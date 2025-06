Body to uniwersalny element garderoby, który sprawdza się o każdej porze roku. Potrafi podkreślić atuty naszej sylwetki, a jednocześnie ukryć to, co wydaje się problematyczne. Przede wszystkim stanowi idealną bazę dla wielu stylizacji, a latem śmiało może zastąpić kostium kąpielowy. I właśnie idealny model znalazłyśmy w hiszpańskiej sieciówce. To body z Zary jest hitem 2025 roku z wielu względów. W dodatku kosztuje mniej niż 100 zł.

Modne body z Zary za mniej niż 100 zł

Ostatnio pisałyśmy, że ten stój kąpielowy z PEPCO to idealna baza do letnich stylizacji. Podobnie jest w przypadku tego body, ale ono nada się nie tylko na wakacje. Świetnie sprawdzi się także po sezonie.

Body z Zary ma asymetryczny dekolt, odkryte ramiona i bardzo modne wycięcia. To właśnie one sprawiają, że jest eleganckie, a jednocześnie najmodniejsze w tym sezonie. Tego typu element garderoby świetnie sprawdzi się do szortów lub mini spódnicy. Będzie też jednak idealne, gdy będziemy chciały postawić na elegancki look.

Takie wycięte body możesz kupić w Zarze za 89,90 zł. Zobacz, jak się prezentuje.

Body z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Body z wycięciami - stylizacje

Takie body to nie tylko dobre wyjście do szortów lub na plażę. Świetnie sprawdzi się w eleganckich stylizacjach.

Stylizacja z body do biura

Tego typu body śmiało możesz założyć do pracy. Wystarczy zestawić je z materiałowymi spodniami i marynarką. Świetnie sprawdzi się także jako baza pod koszulę.

W eleganckiej wersji do spódnicy

Możesz też stworzyć komplet body plus spódnica. Do tego buty na obcasie oraz elegancka biżuteria i będziesz prezentować się zmysłowo oraz stylowo.

Trendy na lato 2025 z Zary

Zara to jedna z najpopularniejszych sieci sklepów. Znajdziemy w niej modne elementy garderoby na lato, które świetnie sprawdzą się w różnych sytuacjach.

Oprócz body naszą uwagę przykuła także lniana koszula z Zary za mniej niż 100 zł. To elegancka opcja o bardzo dobrej jakości. W sieciówce znajdziemy również najwygodniejsze spodnie na lato, które nie dość, że pięknie podkreślają sylwetkę, to jeszcze są zwiewne.