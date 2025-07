Choć pogoda płata nam figle, lato w pełni. Warto zatem dodać kolorów swojej szafie i zaopatrzyć się w kolorową sukienkę w kwiaty, która nie tylko pasuje na upalne dni, ale też świetnie sprawdzi się wtedy, gdy będzie trochę chłodniej - wystarczy dobrać do niej odpowiednie dodatki. To dobra opcja na wakacyjne zwiedzanie, wesele, chrzciny czy nawet wyjście do pracy. W związku z tym znalazłam 3 sukienki w kwiaty do 60 zł, które tobie też mogą się spodobać. Numer jeden może cię zaskoczyć. Zobacz, z czym je zestawić, aby stworzyć modną stylizację.

1. Bawełniana sukienka w kwiaty - KiK 60 zł

Różnego rodzaju dyskonty cieszą się coraz większą popularnością. Coraz chętniej zaglądamy do nich nawet po modne elementy garderoby, ponieważ tam są one znacznie tańsze niż w popularnych sieciówkach. Pytanie tylko, co z jakością. Okazuje się, że może ona być równie dobra. W sieci sklepów KiK znajduje się sukienka w kwiaty, która w 100% została wykonana z bawełny. Jest w całości pokryta kolorowym printem i ma długość za kolano. Posiada ramiączka oraz dekolt w kształcie litery V. Ten model świetnie uwydatni zalety naszej figury, zakrywając niedoskonałości. Kosztuje tylko 60 zł.

Bawełniana sukienka w kwiaty z KiKa za 60 zł, Fot. materiały promocyjne. kik.pl

2. Wiskozowa sukienka mini w kwiatowy wzór - Sinsay 39,99 zł

Jeszcze tańszą sukienkę w kwiaty znajdziesz w sieci sklepów Sinsay. W dodatku jest ona wykonana w 100% z wiskozy, więc świetnie sprawdzi się latem. To czarna, bardzo dziewczęca sukienka z kwadratowym dekoltem i krótkimi, bufiastymi rękawkami. Na wierzchu ma różowe kwiaty. To kreacja odcinana w talii, dzięki czemu zakrywa brzuch i boczki, za to uwydatnia zgrabne nogi. Jest dostępna w rozmiarach XS-XXL i kosztuje 39,99 zł.

Wiskozowa sukienka mini w kwiatowy wzór z Sinsay za 39,99 zł, Fot. materiały promocyjne sinsay.com

3. Sukienka z wiskozy w kwiaty - Reserved 59,99 zł

Na koniec bardzo kobieca sukienka w kwiaty w wersji midi. Ma prosty krój, ale z długim rozporkiem przy lewej nodze, dzięki czemu prezentuje się zwiewnie i wakacyjnie. Rękaw ma długość do łokcia, a do tego kreacja posiada wydłużający szyję dekolt w kształcie litery V. Można ją dostać w kilku wersjach kolorystycznych, ale nam w oko wpadła biała w czerwone kwiaty i właśnie ona jest teraz najtańsza - kosztuje tylko 59,99 zł.

Sukienka z wiskozy w kwiaty z Reserved za 59,99 zł, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

Sukienka w kwiaty - inspiracje na stylizacje

Tego typu sukienka to zawsze dobra opcja nie tylko na lato. Każda z nas będzie prezentować się w niej niezwykle kobieco. Szczególnie jeśli połączymy ją np. z sandałkami na obcasie oraz zjawiskową biżuterią. Śmiało można też jednak stworzyć z taką sukienką bardziej sportowy zestaw. Przedstawiam 3 stylizacje z sukienką w kwiaty, które na pewno ci się spodobają.