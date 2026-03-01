Coraz więcej mówi się o tajemniczym PDRN. Jest to składnik aktywny kosmetyków, a dokładnie są to fragmenty DNA o działaniu naprawczym. PDRN ma za zadanie stymulować produkcję kolagenu i elastyny, przyspieszać regenerację komórek, wspierać redukcję mikrouszkodzeń, a także, a może przede wszystkim, poprawiać elastyczności i gęstość skóry. Dodatkowo działa przeciwzapalnie. Właśnie dlatego tak często wskazywany jest jako cudowny składnik w pielęgnacji anti-aging. Szczególnie polecany skórze dojrzałej oraz suchej i wrażliwej.

Pytanie tylko, jakie kosmetyki z PDRN wybrać, aby faktycznie zadziałały. Ja postanowiłam sprawdzić niektóre z nich i wybrałam 5 produktów do domowej pielęgnacji, które sprawdziły się na mojej skórze. Nie tylko świetnie nawilżają, ale też zostawiają cerę wygładzoną i rozświetloną.

1. Sensum Mare Algopro - Liftingujące serum z 10% kompleksem nawilżającym z PDRN

Serum od Sensum Mare było moim pierwszym kosmetykiem z PDRN, który przetestowałam samodzielnie w domu. Od razu zauważyłam różnicę. Na pierwszy rzut oka stan nawilżenia cery przypominał mi odrobinę ten, który udaje mi się osiągnąć po zastosowaniu serum z kwasem hialuronowym, ale szybko przekonałam się, jakie są różnice.

Kosmetyk z PDRN wchłonął się bowiem błyskawicznie, ale też natychmiastowo pozostawił moją buzię pięknie nawilżoną. Świetnie przygotował ją do kolejnych zabiegów pielęgnacyjno-kosmetycznych. Dodatkowo moja cera stała się wygładzona i z każdym zastosowaniem kosmetyku widziałam znaczną różnicę w poprawie jej elastyczności. Bez wątpienia ten produkt zostanie jednym z moich ulubionych w codziennej pielęgnacji.

Sensum Mare - Liftingujące serum z 10% kompleksem nawilżającym z PDRN, Fot. archiwum prywatne

2. Veoli Botanica - Regenerująco-wygładzający senolityczny krem na noc

Gdy tylko zobaczyłam ten krem w nowym asortymencie Veoli Botanica, od razu przykuł moją uwagę i zdecydowałam, że muszę go przetestować. W składzie ma bowiem wegański PDRN, a to składnik, który od pewnego czasu wzbudza moje ogromne zainteresowanie. Dodatkowo w tym kremie znajdziemy m.in. ekstrakt z kwiatów malwy różowej, który nie tylko zapewnia kosmetykowi piękny zapach, ale dodatkowo działa niczym prawdziwy eliksir młodości na skórę.

Ten krem w nocy rewelacyjnie pracuje na naszej twarzy. Intensywnie regeneruje, nawilża i wygładza. Dodatkowo wygładza drobne zmarszczki, reaktywuje naturalną młodość skóry oraz wzmacnia naturalną odporność cery i chroni przed stresem antyoksydacyjnym. A jeśli masz za sobą nieprzespaną noc, nad rane zamaskuje jej skutki, zmniejszając oznaki zmęczenia oraz sprawiając, że buzia będzie wyglądała na promienną i wypoczętą.

Veoli Botanica - Regenerująco-wygładzający senolityczny krem na noc, Fot. archiwum prywatne

3. Holika Holika - PDRN Toning Ampoule

Jeśli potrzebujesz błyskawicznego nawilżenia i działania PDRN, nic nie zastąpi tych ampułek. Ja już się o tym przekonałam. Zawierają one bowiem rozjaśniająco-regenerujące serum do twarzy. Działają natychmiastowo po nałożeniu i przygotowują skórę do dalszej pielęgnacji. Dzięki PDRN wspierają regenerację naskórka i jednocześnie wyrównują jego koloryt. Z kolei zawarty w serum niacynamid dodatkowo wzmacnia stan nawilżenia skóry oraz pomaga odbudować jej barierę hydrolipidową, chroniąc przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Długotrwałe stosowanie tych ampułek przyniesie dodatkowe rezultaty. Jeżeli będziemy nakładać je na twarz regularnie, poprawi się kondycja naszej cery i stanie się ona wygładzona oraz elastyczna. Ten produkt ma także działanie przeciwzapalne oraz łągodzi podrażnienia.

Holika Holika - PDRN Toning Ampoule, Fot. archiwum prywatne

4. Hdrey - Odbudowujący krem przeciwzmarszczkowy na dzień z kolagenem i peptydem miedziowym i PDRN

PDRN może zastąpić peptydy w pielęgnacji, ale nie musi - mogą bowiem działać również razem, wzajemnie się uzupełniając. Tak jest właśnie w przypadku kremu marki Hdrey. Ten produkt nie bez powodu zyskał już miano bestsellera. Kobiety, które lubią kosmetyki Hdrey doceniają jego dogłębne działanie - nie tylko nawilżające, ale przede wszystkim odmładzające i rozjaśniające cerę.

Ten krem intensywnie ujędrnia i wygładza skórę. Zapewnia jej długotrwałe nawilżenie i chroni przed stresem antyoksydacyjnym. Regeneruje cerę, rozjaśnia przebarwienia, zapewnia zdrowy i promienny wygląd. Szczególnie dobrze sprawdza się stosowany z samego rana. Po wchłonięciu zapewnia skórze bowiem odpowiednie nawilżenie i blask, które sprawiają, że nawet makijaż nie jest potrzebny. To zdecydowanie produkt wart przetestowania na własnej skórze.

Hdrey - Odbudowujący krem przeciwzmarszczkowy na dzień z kolagenem i peptydem miedziowym i PDRN, Fot. materiały prasowe, Hdrey

5. Holika Holika - PDRN Firming Jelly Mask - maska żelowa

Na koniec maska żelowa, która działa natychmiastowo, ale jednocześnie ma przedłużone właściwości. Potrafi bowiem natychmiast nawilżyć i wygładzić naszą cerę, jednak jej zastosowanie sprawia, że później przez kilka dni efekty są widoczne gołym okiem.

Ta maska, podobnie jak wcześniej wspomniane ampułki z serum, ma w składzie PDRN i niacynamid. W konsystencji przypomina nieco galaretkę, która nawilża i wyrównuje koloryt skóry. Skutecznie redukuje oznaki zmęczenia, a także wspiera proces odnowy naskórka. Szczególnie istotny jest modny efekt glass skin, który zostawia na skórze. Warto zatem stosować ją regularnie przynajmniej raz w tygodniu.

Holika Holika - PDRN Firming Jelly Mask - maska żelowa, Fot. archiwum prywatne

Czytaj także: