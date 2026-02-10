Odpowiednia pielęgnacja włosów to oczywiście dobrze dobrany szampon, odżywka maska, ale też, a może i przede wszystkim, ochrona pasm. Możemy bowiem stosować najlepsze kosmetyki do nawilżania i wygładzania kosmyków, ale na nic się one zdadzą, jeżeli podczas stylizacji lub np. w wakcje sprawimy, że będą one zniszczone od wysokiej temperatury.

Promienie słoneczne, suszarka, prostownica lokówka - wszystkie te elementy stosujemy każdego dnia, a mają one druzgocący wpływ na naszą fryzurę. Dlatego wybrałam 3 termoochronne kosmetyki do włosów, które stosuję codziennie. Cudnie zabezpieczają pasma przed wysoką temperaturą, a do tego pielęgnują je i wygładzają. Poznaj mój ranking.

1. Olejek Metal Detox L'Oreal Professionnel

Niedawno pisałam, że przetestowałam olejek do włosów Metal Detox od L'Oreal Professionnel i zdecydowanie stwierdziłam, że to przemocny produkt. Dlaczego? Otóż przede wszystkim doskonale radzi sobie z wysoką temperaturą. To jednak nie wszystko.

Ten produkt przede wszystkim ma za zadanie chronić nasze włosy przed obecnością metali. Znajdują się one nie tylko w powietrzu, ale przede wszystkim w wodzie. W Polsce poziom metali w wodzie wynosi bowiem 68%, co potrafi być bardzo obciążające dla naszych kosmyków. Podobnie działają różne zabiegi np. koloryzacja. Przed obciążeniem farbowaniem także chroni nas ten kosmetyk.

Olejek Metal Detox nie tylko zabezpiecza pasma, ale też je pielęgnuje. Włosy po jego zastosowaniu są leciutkie i miękkie jak puch. Pięknie się błyszczą, a ich barwa staje się zdecydowanie mocniejsza - ten produkt podbija bowiem aktualny kolor. Warto zatem go wypróbować.

Olejek Metal Detox L'Oreal Professionnel, Fot. materiały prasowe, L'Oreal Professionnel

2. Spray Beaver Brazilian Keratin Smoothing

Marka Beaver dostępna w drogeriach Hebe to moje najnowsze odkrycie. Stosuję go od niedawna, ale już wiem, że na stałe zagości w mojej kosmetyczce. Chroni przed wysoką temperaturą i przesuszeniem, bo cudnie nawilża pasma - od nasady aż po same końce. To jednak nie koniec jego właściwości.

Nie tylko zabezpiecza pasma przed działaniem lokówki czy prostownicy, ale też potęguje działanie tych produktów. Sprawia, że kosmyki stają się wygładzone i układają się tak, jak tego oczekujemy. No i coś, co jest jedną z najważniejszych rzeczy przy tego typu kosmetykach - ten spray ułatwia rozczesywanie nawet najbardziej niesfornych pasm. Brzmi jak bajka, co nie dziewczyny?

Spray Beaver Brazilian Keratin Smoothing, Fot. materiały prasowe, Beaver Beauty

3. Wygładzająco-nabłyszczający krem z termoochroną Shine O'Clock Veoli Botanica

Ostatnią opcją, po którą chętnie sięgam, jest krem termoochronny od Veoli Botanica. Tworzy ochronną tarczę przed wysoką temperaturą do 225 stopni i promieniowaniem UV, ale to nie koniec jego zalet. Dzięki zawartości oleju arganowego regeneruje i odżywia włosy. Wygładza je oraz pozostawia fryzurę miękką i pełną blasku.

Ten kosmetyk zawiera również komples kwasów hialuronowych, dzięki czemu cudnie nawilża, poprawia kondycję i elastyczność pasm. Właśnie dlatego nie tylko chroni, ale też przygotowuje nasze kosmyki do dalszej stylizacji i pozostawia włosy lśniące przez cały dzień.

Wygładzająco-nabłyszczający krem z termoochroną Shine O'Clock Veoli Botanica, Fot. materiały prasowe, Veoli Botanica

