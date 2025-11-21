Jeansy wide leg marki Stradivarius to jeden z najbardziej pożądanych modeli tej zimy. Marka wypuściła fason, który łączy klasyczny styl z modowym trikiem znanym od wieków. Dzięki pionowemu przeszyciu na przodzie nogawek spodnie optycznie wydłużają nogi i sprawiają, że cała sylwetka nabiera smukłości. To odpowiedź na potrzeby kobiet szukających zimowych jeansów, które nie tylko grzeją, ale też modelują figurę. Sprawdź, dlaczego ten model podbija polski internetowy sklep Stradivariusa i zyskuje status zimowego must have na sezon 2025.

Jeansy wide leg ze Stradivariusa wydłużają nogi

Propozycja od marki Stradivarius to jeansy damskie, które zachwycają krojem i detalami. Model wide leg zyskał uznanie za fason idealnie podkreślający kobiecą sylwetkę. Spodnie posiadają wysoki stan, który świetnie zaznacza talię i wydłuża optycznie całą sylwetkę. Nogawki są szerokie i długie – doskonale współgrają z zimowym obuwiem, takim jak botki czy kozaki.

Denim ma klasyczny, niebieski odcień, co czyni go uniwersalnym wyborem do wielu stylizacji. Na dole nogawek znajduje się postrzępione wykończenie, które nadaje spodniom lekko nonszalancki, miejski charakter. Dodatkowym atutem są przeszycia umieszczone nad kieszeniami z tyłu – sprawiają, że jeansy jeszcze lepiej dopasowują się do ciała i modelują sylwetkę.

Ten modny fason jeansów to odpowiedź Stradivariusa na zimowe potrzeby kobiet – ciepłe, wygodne i jednocześnie bardzo stylowe. Projektanci zadbali, by każdy detal pracował na efekt końcowy, jakim jest smukła, proporcjonalna figura. Ich cena to 139 zł, a dostępność rozmiarów – 32-44.

Jeansy wide leg ze Stradivariusa, fot. mat. prasowe

To, co wyróżnia jeansy wide leg ze Stradivariusa na tle innych modeli, to pionowe przeszycie biegnące przez środek każdej nogawki. Ten niepozorny element pełni niezwykle ważną funkcję – optycznie wysmukla nogi i wydłuża je w pionie. Efekt? Sylwetka wygląda na wyższą i bardziej proporcjonalną, a nogi sprawiają wrażenie niemal nieskończenie długich.

Ten trik projektanci mody stosują od pokoleń – pionowe linie to jeden z najstarszych optycznych sposobów na modelowanie figury. Stradivarius zastosował go z ogromną precyzją, łącząc klasykę z nowoczesnością. Przeszycie nie tylko pełni funkcję estetyczną, ale przede wszystkim konstrukcyjną – stabilizuje kształt nogawki i zapewnia idealne układanie się materiału podczas ruchu.

Jak stylizować jeansy wide leg zimą 2025/26?

Na co dzień jeansy z szerokimi nogawkami można łączyć z miękkimi swetrami w sploty lub golfami w stonowanych kolorach. Do tego botki na grubym obcasie lub sneakersy z wyższą cholewką – i wygodna, zimowa stylizacja gotowa. Stradivarius oferuje model, który świetnie komponuje się zarówno z casualowymi elementami, jak i bardziej eleganckimi akcentami.

W wersji do pracy wystarczy dodać klasyczną koszulę z kołnierzykiem, marynarkę w męskim kroju i eleganckie botki. Jeansy w takim zestawieniu prezentują się profesjonalnie, ale nie tracą swojego modowego charakteru. To idealny balans między formalnym dress codem a nowoczesną estetyką.

Szerokie nogawki jeansów wymagają odpowiedniego dopasowania wierzchniej warstwy. Zimą 2025/26 warto sięgnąć po obszerne, długie płaszcze oversize, które nie tylko ochronią przed zimnem, ale też zachowają proporcje sylwetki. Krótkie kurtki puchowe również świetnie się z nimi komponują, zwłaszcza jeśli chcemy optycznie wydłużyć nogi. Dobrym wyborem będą też kożuchy lub płaszcze teddy bear – ich miękki materiał doskonale kontrastuje z surowością jeansu. Ważne jest, aby zachować równowagę między objętością góry i dołu stylizacji, dlatego warto unikać zbyt obcisłych kurtek przy szerokich nogawkach.

Czytaj także: