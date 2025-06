Nadchodzi lato, a wraz z nim upały. Warto zatem przygotować się do sezonu wakacyjnego i zaopatrzyć w wygodne buty. Dopiero pisałyśmy, że te klapki na platformie z CCC to numer 1 na lato 2025. Okazuje się, że również Lidl ma w swojej ofercie ciekawą propozycję. Te viralowe klapki na lato w Lidlu dostępne są w atrakcyjnej cenie, a my już wiemy, że nie są to buty na jeden sezon - w kolejne wakacje również będziesz mogła na nie postawić.

Reklama

Viralowe klapki na lato w Lidlu

Lidl w swoim asortymencie ma różne modne elementy garderoby na lato 2025. Wśród nich znalazły się viralowe klapki, które już kolejny rok są absolutnym hitem - zwłaszcza w miejskich stylizacjach. Dlatego warto zaopatrzyć się przynajmniej w jedną parę.

Klapki wykonane zostały ze sztucznej skóry. Możesz znaleźć je w koszach, które znajdują się w tym popularnym dyskoncie. Dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych - brązowej, czarnej oraz srebrnej. Każde z nich możesz połączyć z innymi modnymi elementami garderoby, tworząc tym samym hitową stylizację na lato.

Te leciutkie buty świetnie sprawdzą się w wakacje. Dlatego warto skorzystać z okazji i już teraz nabyć je do swojej kolekcji. Dostępne są w sklepach stacjonarnych Lidla do 11 czerwca i w promocyjnej cenie. Z reguły kosztują bowiem 59,99 zł, a teraz zapłacisz za nie jedynie 47,99 zł.

Viralowe klapki z Lidla, Fot. archiwum prywatne

Stylowe klapki z Lidla to hit lata 2025

Tego typu klapki są absolutnym hitem w social mediach. Gwiazdy już na nie stawiają, a teraz czas na ciebie. Możesz je założyć zarówno do eleganckiej, jak i bardziej sportowej stylizacji. W wersji casualowej wystarczy, że dobierzesz je do letniej sukienki lub lnianych spodni i koszuli czy marynarki.

Jeżeli natomiast chcesz stworzyć bardziej niezobowiązującą stylizację, zawsze możesz założyć bermudy lub chinosy i prosty T-shirt czy klasyczną koszulę. W takim wydaniu klapki również będą się prezentowały rewelacyjnie.

Trendy lato 2025 w Lidlu

Lidl wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu klientów i wprowadził do swojej oferty modne elementy garderoby na lato 2025. Klapki to zaledwie początek. W ofercie dyskontu dostępne są również klasyczne T-shirty oraz lekkie sukienki.

Reklama

W asortymencie Lidla znalazły się także bawełniane szorty, sportowe legginsy oraz bielizna. Warto dodać, że są to modne ubrania nie tylko dla kobiet, ale też dla mężczyzn i dla najmłodszych.