozwija w ramach programu Lush Gifts Talent Pool, promującego kreatywność pracowników marki. Cena takiego boxa to 800 zł.

Kalendarze adwentowe Lush, Fot. materiały prasowe, Lush

Co ciekawe, jeżeli masz opakowanie po ubiegłorocznym lub jeszcze wcześniejszych kalendarzach marki Lush, możesz wykupić sam wkład do niego. To aż 25 wegańskich produktów, wśród których można znaleźć siedem kosmetyków stworzonych wyłącznie dla tego kalendarza, produkty retro i całoroczne bestsellery. Koszt to 1100 zł.

4. Douglas

Douglas co roku tworzy wyjątkowe kompozycje zamknięte w kalendarzach adwentowych. Tym razem perfumerie przygotowały dla nas aż 5 różnych wersji. Kalendarz adwentowy Douglas Collection Home SPA: to aromatyczne żele pod prysznic i otulające balsamy do ciała, a także sprytne akcesoria, które stworzą w łazience klimat luksusowego SPA. Całość w cenie 229 zł.

Kalendarz adwentowy Douglas Collection Home SPA, Fot. materiały prasowe, Douglas

Kolejny kalendarz to coś dla fanek makijażu. W Douglas Collection Make-Up znajdziemy zaskakujące odcienie pomadek, połyskujące cienie, praktyczne gąbeczki i akcesoria — każdy dzień otwiera drzwi do innego looku. Cena - 155 zł.

Dla mnie absolutnym hitem jest Douglas Collection Douglas Beauty, czyli kalendarz adwentowy z produktami do pielęgnacji i makijażu, czyli połączenie idealne dla każdej kobiety. Ten kalendarz to codzienny rytuał małych przyjemności. Mini pielęgnacja na zimowe poranki, makijaż, który podkreśli świąteczny nastrój, albo akcesoria, które po prostu umilą dzień w cenie 155 zł.

Kalendarz adwentowy Douglas Collection Douglas Beauty, Fot. materiały prasowe, Douglas

Za 229 zł możemy mieć też piękny Douglas Collection Luxury Advent Calendar. Wygląda jak szkatułka na biżuterię, a do tego posiada wbudowane lusterko - to idealna opcja na piękny świąteczny prezent. W środku znajdziemy: 24 wyjątkowych chwil piękna: innowacyjny makijaż, pielęgnacja z linii Douglas Skin Focus, produkty do włosów Douglas Salon Hair oraz prawdziwe perełki Douglas Naturals, a także limitowane niespodzianki.

W kolekcji kalendarzy adwentowych Douglas znajduje się też opcja dla panów z kremami do twarzy, mydełkami do brody czy gadżetami w podróżnym formacie. Całość za 185 zł.

5. Notino

Również marka Notino przygotowała w tym roku własne adwentowe. To 4 propozycje dla miłośniczek pielęgnacji oraz perfum.

Notino Advent Calendar 2025 za 427 zł - 25 pudełeczek wypełnionych najnowszymi trendami, nowościami i bestsellerami – od kosmetyków do makijażu po produkty do pielęgnacji włosów. Znajdziemy w nim produkty takich marek jak: Tomas Arsov, Bourjois, Dermacol, theBalm i Yves Rocher. Z kolei taki kalendarz w wersji Exclusive, który kosztuje 922,20 zł to zestaw produktów od marek: FOREO, Elizabeth Arden, Moroccanoil czy Prada.

Notino Advent Calendar Exclusive, Fot. materiały promocyjne, notino.pl

Notino Advent Calendar - 12 Days of Fragrant Joys to kalendarz pełen pięknych zapachów. W okienkach kryją się fiolki z perfumami m.in. takich marek jak: Carolina Herrera, Marc Jacobs, Gucci, Chloé, Juicy Couture i Rabanne. I jest też coś dla fanek koreańskiej pielęgnacji: Notino Advent Calendar 2025 – Secret of K-Beauty. To aż 25 produktów od popularnych koreańskich marek.

