Jeśli jeszcze nie znasz korzyści płynących z używania oleju arganowego do włosów, koniecznie musisz nadrobić zaległości, bo omija cię cała masa dobroci. To płynne złoto działa bowiem nie tylko nawilżająco, ale i regenerująco, więc pomaga odżywić nawet najbardziej zniszczone włosy. Dodatkowo olej arganowy zamyka łuski włosów, dzięki czemu od razu stają się one wyraźnie gładsze, miękkie i bardziej lśniące, a wszystko to nie musi wiele kosztować. Wystarczy iść do najbliższej drogerii po odpowiedni kosmetyk z tym składnikiem, a my wybrałyśmy już top 3. Te produkty nie kosztują wiele, ale przy regularnym stosowaniu daję efekt jak po drogich zabiegach w salonach fryzjerskich.

1. Serum na końcówki włosów Nacomi

Na początek weźmy pod lupę propozycję z Rossmanna za niecałe 35 złotych. To serum przeznaczone jest do pielęgnacji zniszczonych końcówek i radzi sobie z tym zadaniem wprost genialnie. W składzie ma nie tylko olej arganowy, ale także witaminę E i kwasy Omega, a wszystko razem daje to zestaw do zadań specjalnych, który świetnie radzi sobie z rozdwajaniem się końcówek. Dodatkowo serum zabezpiecza końce włosów przed czynnikami zewnętrznymi i sprawia, że pięknie się one błyszczą oraz są przyjemnie mięciutkie.

Sama aplikacja produktu jest banalnie prosta, gdyż wystarczy tylko nanieść niewielką ilość na opuszki palców, a następnie delikatnie wetrzeć całość w końce pasm. Potem włosy muszą już tylko wyschnąć i gotowe - są piękne, zadbane i zabezpieczone.

olej arganowy, fot. materiały Hebe.pl

2. Szampon i odżywka Luxliss Argan Oil & Marula

A kiedy końcówki mamy już załatwione, przejdźmy do skóry głowy i całej długości włosów. W tym pomogą szampon i odżywka z Hebe - każde po 46,99 zł. To seria Argan oil & Marula marki Luxliss z dodatkiem aż 11 naturalnych składników. Oba te produkty nie tylko dogłębnie odżywiają włosy i skórę głowy, ale także działają termoochronnie i pomagają chronić kolor przed blaknięciem. Najlepiej więc sprawdzają się do pasm farbowanych i rozjaśnianych, chociaż z ich dobroci skorzystają również wszystkie inne typy włosów.

Dodatkowym walorem tych produktów jest wygodna pompka i przepiękny zapach zarówno szamponu, jak i odżywki, który od razu kojarzy się z profesjonalnymi produktami fryzjerskimi. Cena też jest atrakcyjna, bo trzeba zaznaczyć, że oba produkty są w butelkach o pojemności aż 500 ml i mają bardzo wydajne formuły, przez co wystarczają na długi czas.

szampon i odżywka, fot. materiały hebe.pl

3. Jednominutowa maska do włosów ISANA

Na koniec zostawiłyśmy najlepsze, czyli coś, co stało się już viralem w sieci i z tego powodu regularnie znika z półek. Chodzi oczywiście o kultową maseczkę jednominutową z ISANY, która kosztuje dosłownie grosze, a robi na włosach efekt wow. Jeśli jeszcze jej nie znacie to ta niepozorna piramidka kosztuje w Rossmannie 2,99 zł, a czasem można ją nawet spotkać w promocji, gdzie wychodzi jeszcze taniej.

Mimo tak niskiej ceny działa genialnie, bo nie tylko nawilża suche włosy, ale także bardzo mocno je odżywia. Niewątpliwym plusem tego produktu jest też to, że nieduża pojemność wystarcza akurat na 1-2 użycia, co ułatwia zabranie jej ze sobą w każdą podróż. Jeśli więc zobaczycie ją w Rossmannie to koniecznie wrzućcie do koszyka choćby jedną piramidkę, bo często lubi się wyprzedawać i warto mieć w domu zapas.

maseczka do włosów, fot. materiały Rossmann.pl

