"Wężowe" dodatki wracają do łask. Te 3 od polskich marek to prawdziwe perełki
Wężowe dodatki mają swoje 5 minut i prędkością światła opanowują wybiegi i ulicę. Masz już swoje wężowe akcesoria? Nie? Zobacz te od polskich marek. Robią wrażenie.
"Wężowe" dodatki wracają do łask. Noszą je już it-girls, influencerki i redaktorki mody z całego świata. Czas na ciebie. Akcesoria w print przypominający wężową skórę podbiją twoją jesienną stylizację. Do czego je nosić? One "lubią każde towarzystwo". W tym sezonie polecam zestawić je z ubraniami we wzory. Wężowe dodatki plus monochromatyczny outfit to już nieco stary trend. Uważaj. Nigdy nie łącz "wężowej" torebki z "wężowymi" butami — co za dużo to niezdrowo.
"Wężowa" torebka od Balagan Studio
Ten wzór jest idealny do noszenia na co dzień i na specjalne okazje. Torebka, która nosi nazwę Rofe Vintage to elegancki model o pudełkowej, trapezowej formie. Posiada zamknięcie z klipsem na szynie, jak w portmonetce czy dawnej torbie lekarskiej. Świetnie leży zarówno na ramieniu, jak i w dłoni. Dzięki swojej kuferkowej budowie jest naprawdę pojemny. Torebka w klasyczny wzór pyton świetnie będzie wyglądać na tle kratki lub pasków. Jej cena to 999 zł.
"Wężowe" buty od L37
Mamy też coś dla wielbicielek smakowitych kolorów. "Czekoladowemu wężowi" na butach od marki L37 nikt się nie oprze. Kozaki na szpilce to jeden z najmodniejszych modeli butów w sezonie jesień-zima 2025/2026. A jeśli dodamy do niego wężowy print i to w czekoladowym wydaniu otrzymamy prawdziwą perełkę. Takie obuwie najlepiej nosić z legginsami lub spodniami - przy czym nie bój się wkładać nogawki, zwłaszcza jeansów, do cholewki buta. Cena kozaków to 1499 zł.
"Wężowa" torebka marki Chylak
Torebki marki Chylak znają wszyscy, którzy interesują się modą. Dziś prezentuje wam, może nieco miej popularny, ale supermodny wężowy model małej torebki z klapką. Ta torebka może ci się wydawać niewielka, ale zapewniam, że nie ma dna. Można nosić ją na dwa sposoby — z paskiem w ten sam wzór co cała torebka lub na złotym łańcuszku. W tym sezonie torebkę od marki Chylak noś do ubrań w geometryczne wzory — jej biało-czarny deseń jest bardzo uniwersalny. Cena torebki to 1590 zł.
Jak nosić "wężowe" torebki i buty?
"Wężowe" dodatki świetnie wyglądają noszone solo i w towarzystwie innych ubrań w ten print. Nie możesz sobie wyobrazić, czy na pewno taki duet dobrze wygląda? Spójrz na inspiracje poniżej.