Beżowy płaszcz samochodowy zyskał status definicji stylu – i to nie bez powodu. Nie tylko pięknie się prezentuje, ale przede wszystkim zapewnia komfort noszenia niezależnie od sytuacji. Dzięki swojej klasycznej formie i wszechstronności stał się obowiązkowym elementem garderoby każdej kobiety – nie tylko tej, która prowadzi auto.

To propozycja, która doskonale sprawdza się zarówno podczas codziennych dojazdów, jak i bardziej formalnych okazji. Kobiety cenią go za ponadczasowy krój, beżowy kolor i funkcjonalność. To właśnie dlatego płaszcz samochodowy staje się jednym z najmodniejszych elementów tej jesieni.

Co to jest płaszcz samochodowy i dlaczego warto go mieć?

Płaszcz samochodowy to rodzaj okrycia wierzchniego, który zaprojektowany został z myślą o komforcie podczas jazdy samochodem. Charakteryzuje się długością do połowy uda lub do kolan, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie z auta, a jego krój zapewnia swobodę ruchów. Ten typ płaszcza często pozbawiony jest zbędnych dodatków i posiada praktyczne zapięcia oraz kieszenie.

Współczesne modele, takie jak stylowy beżowy płaszcz & Other Stories, idą o krok dalej. Nie tylko spełniają funkcję praktyczną, ale również wpisują się w najnowsze trendy mody. Dzięki uniwersalnemu krojowi i kolorowi płaszcz samochodowy idealnie komponuje się z różnorodnymi stylizacjami – od casualowych po eleganckie.

Jak stylizować płaszcz samochodowy na różne okazje?

Płaszcz samochodowy od & Other Stories za 600 zł można nosić na wiele sposobów – wszystko zależy od sytuacji. Na co dzień sprawdzi się w zestawieniu z wygodnymi spodniami typu mom jeans, golfem i trampkami. Taki look jest komfortowy i idealny na spacer lub szybkie zakupy.

Płaszcz - Fot. stories.com

Na bardziej formalne wyjście warto połączyć płaszcz z elegancką sukienką midi, skórzanymi botkami i torebką typu shopper. Dzięki temu stylizacja nabierze szyku i klasy, a jednocześnie pozostanie wygodna. Wieczorem, jeśli planujesz kolację lub spotkanie z przyjaciółmi, załóż czarne rurki, koronkowy top i szpilki – płaszcz samochodowy nada całości eleganckiego sznytu.

W chłodniejsze dni doskonale sprawdzi się także jako warstwa na ciepły sweter – wystarczy dobrać do tego szali, skórzane rękawiczki i stylowy beret, aby uzyskać klasyczny, paryski look.

