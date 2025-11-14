Płaszcz w kolorze volcanic glass zdominował zimowe stylizacje w Kopenhadze. Miejskie ulice duńskiej stolicy stały się wybiegami, na których króluje ten wyjątkowy odcień. Kopenhaskie it-girls wiedzą, jak przyciągać uwagę i jednocześnie zachować minimalistyczną estetykę – teraz robią to właśnie za pomocą tego koloru.

Kolor volcanic glass już okrzyknięto jednym z najmodniejszych odcieni zimy 2026. Choć nie jest krzykliwy, jego głębia i subtelność sprawiają, że stanowi idealną bazę do modowych eksperymentów. W połączeniu z klasyką stylu skandynawskiego staje się niezastąpionym elementem garderoby każdej trendsetterki.

Volcanic glass - co go wyróżnia?

Volcanic glass to odcień inspirowany naturalnym szkliwem wulkanicznym. To głęboki, szaro-czarny ton z chłodnymi refleksami. Może przypominać lawę, która po zastygnięciu tworzy szklistą, ciemną powierzchnię. Ten nieoczywisty kolor wyróżnia się matowym wykończeniem i elegancką surowością.

W modzie volcanic glass znajduje zastosowanie głównie w okryciach wierzchnich, takich jak modne płaszcze. Stanowi nowoczesną alternatywę dla klasycznej czerni, nadając stylizacji głębi i wyrafinowania. Dzięki uniwersalności koloru można go zestawiać zarówno z jasnymi, jak i ciemnymi elementami garderoby.

Gdzie kupić płaszcz w kolorze volcanic glass?

Płaszcz w kolorze volcanic glass to jeden z najbardziej intrygujących i stylowych modeli, jakie można obecnie znaleźć w sklepach. Ten elegancki, głęboki odcień łączący czerń z delikatną nutą grafitu prezentuje się niezwykle nowocześnie i dodaje każdej stylizacji wyrazistości. Co najlepsze, taki płaszcz kupisz w Zarze za 349 zł – to świetna okazja dla osób, które cenią modę premium w przystępnej cenie.

Płaszcz - Fot. zara.com

Komu pasuje kolor volcanic glass?

Ze względu na stonowaną głębię i neutralny chłód, kolor volcanic glass może pasować zarówno osobom o jasnej, jak i ciemniejszej karnacji. Jest to kolor bezpieczny, który nie przytłacza urody, ale ją podkreśla.

Płaszcz w tym kolorze może nosić niemal każdy – niezależnie od wieku czy typu urody. Szczególnie dobrze komponuje się z typem chłodnym i neutralnym. Dla osób o cieplejszej tonacji skóry, volcanic glass będzie stanowił kontrast, który można zrównoważyć dodatkami w cieplejszych barwach.

Jak stylizują płaszcz volcanic glass kopenhaskie it-girls?

Kopenhaga słynie z minimalizmu, funkcjonalności i świadomego podejścia do mody – cechy te są widoczne także w zimowych outfitach.

It-girls z Kopenhagi łączą płaszcz w kolorze volcanic glass z prostymi fasonami, takimi jak szerokie spodnie, golfy i obszerne szaliki. Dominują neutralne kolory i oversize’owe kroje. Stylizacje te podkreślają praktyczność, ale nie tracą przy tym na elegancji. Styl skandynawski zimą 2026 łączy komfort z estetyką, dlatego płaszcz w odcieniu volcanic glass idealnie wpisuje się w ten klimat.

Płaszcz volcanic glass może być także noszony jako element kontrastujący z kolorowymi akcentami – np. żółtym swetrem lub czerwonym szalikiem – co pokazuje, jak bardzo wszechstronny jest ten trend.