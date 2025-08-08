Te 3 pierścionki polskich marek to must-have jesieni 2025. Będą wisienką na torcie twojej stylizacji
Te 3 pierścionki polskich marek to must-have jesieni 2025. Poznaj cudowne obrączki i sygnety, które wpisują się w trendy i uzupełnią twoje stylizacje.
Pierścionek to dodatek, który potrafi nadać charakteru całej naszej stylizacji. Staje się wisienką na torcie outfitu, na który decydujemy się danego dnia. Potrafi dodać elegancji nawet najprostszym połączeniom. I właśnie dlatego warto wybrać odpowiedni, który nie tylko będzie modny, ale też podkreśli naszą osobowość. Na rynku są bowiem dostępne różne modele, które jesteśmy w stanie dopasować do naszego charakteru oraz tego, co lubimy nosić na co dzień. Te 3 pierścionki polskich marek to must-have jesieni 2025, a jednocześnie małe dzieło sztuki. Znajdź model, który najbardziej do ciebie przemawia.
Modne pierścionki na jesień i zimę 2025
Zanim przejdę do rankingu, kilka słów na temat tego, jaka biżuteria będzie modna w tym sezonie. Od dłuższego czasu w trendach możemy zauważyć obecność dużych pierścionków - najlepiej w kształcie obrączek. Tak też będzie tym razem. Proste, grube koła lub oryginalne sygnety będą pożądane jesienią i zimą.
Warto też wziąć pod uwagę kruszec, z jakiego została wykonana biżuteria. Po wakacjach pełnych barw teraz stawiamy na klasykę. Niezależnie od tego, czy wybierzesz złote, czy srebrne pierścionki, z pewnością będziesz prezentować się modnie i stylowo.
1. Biżuteria vintage od KOPI
Natalia Kopiszka stworzyła piękną biżuterię w stylu vintage, która błyskawicznie stała się hitem nie tylko w Warszawie, ale też w całej Polsce. To piękne projekty inspirowane w dużej mierze naturą - to modele z kwiatami, owocami, rybami oraz cudownymi muszlami. Niemniej marka KOPI nie zamyka się na żadne inspiracje i prezentuje w swoim portfolio to, co aktualnie gra w duszy artystce tworzącej biżuterię.
W tym sezonie szczególnie warto zwrócić uwagę na niesamowite sygnety od KOPI. Całe srebrne lub złote ewentualnie z oczkiem w barwach ziemi to absolutny must-have jesieni i zimy 2025. Takie pierścionki świetnie będą komponować się z modnymi elementami garderoby w tym sezonie.
2. Klasyczne pierścionki od Berries
Marka Berries zasłynęła z wielobarwnej biżuterii. Ogromne pierścionki i bransolety w przeróżnych kolorach były hitem wakacji, a jesienią i zimą stawiamy na stonowane modele, które również znajdziemy w ofercie.
Cudowne, obszerne obrączki od Berries to kwintesencja elegancji i stylu. Możesz wybrać klasyczne, gładkie w kolorze srebra czy złota lub z nieco ciekawszym wzorem - wszystko zależy wyłącznie od ciebie.
3. Anka Krystyniak i jej sygnety
Warto też zwrócić uwagę na artystkę, która również tworzy swoją biżuterię na podstawie tego, co jej w duszy gra. To połączenie sztuki, duchowości i rzemiosła, dzięki czemu otrzymujemy przepiękne sygnety oraz talizmany. Tym razem zwracamy uwagę na te pierwsze.
Jesienią i zimą warto postawić na sygnety od Anki Krystyniak. Możesz wybrać bardziej wyraziste lub delikatniejsze modele. W przypadku tych drugich warto połączyć kilka, aby osiągnąć efekt obszernej obrączki.