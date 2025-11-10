Kurtka Barbour to numer 1 na jesień księżnej Kate, która wzoruje się na stylu królowej Elżbiety. To właśnie monarchini zapoczątkowała modę na ten model okrycia wierzchniego w rodzinie królewskiej. Brytyjczycy kochają kurtki Barbour za ich trwałość i ponadczasowość. To modele idealne na sezon przejściowy jesienno-zimowy. Nic więc dziwnego, że również w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. A ja niemal identyczny model znalazłam w Zarze i to o wiele taniej.

Myślałam, że to oryginalna kurtka Barbour, a to... Zara

Oryginalna kurtka Barbour charakteryzuje się woskowanym materiałem oraz sztruksowym kołnierzykiem. Jest zapinana na zamek i naprawdę ciepła. Dodatkowo, choć wydaje się dość oryginalna, to nadal idealny model dla fanek minimalizmu, dla których jakość jest ważniejsza niż ilość.

Tego typu kurtki nie należą do tanich ze względu na ich prestiż oraz trwałość. Trzeba bowiem za nią zapłacić średnio 1000-1500 zł. Podobny model możemy jednak znaleźć w hiszpańskiej sieci sklepów Zara i to aż 4x taniej.

Kurtka jak Barbour w Zarze 4x taniej

Kurtka, która znalazła się w sieci sklepów Zara, wygląda niemal identycznie jak klasyczek Barbour. To bowiem woskowana kurtka w odcieniu khaki z kontrastową brązową podszewką oraz kołnierzem - na wzór oryginału. Jest od niego nieco krótsza, zatem świetnie sprawdzi się na co dzień, gdy zależy nam na wygodzie. Śmiało może robić też za tzw. kurtkę samochodową.

U dołu kurtki znajdują się sznurki, dzięki którym możemy ją regulować. Zapinana jest jak oryginał - na zamek i zatrzaski schowane pod podszewką. Jej cena to 349 zł i możemy mieć pewność, że ten model posłuży nam naprawdę długo - nawet przez kilka sezonów. Zobacz, jak się prezentuje.

Kurtka z Zary w stylu Barbour, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Kurtka z Zary idealna na sezon przejściowy - stylizacje

Tego typu kurtka to HIT na sezon przejściowy. Świetnie sprawdza się w jesienne dni, ale nawet gdy robi się jeszcze chłodniej, warto na nią postawić. Wystarczy założyć ciepły sweter lub gruby longsleeve pod spód. Dzięki temu, że jest to kurtka nieprzemakająca żadna pogoda nie będzie nam straszna.

Tego typu okrycie wierzchnie doskonale komponuje się z jeansami. Królowa Elżbieta i księżna Kate udowodniły już jednak, że taką kurtkę można nosić też nawet do spódnic. Znalazłam 3 inspiracje na noszenie kurtki Barbour, które mogą być dla ciebie wzorem także do stylizowania modelu z Zary.