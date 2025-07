Z reguły lubię stawiać na bezpieczne opcje, jeśli chodzi o elementy garderoby. Dlatego chętnie sięgam po sukienkę, która pasuje do wszystkiego, czy koszulę basic nadającą się do każdej stylizacji. Od czasu do czasu jednak lubię zaszaleć i zdarza się, że to właśnie te odważniejsze elementy garderoby stają się moimi ulubionymi. Tak też było w tym przypadku. Satynowa sukienka w kolorze fuksji z Zary to mój numer 1 na lato, choć do prostych i nieskomplikowanych nie należy.

Ta satynowa sukienka to hit lata

Satyna to dobry wybór w różnych porach roku, ale latem szczególnie warto po nią sięgać. To naturalny materiał, który pozwala oddychać, a do tego prezentuje się naprawdę elegancko i luksusowo. Jest zatem świetnym wyjściem na ważne wydarzenia, np. na wesele.

Sukienka, którą znalazłam w Zarze to dobra opcja właśnie na takie przyjęcia. Świetnie sprawdzi się też jednak w wakacje - np. na wyjście na miasto, czy randkę wieczorem. Zwłaszcza że ma modny i naprawdę romantyczny kolor.

Satynowa sukienka w kolorze fuksji z Zary to mój numer 1 na lato

Kreacja, która znalazła się w Zarze, to satynowa sukienka midi z wycięciami i w kolorze fuksji. To wyrazisty róż, obok którego nie sposób przejść obojętnie. Kreacja pięknie się leje, podkreślając kobiece kształty. A wycięcia przy biodrach dodają jej pazura.

Do tego typu sukienki warto założyć sandałki na obcasie i wyrazistą biżuterię. Świetnie jednak będzie komponować się także z kurtką jeansową i trampkami w letnie wieczory.

Sukienka dostępna jest w sklepach stacjonarnych i na stronie internetowej Zary. Kosztuje 199 zł. Zobacz, jak wygląda.

Satynowa sukienka midi z wycięciami i w kolorze fuksji z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Satynowa sukienka maxi - inspiracje na stylizacje

Taką sukienkę można stylizować na wiele sposobów. Podpowiadam 5 inspiracji, które sprawdzą się na różne okazje. Zobacz, z czym warto ją połączyć, aby stworzyć najmodniejszą stylizację sezonu. Który z outfitów stanie się twoim numerem 1?