Wybór odpowiedniej odżywki do matowych włosów potrafi diametralnie odmienić ich kondycję. Przeważnie takie kosmetyki dają efekty już po pierwszym użyciu, wygładzając pasma, dodając im połysku i miękkości. Rezultaty pogłębiają się wraz z regularnym stosowaniem. Wybrałam 5 świetnie ocenianych produktów o różnych formułach, zaczynając od lekkich bez spłukiwania, a skończywszy na bardziej treściwych formułach. Która stanie się twoim numerem 1?

1. Odżywka do matowych włosów TRESemmé

TRESemmé Collagen+ Fullness to odżywka do matowych włosów opracowana specjalnie z myślą o cienkich, pozbawionych objętości kosmykach. Wyróżnia się obecnością kolagenu oraz aktywnej gliceryny, które intensywnie nawilżają i pogrubiają włosy już od nasady.

Kolagen działa regenerująco na strukturę włosa, wzmacniając je i ograniczając problem puszenia, natomiast gliceryna zapewnia długotrwałe nawilżenie. Produkt przeznaczony jest do codziennego stosowania i dobrze się rozprowadza bez obciążenia pasm.

Włosy po użyciu odzyskują elastyczność, miękkość i zdrowy połysk. Efekt pełniejszej fryzury utrzymuje się przez cały dzień.

TRESemmé Collagen+ Fullness, Fot. mat. prasowe Notino

2. Objętość i blask z odżywką Receptury Zielarki

Naturalna propozycja dla cienkich i matowych włosów to propolisowy balsam Receptury Zielarki. Produkt inspirowany tradycyjnym ziołolecznictwem zawiera propolis kwiatowy, który znany jest z właściwości wzmacniających, ochronnych i regenerujących. W składzie znajdziesz również ekstrakty z rumianku oraz miodu, które dodatkowo odżywiają, nadają miękkość i naturalny blask.

Balsam wyraźnie zwiększa objętość fryzury – włosy są puszyste, lekkie i bardziej elastyczne, nie tracąc przy tym nawilżenia. Nie zawiera silikonów, dzięki czemu nie obciąża włosów, nawet przy codziennym stosowaniu.

Produkt szczególnie polecany jest osobom, które szukają naturalnych i łagodnych rozwiązań dla włosów matowych i pozbawionych życia. Plusem jest naturalny skład oraz delikatne działanie. Może być mniej skuteczny przy bardzo zniszczonych włosach wymagających silniejszej odbudowy.

Propolisowy balsam Receptury Zielarki, Fot. mat. prasowe Drogerie Natura

3. Wzmacniająca i nadająca miękkość odżywka Yumi

Odżywka Yumi Proteinowa objętość dedykowana jest osobom z cienkimi, matowymi i pozbawionymi objętości włosami. Jej bogata formuła opiera się na hydrolizowanych proteinach, które wzmacniają strukturę włosa, oraz ekstrakcie z mango i oleju makadamia, wygładzających i nabłyszczających kosmyki.

Po użyciu włosy stają się bardziej sprężyste, miękkie i podatne na stylizację. Mango i olej makadamia dodatkowo chronią włosy przed przesuszeniem, wygładzają łuski i wspierają efekt naturalnego połysku.

Odżywka sprawdzi się zarówno przy codziennym stosowaniu, jak i jako element pielęgnacji proteinowej stosowanej w wybrane dni tygodnia. Jest idealna dla kogoś, kto chce zwiększyć objętość fryzury, ale jeśli twoje włosy mają tendencję do przesuszeń, lepiej nie stosować jej codziennie. W tym przypadku lepiej jest aplikować ją raz na kilka dni.

Yumi Proteinowa objętość, Fot. mat. prasowe Hebe

4. Ultranawilżająca odżywka z efektem nabłyszczenia OnlyBio

OnlyBio Hair in Balance Hydra to odżywka stworzona z myślą o bardzo suchych, matowych i zniszczonych włosach, które wymagają intensywnej regeneracji. Formuła oparta jest na betainie, aloesie i ekstrakcie z lnu, które silnie nawilżają oraz wygładzają powierzchnię włosa. Bardzo często utrata blasku pasm jest związana z ich mocnym odwodnieniem. Dbając o przywrócenie nawilżenia, jednocześnie uzyskujemy efekt tafli.

Po zastosowaniu włosy są miękkie, elastyczne, błyszczące i mniej podatne na puszenie. Odżywka sprawdza się także po zabiegach chemicznych, takich jak farbowanie czy rozjaśnianie, pomagając w odbudowie struktury włosa. Lekka konsystencja ułatwia rozczesywanie i nie obciąża nawet cienkich włosów.

OnlyBio Hair in Balance Hydra, Fot. mat. prasowe Rossmann

5. Odżywka bez spłukiwania Neboa

Neboa Styling Glossy Hair to naturalna odżywka, która świetnie sprawdzi się u kogoś, kto nie lubi siedzieć z produktem na włosach, by potem go zmyć wodą. Chcesz szybkiego wygładzenia pasm? To będzie strzał w 10.

Bazuje na wyciągu z owsa, roślinnych proteinach oraz emolientach, które nabłyszczają, zmiękczają i zabezpieczają włosy przed czynnikami zewnętrznymi. Jej lekka formuła nie obciąża nawet cienkich czy delikatnych włosów, a po aplikacji uzyskuje się natychmiastowy połysk oraz łatwość stylizacji. Odżywka zapobiega elektryzowaniu się włosów i ułatwia rozczesywanie.

Idealnie sprawdzi się do użytku codziennego. Zaletą jest błyskawiczny efekt nabłyszczenia i wygodna aplikacja, jednak przy bardzo zniszczonych włosach może wymagać wsparcia innego, bardziej otulającego produktu o właściwościach regenerujących.

Neboa Styling Glossy Hair, Fot. mat. prasowe Rossmann

Czytaj także: