Jenasy schowaj na dno szafy. Bootcut leggings to nowa obsesja it-girls. Idealne w H&M za 54,99 zł
Kendall Jenner znów dyktuje trendy! Czarne rozszerzane legginsy typu bootcut nosi do sneakersów i skórzanej bomberki. Teraz ten must have kupisz w H&M za jedyne 54,99 zł. Sprawdź, komu najbardziej pasuje ten fason i z czym go łączyć.
Moda nie przestaje zaskakiwać, a it-girls, takie jak Kendall Jenner, nieustannie inspirują swoimi stylizacjami. Tym razem oczy wszystkich zwrócone są na jeden model legginsów, który łączy wygodę z trendem retro – legginsy bootcut. Ta nieco zapomniana forma właśnie wraca na ulice z nową siłą i błyskawicznie zdobywa popularność wśród najbardziej stylowych influencerek.
Kendall Jenner to it-girl, która potwierdza, że czarne rozszerzane legginsy to absolutny must have. W swojej codziennej stylizacji zestawiła je ze sneakersami, skórzaną bomberką i czapką z daszkiem, udowadniając, że ten element garderoby świetnie wpisuje się w nowoczesny casual.
Kendall Jenner w legginsach bootcut: stylizacja, którą pokochały it-girls
Kendall Jenner udowodniła, że stylizacje z legginsami bootcut mogą być jednocześnie wygodne i modne. Modelka postawiła na czarne legginsy o rozszerzanym kroju, które zestawiła z klasycznymi sneakersami oraz czarną skórzaną bomberką. Stylizację uzupełniła czarną czapką z daszkiem, tworząc look idealny zarówno na spacer po mieście, jak i szybkie zakupy. Jej wybór nie pozostał niezauważony – it-girls na całym świecie inspirują się tym zestawieniem.
Czarne rozszerzane legginsy to nowy must have sezonu
Legginsy typu bootcut szturmem zdobyły ulice. Po miesiącach dominacji dopasowanych jeansów i klasycznych legginsów przyszedł czas na fason z delikatnie rozszerzaną nogawką. Model ten łączy w sobie wygodę legginsów z efektem optycznym wydłużenia nóg i wysmuklenia sylwetki.
Czarne rozszerzane legginsy pojawiły się w szafach najmodniejszych kobiet świata, a ich popularność rośnie z dnia na dzień.
Gdzie kupić legginsy bootcut w dobrej cenie?
Czarne rozszerzane legginsy typu bootcut znajdziesz teraz w ofercie sieci H&M. Model ten dostępny jest w cenie 54,99 zł. To świetna okazja, by dołączyć do modowego trendu bez nadwyrężania budżetu. Model dostępny w H&M charakteryzuje się elastycznym materiałem, który dopasowuje się do sylwetki, oraz subtelnym rozszerzeniem nogawek, które nadają całej stylizacji lekkości.
Do jakiej sylwetki pasują legginsy bootcut?
Chociaż legginsy bootcut mogą być noszone przez wiele osób, najlepiej prezentują się na sylwetkach, które pragną optycznie wydłużyć nogi i zrównoważyć proporcje. Rozszerzenie nogawki poniżej kolana sprawia, że ten fason świetnie maskuje masywniejsze uda i dodaje lekkości dolnej części ciała. Dzięki temu legginsy bootcut zyskują przewagę nad klasycznymi, obcisłymi modelami, szczególnie w przypadku osób o sylwetce gruszki czy klepsydry.
Z czym nosić legginsy bootcut? Poradnik stylizacji
Legginsy bootcut dają ogromne możliwości stylizacyjne. Świetnie prezentują się ze sneakersami – tak jak u Kendall Jenner – ale równie dobrze można je zestawić z butami na obcasie, by dodać elegancji. Góra może być zarówno sportowa (bomberka, bluza z kapturem), jak i bardziej elegancka – np. marynarka oversize czy dopasowany golf. Dodatki, takie jak czapka z daszkiem, mała torebka na ramię czy okulary przeciwsłoneczne, dopełniają stylizację, czyniąc ją idealną na każdą okazję.
Czytaj także: