Tych 5 odżywek do matowych włosów Polki pokochały. Są uwielbiane za wygładzenie i taflę
Odżywka do matowych włosów to klucz do lśniących, elastycznych i miękkich kosmyków. W tym rankingu znajdziesz 5 najlepszych odżywek, które nawilżają, odbudowują i nadają objętość nawet najbardziej matowym i suchym włosom.
Wybór odpowiedniej odżywki do matowych włosów potrafi diametralnie odmienić ich kondycję. Przeważnie takie kosmetyki dają efekty już po pierwszym użyciu, wygładzając pasma, dodając im połysku i miękkości. Rezultaty pogłębiają się wraz z regularnym stosowaniem. Wybrałam 5 świetnie ocenianych produktów o różnych formułach, zaczynając od lekkich bez spłukiwania, a skończywszy na bardziej treściwych formułach. Która stanie się twoim numerem 1?
1. Odżywka do matowych włosów TRESemmé
TRESemmé Collagen+ Fullness to odżywka do matowych włosów opracowana specjalnie z myślą o cienkich, pozbawionych objętości kosmykach. Wyróżnia się obecnością kolagenu oraz aktywnej gliceryny, które intensywnie nawilżają i pogrubiają włosy już od nasady.
Kolagen działa regenerująco na strukturę włosa, wzmacniając je i ograniczając problem puszenia, natomiast gliceryna zapewnia długotrwałe nawilżenie. Produkt przeznaczony jest do codziennego stosowania i dobrze się rozprowadza bez obciążenia pasm.
Włosy po użyciu odzyskują elastyczność, miękkość i zdrowy połysk. Efekt pełniejszej fryzury utrzymuje się przez cały dzień.
2. Objętość i blask z odżywką Receptury Zielarki
Naturalna propozycja dla cienkich i matowych włosów to propolisowy balsam Receptury Zielarki. Produkt inspirowany tradycyjnym ziołolecznictwem zawiera propolis kwiatowy, który znany jest z właściwości wzmacniających, ochronnych i regenerujących. W składzie znajdziesz również ekstrakty z rumianku oraz miodu, które dodatkowo odżywiają, nadają miękkość i naturalny blask.
Balsam wyraźnie zwiększa objętość fryzury – włosy są puszyste, lekkie i bardziej elastyczne, nie tracąc przy tym nawilżenia. Nie zawiera silikonów, dzięki czemu nie obciąża włosów, nawet przy codziennym stosowaniu.
Produkt szczególnie polecany jest osobom, które szukają naturalnych i łagodnych rozwiązań dla włosów matowych i pozbawionych życia. Plusem jest naturalny skład oraz delikatne działanie. Może być mniej skuteczny przy bardzo zniszczonych włosach wymagających silniejszej odbudowy.
3. Wzmacniająca i nadająca miękkość odżywka Yumi
Odżywka Yumi Proteinowa objętość dedykowana jest osobom z cienkimi, matowymi i pozbawionymi objętości włosami. Jej bogata formuła opiera się na hydrolizowanych proteinach, które wzmacniają strukturę włosa, oraz ekstrakcie z mango i oleju makadamia, wygładzających i nabłyszczających kosmyki.
Po użyciu włosy stają się bardziej sprężyste, miękkie i podatne na stylizację. Mango i olej makadamia dodatkowo chronią włosy przed przesuszeniem, wygładzają łuski i wspierają efekt naturalnego połysku.
Odżywka sprawdzi się zarówno przy codziennym stosowaniu, jak i jako element pielęgnacji proteinowej stosowanej w wybrane dni tygodnia. Jest idealna dla kogoś, kto chce zwiększyć objętość fryzury, ale jeśli twoje włosy mają tendencję do przesuszeń, lepiej nie stosować jej codziennie. W tym przypadku lepiej jest aplikować ją raz na kilka dni.
4. Ultranawilżająca odżywka z efektem nabłyszczenia OnlyBio
OnlyBio Hair in Balance Hydra to odżywka stworzona z myślą o bardzo suchych, matowych i zniszczonych włosach, które wymagają intensywnej regeneracji. Formuła oparta jest na betainie, aloesie i ekstrakcie z lnu, które silnie nawilżają oraz wygładzają powierzchnię włosa. Bardzo często utrata blasku pasm jest związana z ich mocnym odwodnieniem. Dbając o przywrócenie nawilżenia, jednocześnie uzyskujemy efekt tafli.
Po zastosowaniu włosy są miękkie, elastyczne, błyszczące i mniej podatne na puszenie. Odżywka sprawdza się także po zabiegach chemicznych, takich jak farbowanie czy rozjaśnianie, pomagając w odbudowie struktury włosa. Lekka konsystencja ułatwia rozczesywanie i nie obciąża nawet cienkich włosów.
5. Odżywka bez spłukiwania Neboa
Neboa Styling Glossy Hair to naturalna odżywka, która świetnie sprawdzi się u kogoś, kto nie lubi siedzieć z produktem na włosach, by potem go zmyć wodą. Chcesz szybkiego wygładzenia pasm? To będzie strzał w 10.
Bazuje na wyciągu z owsa, roślinnych proteinach oraz emolientach, które nabłyszczają, zmiękczają i zabezpieczają włosy przed czynnikami zewnętrznymi. Jej lekka formuła nie obciąża nawet cienkich czy delikatnych włosów, a po aplikacji uzyskuje się natychmiastowy połysk oraz łatwość stylizacji. Odżywka zapobiega elektryzowaniu się włosów i ułatwia rozczesywanie.
Idealnie sprawdzi się do użytku codziennego. Zaletą jest błyskawiczny efekt nabłyszczenia i wygodna aplikacja, jednak przy bardzo zniszczonych włosach może wymagać wsparcia innego, bardziej otulającego produktu o właściwościach regenerujących.
