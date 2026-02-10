Jeśli lubisz deserowe zapachy to te arabskie perfumy są strzałem w dziesiątkę. Już po jednym psiknięciu zostawiają na skórze i ubraniach mgiełkę cudownej słodyczy, która długo się utrzymuje i pięknie rozwija w ciągu dnia. To jeden z takich zapachów, które aż chce się zjeść - w najlepszym tego znaczeniu. Zobacz, za ile można go teraz dorwać w Hebe, bo to nie lada okazja.

Arbaskie perfumy, które pachną jak pyszny deser

Ostatnio proponowałyśmy top 3 perfumy z nutami karmelu, ale teraz dochodzi do nich jeszcze jeden mocny gracz. Lattafa Eclaire to woda perfumowana, która od pierwszego powąchania nie pozostawia wątpliwości co do swojego charakteru. To zapach jednoznacznie słodki, kremowy i deserowy, zbudowany wokół nut karmelu, wanilii i mleka.

W tych perfumach nie znajdziesz kontrastu ani próby przełamania słodyczy świeżością. Konsekwentnie rozwijają swoją gourmandową narrację. Właśnie ta bezpośredniość sprawia, że Eclaire budzi zainteresowanie: obiecuje zapachowy komfort, skojarzenia z cukiernią i poczucie otulenia, które najlepiej wybrzmiewa w chłodniejsze dni.

Wszystko to mamy za 199, 99 zł/100 ml, ale teraz warto wybrać się po ten zapach do Hebe, bo trwa tam promocja 1+1 za 80%. Oznacza to, że przy zakupie dwóch sztuk perfum za drugie z nich zapłacimy tylko 39,98 zł.

arabskie perfumy, fot. materiały hebe.pl

Jak pachnie Lattafa Eclaire?

Lattafa Eclaire należy do nurtu gourmand, czyli perfum inspirowanych jedzeniem, deserami i słodkimi składnikami. To kompozycja, która nie jest uniwersalna ani lekka, ale za to otulenie nią zapewnia przyjemność i emocjonalny komfort. Biorąc pod uwagę, że są to perfumy arabskie, to wyróżniają się swoją przystępnością, o ile lubisz tak słodkie zapachy. Nie znajdziesz w nim ciężkiej żywicy czy kadzidła, ale wciąż cieszą swoją intensywnością.

Pierwsze minuty po aplikacji to wyraźne uderzenie karmelu, mleka i cukru. Zapach przywodzi na myśl ciepłe, świeżo przygotowane domowe wypieki, takie jak pączki z toffi. Nie ma tu etapu przejściowego ani subtelnego wprowadzenia - Eclaire od razu komunikuje swoją tożsamość. To otwarcie jest apetyczne, gęste i wyraźnie gourmandowe, ale pozbawione ostrości. Słodycz ma charakter kremowy, miękki, niemal aksamitny, bez syntetycznej ostrości.

W miarę jak zapach osiada na skórze, do głosu dochodzą nuty miodu i białych kwiatów. Nie są one dominujące, ale pełnią ważną funkcję, gdyż łagodzą deserową dosłowność i nadają kompozycji bardziej perfumowy charakter. Miód wprowadza naturalną, ciepłą słodycz, a białe kwiaty wygładzają zapach i sprawiają, że staje się bardziej kobiecy.

Najdłużej na skórze utrzymuje się baza oparta na wanilii, praline i piżmie. Wanilia jest tu gęsta, ciepła i wyraźna, pozbawiona dymnych czy drzewnych niuansów. To właśnie w tej fazie Eclaire staje się najbardziej komfortowy i osobisty.

Komu spodoba się ten zapach?

Lattafa Eclaire to perfumy dla kobiet lubiących zapachy kremowe i otulające, kojarzące się z ciepłem i przyjemnością. Dobrze odnajdą się u pań, które nie szukają w perfumach świeżości ani formalnej elegancji, lecz emocjonalnego komfortu.

Może natomiast nie sprawdzić się u kobiet preferujących zapachy czyste, mydlane, zielone lub cytrusowe. Osoby wrażliwe na słodycz lub szybko męczące się gourmandami mogą uznać go za zbyt intensywny.

To także nie jest zapach biurowy ani „uniwersalny”. Aby go nosić, zdecydowanie trzeba być w odpowiednim nastroju. Lepiej unikać noszenia go w trakcie formalnych spotkań i zachować go na okazje, w których zależy ci na poczuciu komfortu i przyjemności.

