Są takie elementy garderoby, które po prostu trzeba mieć w swojej szafie. Długo szukałam takiej koszuli basic, a ostatnio znalazłam ją w Stradivariusie za 65,90 zł. Z kolei w innej popularnej sieciówce upolowałam spódnicę, z którą na pewno długo się nie rozstanę. Gdybym dziś miała zostawić w szafię jeden element garderoby tego typu, na pewno byłby to ten model. Jest bowiem niezwykle elegancki i na tyle uniwersalny, że pasuje do wielu outfitów. Zobacz, jak wygląda ta spódnica z Zary i z czym ją zestawić, aby stworzyć modną stylizację.

Gdybym miała zostawić tylko 1 spódnicę w szafie, to byłaby ta

Ta spódnica od niedawna jest w mojej szafie, ale już stała się moim numerem 1. Wszystko dlatego, że mogę stworzyć z nią wiele różnych stylizacji - zarówno tych eleganckich, jak i bardziej sportowych - w zależności od mojego humoru.

To czarna satynowa spódnica midi, która jest na tyle uniwersalna, że można ją połączyć naprawdę ze wszystkim. Wystarczy spojrzeć na wybiegi na pokazach największych projektantów, aby znaleźć inspiracje na noszenie tego typu modelu.

Czarna satynowa spódnica midi w Zarze za 129 zł

Aktualnie czarna satynowa spódnica midi jest dostępna w asortymencie Zary. Jest prosta, lejąca i pięknie podkreśla walory naszej figury. Można ją zestawić ze szpilkami, aby stworzyć elegancką stylizację, ale też będzie pasować do trampek.

Ta spódnica dostępna jest w Zarze w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i ecru, ale to ta pierwsza jest znacznie bardziej basicowa. Można ją kupić za 129 zł. Zobacz, jak się prezentuje.

Czarna satynowa spódnica midi z Zary za 129 zł, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Stylizacje z czarną satynową spódnicą - inspiracje

Pomysłów na stylizacje z taką satynową spódnicą jest bez liku. Wybrałam 5 najciekawszych inspiracji, które mogą ci się spodobać. Na którą z nich się zdecydujesz?

Satynowa spódnica na co dzień

Satynowa spódnica to świetny element garderoby, aby zestawić go po prostu z klasycznym T-shirtem. Możesz też postawić na top i koszulę, a do tego sandałki lub sneakersy. Ważne, żebyś czuła się swobodnie, a wtedy cały outfit będzie prezentował się najlepiej.

Satynowa spódnica i kamizelka, czyli elegancki outfit

Satynowa spódnica to idealny element garderoby, aby stworzyć elegancką stylizację. Wówczas na górę warto dobrać satynową bluzkę, zdobiony czarny top lub kamizelkę. Do tego sandałki na obcasie lub baleriny i niewielka torebka oraz oczywiście rzucająca się w oczy biżuteria.

Satynowa spódnica i długa tunika - jak na Fashion Week

Tego typu stylizacje podpatrzyłam na zdjęciach z paryskiego tygodnia mody i od razu się zainspirowałam. Połączenie satynowej spódnicy z długą bluzką np. z rockowym printem, to wersja dla odważnych kobiet, które nie boją się eksperymentować ze stylizacjami.

Satynowa spódnica i sweter na jesień

Satynowa spódnica to również świetna opcja na jesienne, chłodniejsze dni. Wystarczy dobrać do niej sweter i np. baleriny z CCC, które będą hitem jesieni. Do tego torebka bagietka i okulary. To doskonała stylizacja zarówno na miasto, jak i do biura.