Choć lato tego roku jest dalekie od oczekiwań i rzadko możemy pozwolić sobie na noszenie typowo wakacyjnych elementów garderoby, przed nami wciąż ciepłe dni, więc warto się na to przygotować. Sukienka butter yellow z Mohito to największy hit sezonu, który pozwoli ci wycisnąć lato do końca jak cytrynę. Z kolei kreacja, która znalazła się w innej popularnej sieciówce, jest jak wyjęta z bajki. Ta sukienka za 109,99 zł wygląda jak morska bryza i będzie hitem w drugiej połowie lata 2025.

Ta sukienka za 109,99 zł z Reserved to hit na drugą połowę lata 2025

Błękitna mini sukienka, która wpadła mi w oko, to model z sieci sklepów Reserved. Jest wykonana z delikatnego modalu i bardzo zwiewna. Do tego posiada urocze bufki. Świetnie sprawdzi się jako samoistna sukienka - np. w połączeniu z kowbojkami lub trampkami. Doskonale jednak będzie prezentować się też w zestawieniu z jeansowymi, szerokimi spodniami - jako tunika.

Taką kreację śmiało można założyć na co dzień w wakacje. To też jednak doskonała sukienka na wesele - wystarczy dobrać do niej bardziej eleganckie dodatki, np. sandałki na obcasie oraz delikatną biżuterię. Wówczas będziesz prezentować się szykownie.

Błękitna sukienka jest dostępna w sieci sklepów oraz na stronie internetowej Reserved. W dodatku teraz znalazła się na wyprzedaży i można ją kupić za jedyne 109,99 zł.

Błękitna sukienka jak morska bryza z Reserved, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

Ta sukienka wygląda jak morska bryza

Ta sukienka jest jak wyjęta z baśni, ponieważ przypomina morską bryzę lub delikatną chmurkę na niebie. To bardzo dziewczęcy model, który doda ci uroku i sprawi, że będziesz mogła stworzyć najmodniejszą stylizację na drugą połowę lata.

Taka kreacja świetnie będzie prezentować się w zestawieniu z zamszowymi kozakami, kowbojkami lub butami motocyklowymi. Takie połączenie styli jest pożądane w tym sezonie. Śmiało jednak można stworzyć bardziej elegancją stylizację, zestawiając sukienkę ze szpilkami lub balerinami w stylu Mary Jane. Świetnie będzie się też prezentować w sportowej wersji z trampkami lub sneakersami.

Niebieska sukienka z falbanami idealna w wersji eleganckiej i sportowej

Znalazłam 3 stylizacje, na które warto postawić, decydując się na tego typu sukienkę. Który z tych outfitów przypadnie ci do gustu najbardziej?