Pierścionek to dodatek, który potrafi nadać charakteru całej naszej stylizacji. Staje się wisienką na torcie outfitu, na który decydujemy się danego dnia. Potrafi dodać elegancji nawet najprostszym połączeniom. I właśnie dlatego warto wybrać odpowiedni, który nie tylko będzie modny, ale też podkreśli naszą osobowość. Na rynku są bowiem dostępne różne modele, które jesteśmy w stanie dopasować do naszego charakteru oraz tego, co lubimy nosić na co dzień. Te 3 pierścionki polskich marek to must-have jesieni 2025, a jednocześnie małe dzieło sztuki. Znajdź model, który najbardziej do ciebie przemawia.

Modne pierścionki na jesień i zimę 2025

Zanim przejdę do rankingu, kilka słów na temat tego, jaka biżuteria będzie modna w tym sezonie. Od dłuższego czasu w trendach możemy zauważyć obecność dużych pierścionków - najlepiej w kształcie obrączek. Tak też będzie tym razem. Proste, grube koła lub oryginalne sygnety będą pożądane jesienią i zimą.

Warto też wziąć pod uwagę kruszec, z jakiego została wykonana biżuteria. Po wakacjach pełnych barw teraz stawiamy na klasykę. Niezależnie od tego, czy wybierzesz złote, czy srebrne pierścionki, z pewnością będziesz prezentować się modnie i stylowo.

1. Biżuteria vintage od KOPI

Natalia Kopiszka stworzyła piękną biżuterię w stylu vintage, która błyskawicznie stała się hitem nie tylko w Warszawie, ale też w całej Polsce. To piękne projekty inspirowane w dużej mierze naturą - to modele z kwiatami, owocami, rybami oraz cudownymi muszlami. Niemniej marka KOPI nie zamyka się na żadne inspiracje i prezentuje w swoim portfolio to, co aktualnie gra w duszy artystce tworzącej biżuterię.

W tym sezonie szczególnie warto zwrócić uwagę na niesamowite sygnety od KOPI. Całe srebrne lub złote ewentualnie z oczkiem w barwach ziemi to absolutny must-have jesieni i zimy 2025. Takie pierścionki świetnie będą komponować się z modnymi elementami garderoby w tym sezonie.

2. Klasyczne pierścionki od Berries

Marka Berries zasłynęła z wielobarwnej biżuterii. Ogromne pierścionki i bransolety w przeróżnych kolorach były hitem wakacji, a jesienią i zimą stawiamy na stonowane modele, które również znajdziemy w ofercie.

Cudowne, obszerne obrączki od Berries to kwintesencja elegancji i stylu. Możesz wybrać klasyczne, gładkie w kolorze srebra czy złota lub z nieco ciekawszym wzorem - wszystko zależy wyłącznie od ciebie.

3. Anka Krystyniak i jej sygnety

Warto też zwrócić uwagę na artystkę, która również tworzy swoją biżuterię na podstawie tego, co jej w duszy gra. To połączenie sztuki, duchowości i rzemiosła, dzięki czemu otrzymujemy przepiękne sygnety oraz talizmany. Tym razem zwracamy uwagę na te pierwsze.

Jesienią i zimą warto postawić na sygnety od Anki Krystyniak. Możesz wybrać bardziej wyraziste lub delikatniejsze modele. W przypadku tych drugich warto połączyć kilka, aby osiągnąć efekt obszernej obrączki.