Pikowany płaszcz z Lidla to idealny przykład na to, że modny i ciepły fason wcale nie musi kosztować fortuny. Teraz dostępny jest w dyskoncie aż o 40 zł taniej. Zapłacisz jedyne 89,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 129,99 zł), ale nie możesz zwlekać zbyt długo. Dostępność będzie ograniczona i dostaniesz go jedynie stacjonarnie!

Jak wygląda pikowany płaszcz z Lidla?

Płaszczyk, który znajdziesz w stacjonarnych sklepach Lidla, jest niesamowicie stylowy. Posiada poziome pikowania, które ładnie układają się na sylwetce dzięki taliowanemu fasonowi. Długość do połowy uda gwarantuje, że niezależnie od wzrostu będziesz wyglądać w nim dobrze. Zapinany jest na dopasowane kolorystycznie napy oraz wygodny suwak, który możesz delikatnie rozsunąć od dołu, aby zwiększyć komfort chodzenia, lub pozostawić całkowicie zamknięty, gdy temperatura na zewnątrz nie rozpieszcza. Płaszczyk posiada nie tylko wygodne kieszenie, ale również kaptur, który dodatkowo zwiększa jego funkcjonalność. Odporna od wiatru tkanina nie tylko świetnie chronić będzie przed opadami, ale również chłodnymi powiewami, zapewniając pełen komfort termiczny nawet w chłodniejsze dni.

Na dodatkowe wyróżnienie zasługuje również kolor pikowanego płaszcza. To delikatnie przełamany beż, który jest na tyle neutralny, że doskonale będzie zgrywać się z resztą twojej garderoby. Możesz go nosić zarówno z pastelami, jak i głębszymi odcieniami modnymi w tym sezonie czy jeansem.

Pikowany płaszcz z Lidla, fot. mat. prasowe

Jak nosić pikowany płaszcz zimą 2025/26?

Pikowane płaszcze to modowy evergreen, dzięki czemu kupując jeden fason, możesz się nim cieszyć przez kilka sezonów. Dobrze dobrany krój może sprawić, że, niezależnie od trendów, będziesz wyglądać niesamowicie stylowo. W sezonie 2025/26 zestawiamy go ze śniegowcami, które są absolutnym przebojem. Inspirujemy się stylem Skandynawek, które uwielbiają tworzyć warstwowe, cieplutkie zestawy. Pod spód koniecznie wybierz mięciutki sweterek z wełny i koszulę, aby zadać szyku w iście duńskim stylu. Do tego wygodne jeansy z szerszą nogawką i mięciutkie buty na wygodnej płaskiej podeszwie.

Bardziej przemawia do ciebie niewymuszona elegancja prosto z Paryża czy Mediolanu? Żaden problem! W miejskim stylu zestaw płaszczyk z kozakami lub kowbojkami i dzianinową wygodną sukienką lub spódnicą.

Czytaj także: