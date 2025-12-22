Koniec roku sprzyja myśleniu o tym, jak będzie wyglądał nowy sezon, czyli wiosna 2026 - szczególnie pod względem modowym. W popularnych sieciówkach nadchodzą bowiem zimowe wyprzedaże, a to znaczy, że będzie idealny moment, aby zaopatrzyć się w modne elementy garderoby na nadchodzące miesiące. Ja znalazłam idealny sweterek z krótkim rękawem, który w połączeniu z jeansami wide leg zapewni nam niezobowiązującą stylizację w wersji tres chic. Francuskie it-girls kochają takie zestawienie.

Duet French Blue Cardigan i wide leg to hit wiosny 2026

Nie ma bardziej eleganckiego koloru niż francuski błękit. Elementy garderoby w tym odcieniu niebieskiego świetnie wyglądają zarówno w eleganckich, jak i sportowych stylizacjach. Szczególnie jeżeli decydujemy się na tak casualowy element garderoby jak sweterek z krótkim rękawem.

Taki element garderoby jest doskonały na wiosnę, o czym dobrze wiedzą fashionistki. Nic więc dziwnego, że w nadchodzącym sezonie będzie królował w naszych szafach. Tuż obok niego na wieszaku powinny znaleźć się jeansy wide leg. Takie ubrania połączone razą zapewnią nam idealną stylizację na wiosnę 2026 - modną, idealną na wiele okazji, a do tego naprawdę elegancką w swojej nonszalancji, czyli po prostu tres chic.

Idealny kardigan z krótkim rękawem w kolorze French Blue z Mango

Znalazłam idealny kardigan z krótkim rękawem na wiosnę 2026. Ma bardzo modny kolor French Blue, klasyczny krój, a do tego jest naprawdę elegancki, więc zapewni stylowy wygląd nawet wtedy, gdy dopasujemy do niego jeansy nadające lekkości.

Ten kardigan został uszyty w 100% z bawełny. Ma prosty krój, okrągły dekolt, a z przodu jest zapinany na złote guziczki. Posiada krótki rękaw, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w cieplejsze wiosenne dni jako stylizacja do pracy lub na spacer.

Sweterek dostępny jest w sieci sklepów Mango. Aktualnie został objęty promocją i możemy go dorować za jedyne 99,99 zł. Zobaczcie, jak się prezentuje.

Kardigan z krótkim rękawem w kolorze French Blue z Mango, Fot. materiały prasowe, shop.mango.com

Kardigan z krótkim rękawem i jeansy wide leg - inspiracje

Taki kardigan doskonale komponuje się w połączeniu z jeansami wide leg. To stylizacja, która będzie idealna na wyjście na miasto, ale też do pracy. Do tego wystarczy dopasować mokasyny lub nawet klasyczne trampki - w zależności od tego, czy chcemy postawić na elegancką, czy sportową wersję. Dobrą opcją będą też klasyczne szpilki lub baleriny.

Kardigan z krótkim rękawem w wersji French Blue daje nam też inne możliwości stylizacyjne. Jeżeli chcesz, aby cała stylizacja nabrała charakteru, zestaw go ze skórzanymi spodniami lub ołówkową spódnicą z podobnego materiału - np. w kontrastującym ze swetrem kolorze brązowym. Wtedy również będziesz wyglądać elegancko, ale jednocześnie z pazurem.

Na koniec wersja typowo biznesowa, czyli z klasyczną ołówkową spódnicą lub z chinosami. Dobrą opcją będą również spodnie palazzo. Wystarczy dopasować do tej stylizacji złotą biżuterię i buty na obcasie lub baleriny, a zadamy szyku w wersji office core.

