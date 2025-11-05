Pikowany płaszcz to bezdyskusyjny hit sezonu zima 2025/26. Podczas jednego z najważniejszych wydarzeń modowych tej zimy – pokazu MMC – pojawiła się Bogna Sworowska, która swoją stylizacją wywołała niemałe poruszenie. Znana modelka i osobowość medialna zaprezentowała się w płaszczu, który przyciągnął uwagę ekspertów i gości wydarzenia, a cała stylizacja udowodniła, że kobieta 50+ może wyglądać modnie, z klasą i w zgodzie z aktualnymi trendami.

Bogna Sworowska zachwyca w pikowanym płaszczu

Na pokazie MMC Bogna Sworowska przyciągnęła uwagę wszystkich gości dzięki swojej wyrazistej, a zarazem eleganckiej stylizacji. Kluczowym elementem jej outfitu był pikowany płaszcz – hit nadchodzącego sezonu zimowego 2025/26. Ten model idealnie wpisuje się w najnowsze trendy, które łączą funkcjonalność z wysoką estetyką. Pikowany płaszcz, który wybrała Sworowska, to nie tylko ciepła i praktyczna propozycja na zimę, ale również przykład nowej definicji elegancji. Dzięki odpowiedniemu krojowi i wykończeniu puchówki przestały być wyłącznie sportowym dodatkiem – dziś z powodzeniem pojawiają się na wybiegach i pokazach mody, takich jak MMC.

Płaszcz, który miała na sobie Sworowska, wyróżniał się klasycznym, prostym krojem i wyraźnym pikowaniem, które nadaje mu objętości, ale bez zbędnej przesady. Subtelne detale i stonowana kolorystyka sprawiają, że ten model to kwintesencja stylu – nieprzesadzony, ale wyrazisty. To dowód na to, że modne płaszcze zimowe mogą być zarówno stylowe, jak i funkcjonalne. Dzięki temu wyborowi Bogna Sworowska nie tylko wpisała się w aktualne trendy, ale i udowodniła, że stylizacja 50+ może być świeża, nowoczesna i inspirująca.

Bogna Sworowska na pokazie MMC, fot. East News, Pawel Wodzynski

Pikowany płaszcz to nie wszystko. Zwróć uwagę na dodatki

Choć pikowany płaszcz był centralnym punktem stylizacji Bogny Sworowskiej na pokazie MMC, nie można przejść obojętnie obok dodatków, które dopełniły cały look. Na szczególną uwagę zasługuje kaszkiet – nakrycie głowy, które powraca do łask w sezonie zima 2025/26. Bogna postawiła na klasyczny model w czarnym kolorze, który idealnie komponował się z całością stylizacji. Kaszkiet damski to dziś symbol nonszalanckiej elegancji i doskonały wybór dla kobiet szukających czegoś więcej niż zwykłej czapki.

Stylizacja Bogny została również uzupełniona o kozaki z marszczoną cholewą i wyrazistym szpicem – to kolejny mocny trend zimy 2025/26. Obuwie to dodało sylwetce lekkości i modowego pazura. Marszczona cholewa nadaje kozakom objętości i miękkości, natomiast ostry nosek optycznie wysmukla nogi.

Zamiast klasycznej kopertówki czy torebki do ręki, Sworowska zdecydowała się na wygodę, wybierając torebkę na pasku przewieszoną przez ramię. To praktyczne rozwiązanie nie tylko dodaje stylizacji swobody, ale też świetnie wpisuje się w nowoczesny, miejski szyk. Torebka, podobnie jak inne elementy stylizacji, była utrzymana w minimalistycznej kolorystyce, co sprawiło, że całość prezentowała się wyjątkowo spójnie.

Dzięki przemyślanym dodatkom stylizacja Bogny Sworowskiej na pokazie MMC zyskała nie tylko modowy, ale i bardzo osobisty charakter. Udowodniła tym samym, że kobieta 50+ nie musi rezygnować z trendów, aby wyglądać szykownie i czuć się dobrze.

