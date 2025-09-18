"Wężowe" dodatki wracają do łask. Noszą je już it-girls, influencerki i redaktorki mody z całego świata. Czas na ciebie. Akcesoria w print przypominający wężową skórę podbiją twoją jesienną stylizację. Do czego je nosić? One "lubią każde towarzystwo". W tym sezonie polecam zestawić je z ubraniami we wzory. Wężowe dodatki plus monochromatyczny outfit to już nieco stary trend. Uważaj. Nigdy nie łącz "wężowej" torebki z "wężowymi" butami — co za dużo to niezdrowo.

"Wężowa" torebka od Balagan Studio

Ten wzór jest idealny do noszenia na co dzień i na specjalne okazje. Torebka, która nosi nazwę Rofe Vintage to elegancki model o pudełkowej, trapezowej formie. Posiada zamknięcie z klipsem na szynie, jak w portmonetce czy dawnej torbie lekarskiej. Świetnie leży zarówno na ramieniu, jak i w dłoni. Dzięki swojej kuferkowej budowie jest naprawdę pojemny. Torebka w klasyczny wzór pyton świetnie będzie wyglądać na tle kratki lub pasków. Jej cena to 999 zł.

Wężowa torebka - Fot. balaganstudio.com

"Wężowe" buty od L37

Mamy też coś dla wielbicielek smakowitych kolorów. "Czekoladowemu wężowi" na butach od marki L37 nikt się nie oprze. Kozaki na szpilce to jeden z najmodniejszych modeli butów w sezonie jesień-zima 2025/2026. A jeśli dodamy do niego wężowy print i to w czekoladowym wydaniu otrzymamy prawdziwą perełkę. Takie obuwie najlepiej nosić z legginsami lub spodniami - przy czym nie bój się wkładać nogawki, zwłaszcza jeansów, do cholewki buta. Cena kozaków to 1499 zł.

Wężowe kozaki - Fot. l37.eu

"Wężowa" torebka marki Chylak

Torebki marki Chylak znają wszyscy, którzy interesują się modą. Dziś prezentuje wam, może nieco miej popularny, ale supermodny wężowy model małej torebki z klapką. Ta torebka może ci się wydawać niewielka, ale zapewniam, że nie ma dna. Można nosić ją na dwa sposoby — z paskiem w ten sam wzór co cała torebka lub na złotym łańcuszku. W tym sezonie torebkę od marki Chylak noś do ubrań w geometryczne wzory — jej biało-czarny deseń jest bardzo uniwersalny. Cena torebki to 1590 zł.

Wężowa torebka - Fot. chylak.com

Jak nosić "wężowe" torebki i buty?

"Wężowe" dodatki świetnie wyglądają noszone solo i w towarzystwie innych ubrań w ten print. Nie możesz sobie wyobrazić, czy na pewno taki duet dobrze wygląda? Spójrz na inspiracje poniżej.